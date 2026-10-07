Paradox Interactive und Tantalus Media haben die Cities: Skylines – Expanded Edition angekündigt. Die speziell für die Nintendo Switch 2 optimierte Version des Städtebau-Spiels von Colossal Order soll am 28. Oktober 2026 erscheinen. Neben verbesserter Grafik und höherer Leistung bietet die Expanded Edition zusätzliche Bauwerkzeuge und neue Möglichkeiten bei der Stadtplanung.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 49 Euro. Besitzer der bisherigen Nintendo-Switch-Version erhalten außerdem einen deutlichen Treuerabatt.

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Größere Städte auf der Nintendo Switch 2

In Cities: Skylines – Expanded Edition beginnen Spieler mit einigen wenigen Straßen und entwickeln daraus nach und nach eine umfangreiche Stadt. Neue Wohn- und Industriegebiete, Dienstleistungen, kommunale Entscheidungen und die Bedürfnisse der Einwohner müssen dabei berücksichtigt werden. Ob eine beschauliche Küstenstadt, ein Industriezentrum oder eine moderne Metropole entsteht, bleibt dabei den eigenen Vorstellungen überlassen.

Eine der größten Neuerungen betrifft die Größe der bebaubaren Fläche. Während die ursprüngliche Nintendo-Switch-Version auf neun Felder begrenzt war, stehen in der Expanded Edition nun 25 bebaubare Felder zur Verfügung.

Karteneditor und verbesserte Bauwerkzeuge

Mit dem integrierten Karteneditor können Spieler die Landschaft bereits vor dem eigentlichen Städtebau anpassen und eigene Karten erstellen.

Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Präzisere Platzierungsmöglichkeiten, Abstandsanzeigen und aktualisierte Ausrichtungsoptionen sollen den Bau von Straßen, Gebäuden und weiteren Strukturen erleichtern. Über ein neues Bedienfeld für die Umgebungseinstellungen lassen sich außerdem atmosphärische Elemente in Echtzeit verändern. Dazu gehören unter anderem Tageszeit, Regen, Nebel und die Farbgebung der Landschaft. Ein Schnellauswahl-Werkzeug ermöglicht darüber hinaus den schnellen Zugriff auf wichtige Werkzeuge und Ressourcen.

Wahl zwischen Leistung und Grafikqualität

Die technische Überarbeitung nutzt die zusätzliche Leistung der Nintendo Switch 2. Spieler können zwischen unterschiedlichen Grafikmodi wählen. Der Leistungsmodus setzt auf Upscaling und angepasste Qualitätseinstellungen und zielt auf eine Bildrate von bis zu 60 FPS. Wer eine höhere Bildqualität bevorzugt, kann stattdessen den Qualitätsmodus mit 30 FPS wählen.

Neben der klassischen Controller-Steuerung unterstützt die Expanded Edition außerdem Tastatur und Maus.

Zehn DLCs und Inhaltspakete enthalten

Die Expanded Edition enthält bereits eine Auswahl zusätzlicher Inhalte. Insgesamt sind zehn DLC-Erweiterungen und Inhaltspakete Bestandteil der neuen Version.

After Dark

Snowfall

Green Cities

Sunset Harbor

Map Pack 3

Country Road

Pearls from the East

Deep Focus Radio

Carols, Candles & Candy

Match Day

70 Prozent Treuerabatt für Switch-Besitzer

Wer Cities: Skylines bereits für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzt, erhält einen Treuerabatt von 70 Prozent auf die Expanded Edition. Der Rabatt ist vom 28. Oktober 2026 bis zum 28. April 2027 verfügbar.

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Neue Inhalte für PC, PlayStation und Xbox

Neben der Expanded Edition für Nintendo Switch 2 erhält auch die bestehende Version von Cities: Skylines auf PC, PlayStation und Xbox neue Inhalte. Am 28. Oktober erscheinen zwei Content-Creator-Pakete sowie ein neuer Radiosender.

Holiday Getaways

Mit Holiday Getaways von „Tomas13TO“ können Spieler luxuriöse Urlaubsziele und lebhafte Ferienorte erschaffen. Ferienparks sollen dabei für zusätzliche Möglichkeiten sorgen, den Einwohnern der eigenen Stadt attraktive Reiseziele zu bieten.

Mansions & Manors

Das von „Feindbold“ entwickelte Paket Mansions & Manors richtet sich an Spieler, die ihren Städten einen Hauch von Luxus verleihen möchten. Neue Wohngebiete mit großen Anwesen und eleganten Nebengebäuden ergänzen das Stadtbild. Dazu kommen luxuriöse Fahrzeuge für die Bewohner.

Blueprint Beats Radio

Für die passende musikalische Untermalung sorgt Blueprint Beats Radio. Der neue Radiosender bietet insgesamt 16 Titel aus den Bereichen Lo-Fi-Hip-Hop, Chillhop und Down-Tempo.

Estates & Escapes Bundle

Die beiden Content-Creator-Pakete und der neue Radiosender erscheinen ebenfalls am 28. Oktober 2026. Die einzelnen Inhalte kosten 5,99 Euro für die beiden Content-Packs beziehungsweise 3,99 Euro für den Radiosender.

Inhalt Preis Holiday Getaways 5,99 Euro Mansions & Manors 5,99 Euro Blueprint Beats Radio 3,99 Euro Estates & Escapes Bundle 12,99 Euro

Damit bringt die Cities: Skylines – Expanded Edition nicht nur eine technisch überarbeitete Version des Städtebau-Klassikers auf die Nintendo Switch 2, sondern erweitert das Spiel gleichzeitig um größere Bauflächen, neue Werkzeuge und zusätzliche Inhalte.