MLB The Show 22 präsentiert sich mit neuem Trailer

Bereits in der letzten Nintendo Direct gab es schon ein paar bewegte Bilder zum kommenden Baseball-Game MLB The Show 22. Auch wenn Baseball es in Europa immer noch relativ schwer hat, gibt es aber trotzdem genügend Enthusiasten, die sich auch an der Konsole schon seit Jahren dem spannenden Sport begeistert hingeben. Da kommt der neue Trailer zu MLB The Show 22 knapp einen Monat vor Veröffentlichung gerade rechtzeitig.

Die Reihe feiert dabei auch ihre Premiere auf einer Nintendo Konsole und bietet auf der Switch auch ganz besondere Features. Klar, nachdem Ihr die Switch überall hin mitnehmen könnt, ist auch das Spiel überall dabei. Doch auch die Joy-Cons der Switch bieten ganz neue Möglichkeiten, wie z. B. der Exhibition-Modus, dank dem zwei Spieler mit einem Satz Joy-Cons gegeneinander antreten können.

Der Road to the Show-Modus erlaubt dem Spieler eine Liste die Zusammenstellung einer eigenen Mannschaft und die Bestreitung einer ganzen Saison. Dabei können besondere Baseball-Legenden und andere Inhalte gesammelt und dem Team zugeführt werden.

MLB The Show 22 ist dann auch plattformübergreifend, so dass auch Switch-Spieler gegen PlayStation- und Xbox-User antreten können.

Aber schaut doch selbst einmal den witzigen Trailer zu MLB The Show 22:

MLB The Show 22 erscheint am 5. April für PS4/PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Nintendo via Youtube