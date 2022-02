Das also war also Nintendos neueste Präsentation. Wir geben Euch hier die Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 09.02.2022. Da war ja schon einiges recht Interessantes dabei.

Falls Ihr die Show verpasst haben solltet, bekommt Ihr hier nochmal Gelegenheit zum Selbergucken.

Und hier fassen wir kurz zusammen, was es so zu sehen gab:

Fire Emblem Warriors Three Hopes dürfte doch schon als kleiner Aufmerksamkeitserreger ausgereicht haben. Zwar bekamen wir hier nicht nur Ingames-Szenen sondern auch ein paar noch unfertige Spielszenen gezeigt, dennoch steht das Erscheinungsdatum mit dem 24.06.2022 bereits schon fest.

Irgendwie höre ich beim Anschauen des nächsten Videos meine Mitredakteuere johlen. Advance Wars 1 + 2: Re-Boot-Camp macht jedenfalls schon beim angucken Spaß und die alten Games waren ja auch wirklich sehr unterhaltsam. Der aufgehübschte Stellungskrieg zieht ab dem 08.04.2022 auf Eurer Switch ein.

No Man´s Sky erzählt von fremden Welten, weit entfernten Planeten und der unendlichen Weite des Weltalls. Ja, ich hör ja schon wieder mit dem Pathos auf! Aber die gezeigten Bilder lassen doch durchaus Vorfreude aufkommen. Das Space-Abenteuer kommt im Sommer auf die Switch.

Heiß wird es mit Mario Strikers Battle League. Da brennt der Ball und der Mehrspielerspaß ist bereits vorprogrammiert. Jedenfalls, sofern Ihr Fußball und eventuell auch den Vorgängertitel mochtet. Beides Mal ja? Nu, denn passt ja alles! Da wird es auf jeden Fall einige spannende Matches geben, egal ob mit mehren Spielern Zuhause oder auch online. Am 10.06.2022 darf dann losgekickt werden.

Splatoon 3 stellt den koop Mehrspielermodus recht eindrucksvoll vor. Da darf sich der geneigte Splatoon-Fan doch schon mal auf den kommenden Sommer freuen. Ein genaues Datum steht allerdings noch aus.

Mit Front Mission 1st: Remake und dem etwas später erscheinenden 2. Teil kommt dann etwas Taktik auf die Switch. Die gezeigten Bilder sehen jedenfalls recht handfest aus und versprechen ein abwechslungsreiches und cleveres Gameplay.

Disney schickt im Sommer mit Disney Speedstorm ein free-2-play Funracer-Game ins Rennen. Die kurze Präsentation macht jedenfalls Lust auf mal reinschauen.

Die Switch wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit einiges an Remakes und Neuauflagen ins Portfolio bekommen. Das ist kurzum auch die Zusammenfassung der Nintendo Direct: viel Recycling. Aber das ist ja nun auch nicht negativ gemeint!

Zunächst dürfen sich alle Jedi-Ritter auf Star Wars: The Force Unleashed freuen. Die Bewegungssteuerung wurde überarbeitet und so darf ab dem 20.04.2022 wieder heftigst das Lichtschwert geschwungen werden.

Schon im Februar, genauer ab dem 17.02.2022, bekommt mit Assassins Creed: The Ezio Collection der allseits beliebte Auftragskiller seinen Switch-Auftritt.

RPG-Fans dürfen auf jeden Fall ein Auge auf Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition werfen oder die ab sofort erhältliche Demo zu Triangle Strategy genauer unter die Lupe nehmen.

Doch zunächst genug der Klassiker. Jetzt darf erst einmal eine Runde Freude für Kirby und das verlorene Land aufkommen. Die rosa Wunderkugel hat ein paar neue Fähigkeiten, die recht eindrucksvoll vorgestellt wurden. Kirby mampft nicht nur die Feinde weg, sondern kann auch Autos, Automaten und Unmengen an Wasser konsumieren und gegen seine Angreifer einsetzen. Da sind auf jeden Fall ein paar frische Ideen eingepackt worden. Mit dem rosa Supersauger geht es dann ab dem 25.03.2022 auf, das verlorene Land wieder zu bevölkern.

Baseball ist in Deutschland leider immer nur ein Randthema. So wird es vermutlich auch nicht eine so besondere Neuigkeit sein, dass es ein recht ansehnliches Spiel ab dem 05.04.2022 für die Switch geben wird. Mit MLB – The Show bringt uns Nintendo den aus den USA stammenden und in Japan höchst beliebten Breitensport näher.

Zurück zu den Remakes: Mit Kingdom Hearts Integrum Masterpiece könnt Ihr Euch in die ersten drei KH-Teile an der Seite von Sora, Donald und Goofy stürzen.

Klonoa kennen die Jump and Run-Fans mit Sicherheit noch und kommt im Doppelpack mit Teil 2 ab dem 08.07.2022 auf die Switch.

Portal und Portal 2 erscheinen ebenfalls im Doppelpack noch in diesem Jahr. Ebenso wie das RPG Live A Live. Letzteres hat mit dem 22.07.2022 sogar schon ein konkretes Datum.

Sportlich wir es in der Neuauflage des beliebten Wii-Sports. Mit Nintendo Switch Sports können sich Sportfreunde ab dem 29.04.2022 wieder vor der Heimkonsole sportlich betätigen. Mit Tennis, Bowling, Chambara, Fußball, Badminton und Volleyball ist mit Sicherheit wieder für etliche Stunden Familien-Spielspaß gesorgt. Außerdem ist für den Sommer ein kostenloses Update mit Golf im Gepäck angekündigt. Weiter kann nach dem Update die Sportart Fußball auch mit der Beinschlaufe gespielt werden. Am 19. und 20.02.2022 startet Nintendo dazu noch einen großen Online Play-Test. Nähere Infos bekommt Ihr auf der Webseite von Nintendo. Ab dem 16.02.2022 könnt Ihr Euch für den Online Play-Test anmelden.

Musikalisch wird es dann mit Taiko no Tatsujin – Rhythm Festival. Der quietschbunte Party-Trommler kommt mit 76 neuen Musikstücken und einem Abo mit weiteren 500 Liedern im Gepäck.

Nostalgisch wird es dann mit den Cupheads. Die Classic-Caartoon-Look-a-like Helden kommen mit Cuphead – The Delicious Last Course mit einem neuen rasanten Abenteuer ab dem 30.06.2022 auf die Switch.

Ihr habt Metroid Dread schon durch? Auch im Hard Modus? Dann kommt nun der Dread Modus. Hier heißt es nach nur einem Treffer oder einer Feindberührung Exitus! Das Update wird demnächst erscheinen. Das weiter angekündigte Update bringt dann noch den Bossansturm. Also: weiterspielen!

Der Online-Service für Mitglieder wird mit Earth Bound und Earth Bound Beginnings bereichert. Yeah!

Online-Mitglieder mit Erweiterungspaket freuen sich auf jeden Fall auf das riesige Paket den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe. Alle anderen müssen 24,99 € berappen. Dafür ist im Paket eine Erweiterung von insgesamt 48 Strecken enthalten. Diese werden in 6 Wellen zu jeweils 8 Strecken herausgegeben und sollen somit die Rennfahrer unter Euch bis weit in das nächste Jahr hinein beschäftigen.

Was war da noch? Zombie-Army, LEGO Brawls, Demon Slayer, Two Point Campus… Jo, irgendwie war doch für jeden was dabei.

Persönliches Highlight war dann noch das Ende und ein paar wunderschöne Einblicke in Xenoblade Chronicles 3, welches im September 2022 schon einmal einen Platzhaltereintrag bekommen hat.

Soviel zur Nintendo Direct vom 09.02.2022. Kein Zelda… aber ehrlich gesagt, damit hatte ich auch (noch) nicht gerechnet. Wir sind ja auch immerhin erst ganz am Anfang des neuen Jahres. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Ihr unsere kleine Zusammenfassung der Nintendo Direct mochtet. Habt Ihr mehr erwartet? War etwas für Euch dabei? Hat etwas gefehlt? Ihr könnt uns gerne auf Facebook Eure Gedanken mitteilen.