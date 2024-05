Hier kriegst du Unterstützung bei Destiny 2

Bei Destiny 2 gibt es viele Schwierigkeiten egal, ob du ein Anfänger bist und Probleme hast in das Spiel hineinzufinden, oder ob du schon in einem fortgeschrittenen Stadium bist, aber trotzdem Probleme hast bei schwierigen Missionen. Hier gibt es Hilfe für die Destiny 2 Erhöhung.

Sicherheit beim Boosten

Der Markt für das Boosten bei MMO-Spielen ist sehr groß und unübersichtlich. Die Tatsache, dass sich auch leider schwarze Schafe dort bewegen, ist leider nicht zu verleugnen. Deshalb ist Sicherheit gerade in dem Bereich Boosten besonders wichtig für den Kunden. Die Firma Skycoach bietet hierbei folgende Dinge an, die die für den Gamer eine größere Sicherheit bedeuten. Zum einen bietet Skycoach sichere Bezahlmethoden an, zum anderen sind die Aufträge dadurch besonders sicher, dass die Abwicklung an eine Geld-Zurück- Garantie gebunden ist.

Außerdem werden die Bestellungen über eine VPN Verbindung abgewickelt, die ein weiteres Sicherheitsmerkmal für den Kunden darstellt. Nicht zuletzt hat das Unternehmen bei Trustpilot gute Kritiken – 4,8 von 5 Sternen – ein Zeichen für hohe Kundenzufriedenheit, die auch für andere Kunden ein gutes Zeichen bedeuten.

Der Service von Scycoach

Der Service bei Skycoach garantiert eine Erreichbarkeit 24/7 an 365 Tagen im Jahr. Das Unternehmen beschäftigt freundliche Angestellte und nur ausgewählte Pro-Spieler. Das Motto der Firma: “We try hard”. Sonderwünsche des Kunden sind kein Problem und können jederzeit via Chat abgesprochen werden.

Destiny 2 von der Firma Bungie

Das Spiel Destiny 2 erschien 2017, kann im PvP- oder PvE-Modus gespielt werden. Der Gamer übernimmt die Rolle des Hüters, der die von Aliens bedrohte Erde zu alter Strahlkraft führen soll. Es gibt viele Missionen und Nebeneinsätze, bei denen Ausrüstung, Waffen und Rüstung gesammelt werden können. Dabei kann der Player verschiedene Szenarien durchlaufen.

Das kann sein die Mission “Der letzte Schatten”, eine Erweiterung bestehend aus verschiedenen Missionen. Das Angebot von Skycoach kann zum Beispiel sein, eine Kampagne durchzuspielen.

Dann gibt es die “Epoche des Wunsches” von 2023. Es ist das letzte Kapitel von “Lichtfall”, bestehend aus Missionen, die die Geschichte weiterführen. Es gibt einen neuen Dungeon, wo man neue Waffen, Rüstung und anderes freischalten kann. Mit Skycoach kannst du Ingame Content freischalten, bekommst einen hohen Verkäufer-Rang oder es besteht das Angebot der Zusammenarbeit mit einem guten Kämpferteam.

Die nächste Möglichkeit ist “Into the Light”. Man bekommt den Loot der Kampagne und spielt mit erfahrenden Playern zusammen. Normalerweise benötigt das Absolvieren dieser Kampagne Fokus und Zeit, um den Triumph zu erlangen. Bei Skycoach kannst du das Angebot des Into-the-Light-Boost wahrnehmen und hast es wesentlich leichter, deine Ziele zu erreichen.

Für folgende Raids bietet Sky Coach ebenfalls seinen Service an: Crotas Ende, Die Wurzeln der Alpträume, Die Krypta der tiefen Steine, Der Niedergang des Königs, Der letzte Wunsch, Der Garten der Erlösung, Das Gewölbe aus Glas, Das Gelübde des Schülers, Die Krone der Trauer und Leviathan.

Auch bei den Dungeons kannst du Hilfe bekommen. So etwa bei Der Ruin des Kriegsherren, Die Geister der Tiefe, Der Turm des Wächters oder Der Griff der Habsucht.

Bei den Trials of Osiris gibt es die Möglichkeit, den Carrying-Service durch die Mission zu buchen. Hier bekommst du durch die Hilfe der erfahrenen Spieler die Gewinne und Belohnungen deiner Wünsche. Oder du kannst durch Boosting den Rang erhalten, den du dir wünschst, bzw. begehrenswerte Waffen.

Hierbei wird unterschieden zwischen Waffen für Dungeons, für PvE (Spieler gegen Umgebung), für PvP (Spieler gegen Spieler) sowie Waffen für Raubzüge.

Bei Destiny 2 benötigst du im PvP Modus schnelle Reflexe, Kenntnisse der Karte sowie viel Erfahrung, um ein Top Spieler zu werden. Skycoach hat eine große Bandbreite an Services, um die speziellen Kundenwünsche zu erfüllen. Die Gamer sind alle Profis mit einem großen Erfahrungsschatz auf dem MMO Boostingmarkt.

Professionelle Spieler bei Skycoach

Das Unternehmen achtet bei der Auswahl seiner Pro Spieler vor allen Dingen darauf, dass diese eine Menge an Erfahrung mitbringen und große Kenntnisse in Destiny 2 haben. Während der Bestellung werden sie durch die Manager der Firma überwacht, und sie sollen freundlich und ehrlich sein.

Wie Skycoach dich unterstützen kann

Hierbei unterscheidet man zwischen Coaching und Boosting. Das Coaching geschieht durch spezielle Trainer, die dir personalisierte Tipps und Feedback geben.

Beim Boosting kannst du mit erfahrenen Gamern zusammenarbeiten, die dir helfen, dein Rating zu verbessern. Hierbei unterscheidet man zwei Arten: zum einen die Möglichkeit des Carry; hierbei trägt dich der Spieler auf ein bestimmtes Niveau. Das bedeutet, der Pro übernimmt, geschützt im VPN Modus, deinen Account und spielt dich auf ein vorher vereinbartes Level. Du selber kannst das Ganze dann im Chatfenster mitverfolgen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass du im Self-Play-Modus mit Unterstützung des Profis, entweder durch Tipps oder im Team, an Raids teilnimmst.

Bei Trustpilot fasst ein Kunde seine Erfahrungen wie folgt zusammen: “ Fantastischer Service! Die Spieler sind richtig gut und haben tolle Persönlichkeiten. Auch die Kosten sind um einiges besser als bei der Konkurrenz.”