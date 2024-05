Als die Welt es am meisten brauchte, ist das Avatarverse zurückgekehrt: Die AVATAR STUDIOS Fortsetzungen zu „Avatar – Herr der Elemente“

“Avatar – Herr der Elemente“: Ein Meisterwerk, das junge Herzen in Deutschland seit dem 08. Januar 2006 erobert. Das Ende fand die Zeichentrick Serie zunächst am 18. November 2008. Avatar – Herr der Elemente beinhaltet eine epische Geschichte voller Lebensweisheiten, die junge und ältere Fans begleitete und in gewisser Weise prägte. Die Sehnsucht nach neuen Abenteuern und Weisheiten wurde durch “Die Legende von Korra“ von 2012 bis 2015 weiter genährt. Diese Serien legten die Messlatte hoch für mögliche Avatar Fortsetzungen. Ein Realverfilmung „Die Legende von Aang“ sorgte 2010 für Aufruhe und erschütterte viele Fans. Nach dem Sturm wurde es ruhig um die geliebte Serie, bis Netflix eine neue Live-Action Serie angekündigte.

15 Jahre ältere Fans waren skeptisch

Im Jahr 2018 ließ Netflix mit einer Ankündigung neue Hoffnung schöpfen, obwohl auch viele Fans sich zunächst skeptisch zeigten. Netflix enthüllte, dass sie mit den Original Schöpfern Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino an einer “Avatar – Herr der Elemente“-Live-Action-Serie arbeiten. Umso enttäuschter waren die Fans, als DiMartino und Konietzko später ihren Austritt aus dem Projekt ankündigten und erklärten, dass sie die Kontrolle über die “kreative Richtung“ der Serie verloren hatten. Jedoch zählt die Live-Action Serie jetzt nach Ausstrahlung als Erfolg. Laut dem Online-Magazin „Deadline“ verbrachte die Serie auch seine sechste Woche mit 2,8 Millionen Aufrufen auf der Top 10 Liste. Seit ihrem Debüt am 22. Februar nähert sich die Serie insgesamt der Marke von 60 Millionen Aufrufen. Einige Fans waren nicht komplett zufrieden, jedoch zuversichtlich.

Somit können sich alte und neue Fans der Serie nicht nur auf eine Zweite, sondern auch eine Dritte Staffel freuen:

Staffel 2 & 3 der NETFLIX Live-Action Serie bestätigt

Die Ankündigung von Netflix ist erst einen Monat vergangen, sodass noch kein Starttermin für die Fortsetzung fetsteht. Executive Producer und Regisseur Jabbar Raisani ist selbst ein großer Fan der Zeichentrick-Serie. Raisani ist zuversichtlich, dass er in den nächsten Staffeln fehlende Elemente berücksichtigen kann und aus der ersten Staffel gelernt hat. Beispielsweise war es eine Herausforderung mit dem Cartoon-Humor umzugehen und die richtige Balance zu finden, sodass es nicht albern wirkt. Zudem berichtete er der „Deadline“, dass er bereits an neuen Techniken arbeitet, die vor allem das Feuerbändigen verbessern sollen. Zusammenfassend arbeitet Raisani nicht nur seine gewonnenen Erfahrungen ein, sondern ist bemüht die Details zu verbessern, um den Fans ein noch besseres Ergebnis zu liefern. Allerdings bedeutet das auch, dass wir frühestens 2025 auf die neue Staffel hoffen können. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Veröffentlichung erst in 2026.

Was wir bisher wissen: Mehr dazu hier!

Die Avatar Studios Fortsetzungen

Avatar Studios als Produktionsfirma wurde 2021 von Nickelodeon und Paramount+ ins Leben gerufen, wobei Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino als Co-Chief Creative Officers fungieren:

„Es ist schwer zu glauben, dass es 19 Jahre her ist, seit wir Avatar: The Last Airbender geschaffen haben“, sagten sie, „Aber auch nach all dieser Zeit gibt es immer noch viele Geschichten und Zeiträume in Aangs Welt, die wir unbedingt zum Leben erwecken wollen. Wir haben das Glück, eine ständig wachsende Gemeinschaft leidenschaftlicher Fans zu haben, die das Avatarverse genauso gerne erkunden wie wir.“

The launch of Avatar Studios means that the fantastic universe of Avatar: The Last Airbender will expand into new series, short-form content, spin offs, and theatrical films on #ParamountPlus. pic.twitter.com/NfCsaaI8Bx — Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021

Das erste öffentlich angekündigte Projekt:

Nächster Animations Film: “Aang: The Last Airbender“

Kürzlich enthüllte Paramount Pictures auf der CinemaCon 2024 den Titel und die Original Stimmen des neuen Avatar Films. Dieser soll an die Geschichte der Originalserie anknüpfen und von den älteren Aang und seiner “Gaang“ handeln. Diese “Avatar – Der Herr der Elemente“-Filmreihe wird als Trilogie geplant, wobei der erste Film unter dem Titel “Aang: The Last Airbender“ angekündigt wurde. Unter der Regie von Lauren Montgomery und produziert in Zusammenarbeit mit Nickelodeon Animation und Paramount Animation, sollte der Film Ende 2021 mit der Produktion beginnen. Montgomery war Storyboard-Künstlerin für sieben Episoden von “Avatar – Der Herr der Elemente/Buch 3: Feuer“, zudem Storyboard-Künstlerin und leitende Produzentin für die letzten drei Bücher von “Die Legende von Korra“.

Dieser Titel deutet darauf hin, dass die folgenden Filme möglicherweise die Geschichten anderer Gaang-Mitglieder erkunden werden. Dadurch kann die Zeit zwischen den Comics nach der Originalserie und “Die Legende von Korra“ zu gefüllt werden. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren freuen. Ursprünglich für Oktober 2025 geplant, wird der mit Spannung erwartete neue Animationsfilm stattdessen am 20. Januar 2026 erscheinen.

Fortsetzung der Zeichentrick Serie

Avatar News berichtet exklusiv, dass eine brandneue animierte Serie für Paramount+ entwickelt wird. Diese Serie wird sich auf den nächsten Avatar im Zyklus konzentrieren. Aufgrund des Avatar-Zykluses: Feuer > Luft > Wasser > Erde wird der Avatar nach Korra ein Erdbändiger sein. „Ein Film und eine Serie pro Jahr“, sollen sich sie die Avatar Studios Fortsetzungen laut Avatar News vorgenommen haben (würde auch passen, wenn wir den Januar 2026 für den Gaang-Films zu 2025 zählen). Die Premiere dieser Zeichentrick Serie ist für Ende 2025 geplant und erweitert die Welt der Avatare um einen weiteren. Möglicherweise spielt diese Serie sogar über dem Steampunk/Industrial-Zeitalter hinaus, welches in Korra zu sehen war. Leider hat Avatar News keine weiteren Details zu diesem Projekt, aber die Bekanntgabe allein reicht aus, um die Fans dennoch zu begeistern.

Prinz Zuko: Die Geschichte seiner Ehre geht weiter

Avatar News überrascht weiter mit Exklusivmeldungen: ein Highlight für 2026. Laut einen Beitrag haben sie die Bestätigung von ihren Quellen bei Paramount, dass der zuvor gemeldete Zuko-fokussierte Film offiziell auf dem Zeitplan von Paramount für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 steht!

Dies wird der zweite animierte Film von Avatar Studios sein, nach der Kinoveröffentlichung ihres ersten Films, der Aangs Team Avatar als Erwachsene zeigt. Basierend auf den Plänen von Avatar Studios, jährlich einen Film und eine Serie zu veröffentlichen, können wir derzeit davon ausgehen, dass der zweite Film ein Jahr nach dem ersten erscheinen wird. Derzeit wissen sie jedoch noch weniger über den Zuko-Film, als über den Film mit der erwachsenen Gaang. Ebenso ist ungewiss, in welchem Zeitraum der Zuko-Film spielen wird. Was sie wiederum wissen ist, dass die drei Filme im Drei-Jahres-Plans keine Trilogie sein sollen, sondern drei separate eigenständige Geschichten.

—————

Weitere Projekte der Avatar Studios Fortsetzungen sind heiß diskutiert. So gab es Gerüchte über einen Kyoshi Film, sowie einen eigenen Film über Korra. Genaue Release Daten gibt es allerdings dazu noch nicht. Avatar News stellten ihre Beiträge im September 2023 nach genau 10 Jahren ein. Wiederum haben die Avatar Studios seit Beginn des Jahres eine eigene Webseite online gestellt, sodass wir euch auch in Zukunft mit weiteren Ankündigungen des weltweit beliebten Franchise auf den Laufenden halten zu können.

Bildquelle: Nickelodeon | Paramount Global

