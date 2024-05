Game Pass Mai 2024 – Zwei Brüder auf großer Reise

Der Xbox Game Pass Mai 2024 bietet eine handvoll Spiele, die den Katalog erweitern. Das Spiel Brothers: A Tale of Two Sons sticht dabei wohl am meisten heraus. Für den Zugang ist eine Ultimate Mitgliedschaft erforderlich.

Xbox Game Pass Mai 2024

Ab sofort:

Ab 07. Mai:

Kona II: Brume (Cloud, Konsole und PC)

Ab 09. Mai:

Little Kitty, Big City (Cloud, Konsole und PC)

Ab 14. Mai:

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Konsole und PC)

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Mai:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Eastern Exorcist (Cloud, Konsole und PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Konsole und PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ghostlore (Cloud, Konsole und PC)

Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Konsole und PC)

Norco (Cloud, Konsole und PC)

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Konsole und PC)

Supraland Six Inches Under (Cloud, Konsole und PC)

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Overwatch 2: Season 10 Perks Bundle

Erhalte kostenlose Skins für drei Held*innen! Mit den legendären Skins Medusa Widowmaker und Executioner Junkerqueen sowie dem Epic Skin Visual K Kiriko kannst Du Dich in tödliche Eleganz und skrupellosen Style hüllen! Schließe Dich mit Deinen Freund*innen in diesem sich ständig weiterentwickelnden Free-to-Play-Shooter zusammen.

Ab sofort – Exoprimal: Head Start Kit

Bist Du bereit, gegen Dinosaurier zu kämpfen? Schließ Dich den Kriegsspielen von Leviathan an und erhalte sofortigen Zugang zu den Exosuits Vigilant, Murasame und Nimbus mit jeweils einem zusätzlichen Skin! Steig noch heute in dieses teambasierte Online-Actionspiel ein.

Gameplay Trailer zum Brothers: A Tale of Two Sons Remake.