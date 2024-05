Game Pass Mai 2024 Teil 2 – Menschlichkeit und Unsterblichkeit

Die zweite Halbzeit von Xbox Game Pass Mai 2024 noch mehr tolle Spiele. Passend zur WM kann NHL 24 jetzt auch über die Cloud gespielt werden. Eine Ultimate Mitgliedschaft ist dafür erforderlich.

Xbox Game Pass Mai 2024

Ab 15. Mai:

Chants of Sennaar (Cloud, Konsole und PC)

Ab 16. Mai:

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play

(Cloud) EA Play Immortals of Aveum (Cloud, PC und Xbox Series X|S) EA Play

Ab 21. Mai:

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 23. Mai:

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Hauntii (Cloud, Konsole und PC)

Ab 28. Mai:

Moving Out 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ab 30. Mai:

Humanity (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Lords of the Fallen (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 04. Juni:

Firework (PC)

(PC) Rolling Hills (Cloud, Konsole und PC)

Diese Titel verlassen das Angebot am 31. Mai:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass den Preisnachlass von 20 Prozent.

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Konsole und PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Konsole und PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (Cloud, Konsole und PC)

Pac-man Museum+ (Cloud, Konsole und PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Konsole und PC)

Railway Empire 2 (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Jetzt verfügbar – Vampire Survivors: Operation Guns

Als Game Pass-Mitglied spart ihr 10 Prozent beim Kauf! Vampire Survivors: Operation Guns verbindet Roguelike-Elemente mit der beliebten Contra-Reihe von Konami und einem ganzen Arsenal an Waffen (22 um genau zu sein, einschließlich noch gewaltigerer Evolutionen). Dazu kommen elf neue Charaktere, eine riesige Karte und ein Soundtrack, in dem klassische Contra-Tracks mit Vampire Survivors-Covern aufeinandertreffen.

Ab 15. Mai – Minecraft 15 Year Anniversary

Minecraft blickt auf 15 Jahre voller spannender Abenteuer und atemberaubender Kreationen zurück. Egal, ob ihr schon seit der Alpha-Version baut oder erst später dazugekommen seid, ihr habt mit jedem Block, den ihr gesetzt habt, Spuren hinterlassen. Haltet die Augen offen, um keine der kommenden Ankündigungen zu verpassen!

Ebenfalls am 15. Mai – Starfield Update

Da erscheint das größte Update für Starfield seit der Veröffentlichung des Spiels! Das Mai-Update enthält detailliertere Landkarten, neue Optionen zur Justierung des Schwierigkeitsgrads und der Anzeige, neue Anpassungsmöglichkeiten für die Raumschiffe und vieles mehr. Mehr Infos findet ihr auf Bethesda.net .

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows-PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Ab 15. Mai – Minecraft: 500 Minecoins

Sichert euch 500 Minecoins und investiert sie in spannende Abenteuerkarten, Skins, Add-Ons und andere kreative Inhalte, die alle auf dem Minecraft Marktplatz erhältlich sind. Wie wird das nächste Abenteuer aussehen?

Jetzt verfügbar – Naraka: Bladepoint

Das neue Perk-Bundle enthält exklusive Xbox-Kopfbedeckungen, Schätze für die neue Saison, ein außergewöhnliches Skin-Probepaket und vieles mehr! Außerdem wartet ein Kickstart durch die neuen Erfahrungsschubkarten auf euch. Um die Vorteile zu nutzen, benötigt ihr Naraka: Bladepoint.

Das neue Perk-Bundle enthält exklusive Xbox-Kopfbedeckungen, Schätze für die neue Saison, ein außergewöhnliches Skin-Probepaket und vieles mehr! Außerdem wartet ein Kickstart durch die neuen Erfahrungsschubkarten auf euch. Um die Vorteile zu nutzen, benötigt ihr Naraka: Bladepoint.

Video zum Mai-Update von Starfield.