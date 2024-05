JBL Quantum präsentiert neue Stream-Mikrofone

Mit gleich drei neuen Modellen baut JBL Quantum die Stream-Mikrofonserie weiter aus. Das JBL Quantum Stream Talk, JBL Quantum Stream Talk und JBL Quantum Stream Wireless bieten erstklassige Audioqualität und viel Flexibilität speziell für Content Creator.

Das JBL Quantum Stream Talk:

Als Einsteigermodell richtet sich das JBL Quantum Stream Talk an Streamer und Podcaster, die eine klare und unverfälschte Audioqualität bevorzugen. Mit seinem schlanken Aufbau fügt es sich überall leicht ein und mit der JBL QuantumENGINE PC-Software ist mittels Equalizer eine Anpassung an individuelle Vorlieben möglich. Dank Supernierencharakteristik besitzt es eine sehr direkte Ausrichtung und minimiert so störende Nebengeräusche.

1 von 3

Das JBL Quantum Stream Wireless:

Als tragbares und kabellose Mikrofon richtet sich das JBL Quantum Stream Wireless insbesondere an Content Creator, die viel mobil arbeiten. Durch eine Kugelcharakteristik und omnidirektionales Aufnahmemuster, gepaart mit einer integrierten Umgebungsgeräuschunterdrückung garantiert es qualitativ hochwertige Aufnahmen in alle Richtungen. Durch das leichte Clip-on-Design kann man es auch problemlos an der Kleidung tragen. Der mitgelieferte Fellwindschutz reduziert im Außeneinsatz zudem Störgeräusche.

1 von 3

Das JBL Quantum Stream Studio:

Als Flagschiff der Serie bietet das JBL Quantum Stream Studio eine besonders hohe Audioqualität. Es basiert auf drei speziell entwickelten Kondensatormikrofonen, deren Signal mit einer Abtastrate von 192 kHz/24 Bit erfasst wird. Der integrierte Dynamikkompressor stellt dabei sicher, dass die Stimme nicht übersteuert und regelt bei Bedarf die Lautstärke. Durch vier verschiedene Aufnahmemuster (auswählbar über einen Tastendruck) lässt sich das Mikrofon an unterschiedliche Einsatzszenarien anpassen, egal ob man alleine oder mit mehreren Personen vor dem Mikrofon sitzt. Mit dem beleuchteten RGB-VU-Meter kann man zudem stets seine Lautstärke im Blick behalten.

1 von 3

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen Mikrofone sind ab sofort auf JBL.com verfügbar. Der UVP lautet wie folgt: