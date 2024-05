Vox Machina 3 Release! Wir haben News für euch: Der Veröffentlichungszeitraum wurde von Critical Role CEO Travis Willingham bestätigt.

Vox Machina 3 Release

Mit der Ankündigung des Starts des neuen Abonnementdienstes von Critical Role, Beacon, versteckt sich eine weitere erfreuliche Nachricht für die Fans: Die dritte Staffel der animierten Prime Video-Serie der Truppe „The Legend of Vox Machina“. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt gegeben, jedoch soll sie diesen Herbst erscheinen.

Vox Machina bezeichnet die legendäre Gruppe von Abenteurern, bekannt aus Critical Role’s erster Dungeons & Dragons-Actual-Play-Serie. Diese Serie endete 2017 nach der Produktion von zahlreichen Stunden an Streaming-Inhalten über Geek & Sundry, Twitch, sowie YouTube. Die erste Staffel der von Amazon produzierten Animationsserie wurde im Januar 2022 ausgestrahlt, worauf die zweite Staffel im Januar 2023 folgte. Critical Role arbeitet auch mit Prime Video zusammen, um seine zweite D&D-Kampagne zu adaptieren, benannt nach seiner Abenteurergruppe, The Mighty Nein. Diese Serie endete im Juni 2021 mit etwa 560 Stunden Streaming-Inhalt und umfasst Charaktere wie Caleb Widogast, Veth „Nott the Brave“ Brenatto, Jester Lavorre, Fjord, Beauregard Lionett, Mollymauk Tealeaf und Yasha Nydoorin, unter anderem. Im Januar 2023 angekündigt, beinhaltet die Partnerschaft mit Amazon auch das Potenzial für einen Spielfilm.

Noch nicht gesehen, aber interessiert? Was du vor The Legend of Vox Machina 3 Release wissen musst:

Was macht The Legend of Vox Machina besonders?

Die Amazon Prime-Serie entführt in eine Welt voller Kreaturen, vor allem aber mit einer unkonventionellen Heldengruppe. Die Serie überrascht mit einem ungewöhnlichen Ansatz und hat ihren Ursprung in der beliebten Dungeons & Dragons-Runde von Critical Role. Laut, betrunken und stets auf der Suche nach Silber – die Heldengruppe mag auf den ersten Blick alles andere als heldenhaft erscheinen. Dennoch sind sie dazu bestimmt, ein Königreich und letztendlich die ganze Welt zu retten, wenn auch auf ihre eigene, einzigartige Art.

Hinter der Serie steht kein traditionelles Autorenteam, sondern eine Gruppe von Synchronsprechern und Schauspielern, darunter bekannte Namen wie Laura Bailey, Sam Riegel und Ashley Johnson. Angeführt wird das Team von Critical Role. Seit 2015 streamen das Team regelmäßig Dungeons & Dragons live, wodurch sie ein Millionenpublikum begeistern.

Der Weg zum Big-Player-Streamer

Die Finanzierung des Animationsfilms über die Helden von Vox Machina war ein voller Erfolg. Die Spenden tausender Fans führte zur Entstehung einer kompletten Serie. Mit Amazon als Partner wurde The Legend of Vox Machina zu einem Meilenstein in der Film- und Serienproduktion. Die Serie bietet nicht nur Fanservice für Anhänger von Critical Role und Dungeons & Dragons, sondern begeistert auch Zuschauer ohne Vorkenntnisse. Durch ihre facettenreichen Charaktere und die packende Story fesselt die Serie bereits nach den ersten Folgen! Die chaotische Herangehensweise der Helden an ihre Abenteuer spiegelt sich im actiongeladenen Zeichenstil wider. Damit sorgt die Serie für eine unterhaltsame Mischung aus Anime und klassischen Cartoons. The Legend of Vox Machina ist definitiv keine gewöhnliche Fantasy-Serie – mit ihrem erwachsenen Humor und spannenden Abenteuern setzt sie neue Maßstäbe in der Welt der Animationsserien.

Bildquelle: Critical Role Productions, Prime Video

Quellen: polygon | variety