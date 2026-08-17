Disney Lorcana: Das TCG wird digital

Für Lorcana, dem erfolgreichen Trade Card Game (TCG) aus dem Hause Disney, gibt es frische News. Neben der Ankündigung für die nächste Erweiterung „Kosmische Reise“ wurde bekannt gegeben, dass das Kartenspiel demnächst auch als digitale Spielversion erscheinen wird. Fans können sich unter DisneyLorcana.com/digital registrieren, um als Erste über den Start öffentlicher Testphasen informiert zu werden.

„Unsere Mission im Ravensburger TCG Studio ist es, möglichst viele Disney Fans mit einzigartigen Illustrationen und liebevoll erzählten Geschichten zu begeistern“, sagt Elaine Chase, Head of TCGs bei Ravensburger. „Wenn Fans jede Disney Lorcana Karte auch digital erleben können, egal wo sie sich gerade befinden, können wir noch mehr Menschen für Disney Lorcana begeistern und sie in einer der offensten Communities der Gaming-Welt willkommen heißen.“

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Nach drei erfolgreichen Jahren blickt das Disney Lorcana TCG auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Mit inzwischen 13 veröffentlichten Sets, mehr als 3.000 einzigartigen Karten und weltweit 2,8 Milliarden verkauften Karten ist die Zukunft des Spiels vielversprechender denn je. Gleichzeitig erfreut sich das Set „Angriff der Ranke!“ weiterhin großer Beliebtheit bei Spielenden und Sammlerinnen und Sammlern gleichermaßen.

Auch Sammlerinnen und Sammler dürfen sich auf die kommenden Monate freuen. Mit der Einführung der neuen Collector Booster erwartet sie eine besonders hochwertige Produktlinie. Jeder Collector Booster enthält zwölf Premium-Foilkarten und bietet die Möglichkeit, einige der seltensten Karten des Spiels zu entdecken. Darunter befindet sich auch die brandneue Seltenheitsstufe Illustrious. Von jeder Illustrious-Karte werden pro Set lediglich 23 nummerierte Exemplare produziert. Als Vorgeschmack enthüllte Ravensburger eine der sechs Illustrious-Karten aus dem kommenden Set „In die Dunkeltinte“. Maleficent – Biding Her Time, illustriert von Kendall Hale, greift die Geschichte jener ersten Disney Lorcana Karte auf, die bereits 2022 auf der D23 vorgestellt wurde. Collector Booster werden zum Start von „In die Dunkeltinte“ im ersten Quartal 2027 in ausgewählten Ravensburger Play Hub Stores sowie an ausgewählten Disney Standorten erhältlich sein.

Darüber hinaus stellte Ravensburger die nächste Veröffentlichung der neuen Curator’s Collection vor. Die Curator’s Collection: Beauty and the Beast Edition erscheint passend zum 35-jährigen Jubiläum des Films in diesem Herbst. Das Produkt wird ab Oktober an ausgewählten Disney Standorten erhältlich sein und enthält neue Illustrationen von sechs besonders beliebten Glimmern aus dem Film, darunter Gaston – Intellectual Powerhouse und Belle – Hidden Archer.