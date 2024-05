Derzeit brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche XBox-Game Pass-Preiserhöhung. Hintergrund hierfür könnten u. a. die aktuellen Schließungen von gleich vier Bethesda-Studios sein.

Einen weiteren enormen Kostenpunkt dürfte auch in der künftigen Aufnahme von First-Party-Produktionen direkt zum Launch in den Game Pass liegen. Immerhin hatte Xbox-Präsidentin Sarah Bond erst vergangene Woche in einem Interview mit Bloomberg genau dieses Vorhaben verkündet.

Zwar erwähnte Bond im Interview keine besonderen Spiele, allerdings gab es bereits im Vorfeld Spekulationen darüber, dass Microsoft eine mögliche Aufnahme von „Call of Duty“ in den Game Pass durch eine Preiserhöhung finanzieren könnte.

Gerüchte

Die bereits schwelenden Gerüchte nehmen nun durch gleich zwei bekannter Insider-Quellen wieder Fahrt auf.

Laut Tom Warren vom Online-Magazin „The Verge“ plane Microsoft eine Erhöhung der Ultimate-Stufe des Game Pass. Der Ultimate Game Pass erfuhr zuletzt im Juni 2023 eine Erhöhung um 2,00 Euro auf monatlich 14,99 Euro.

Eine weitere Quelle für eine mögliche Preiserhöhung findet sich im Xbox Two-Podcast von Jez Corden. Hier hatte sich der Insider „Rand al Thor 19“ bereits über die mögliche Preiserhöhung geäußert. Ferner will er zudem von einer neuen Stufe für den Game Pass erfahren haben. Allerdings konnte der Insider keine konkreten Details zu möglichen Preisen oder den gebotenen Inhalten benennen.

Abwarten

Wie immer, sind natürlich auch diese Gerüchte über eine mögliche Xbox Game Pass-Preiserhöhung oder eine neue Stufe im Ab-Service mit Vorsicht zu genießen. Eventuell könnte es auch eine Kombination beider Gerüchte, in etwa der Einführung einer neuen Premium-Stufe, geben. Es gilt also auch wieder die Devise: Abwarten.

Wir bleiben natürlich am Ball und berichten wieder, wenn sich die Gerüchte verdichten.

Quelle: The Verge