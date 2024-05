Der Creality HALOT-MAGE S ist bald bestellbar

Mit dem HALOT-MAGE S ist ab sofort der modernste MSLA-3D-Drucker von Creality verfügbar. Mit vielen neuen Features und einem benutzerzentriertem Design verspricht der Drucker hohe Qualität und einen neuartigen Workflow.

Auflösung und Lichtquelle:

Mit einer 14K-Ultra-HD-Auflösung (13.320 x 5.120 Pixel) bei einer Diagonale von 10,1″ erreicht er einer Pixelgröße von nur 16,8 x 24,8 µm und bietet so eine besonders hohe Detailtiefe. Mit einer Größe von 223 x 123 x 230 mm (BTH) bietet er zudem einen großzügigen Bauraum und kann so sowohl große als auch detaillierte Modelle zugleich realisieren.

Doch nicht nur die Auflösung wurde weiter verbessert, auch die Lichtquelle (405 nm Wellenlänge) wurde weiterentwickelt und erreicht nun die dritte Generation. So wird eine gleichmäßige und präzise Aushärtung des Harzes erreicht, um die hohe Detailtiefe mit Präzision und gleichmäßigen Oberflächen umzusetzen.

Geschwindigkeit und Bauplatte:

Auch die Druckgeschwindigkeit wurde weiter optimiert und mit dem „Dynax+“-Ultra-Hochgeschwindigkeitsmodus wird im Vergleich zu herkömmlichen MSLA-Druckern eine drei- bis vierfache Druckgeschwindigkeit erzielt. So können, kompatibles Harz und dünne Wände vorausgesetzt, bis zu 15 cm hohe Modelle in nur einer Stunde realisiert werden. Schichtübergänge werden dabei in nur 1,2 Sekunden realisiert.

Die Bauplattform wurde ebenfalls optimiert und basiert aus einem mittels CNC-Verfahren gefertigten Aluminiumgrundkörper mit einer sandgestrahlten und lasergravierten Bauplattenoberfläche. So ist eine ebene Fläche mit gleichmäßiger Oberfläche sichergestellt. Das lasergravierte Muster verbessert dabei die Haftung des Modells und verhindert ein unbeabsichtigtes Ablösen während des Druckes. Eine hohe Stabilität und präzise Nivellierung werden ebenfalls sichergestellt.

Software und Features:

Als Betriebssystem kommt beim Creality HALOT-MAGE S das HALOT OS zum Einsatz. Es ermöglicht eine nahtlose Konnektivität mit Smartphones, Tablets und Computern über die Creality Cloud. So kann man den Drucker über die Creality Cloud App oder die HALOT BOX-Slicing-Software den Drucker auch aus der Ferne bedienen und mit Druckdaten versorgen. Am Drucker selbst erfolgt die Bedienung über ein 4,3″ Touch-Display.

Mit weiteren Upgrades möchte der Creality HALOT-MAGE S die Zufriedenheit der Benutzer weiter steigern. So verfügt er über einen Luftreiniger mit Aktivkohlefilter, der abhängig vom Druckerstatus den Harzgeruch neutralisiert. Optional kann man den Drucker auch mit einem automatischen Harz-Fördersystem versehen, das den Füllstand in der Wanne überwacht und entsprechend nachfüllt oder entleert.

Preis und Verfügbarkeit:

Beim Kauf des Creality HALOT-MAGE S erhält man als kostenlose Beigabe eine zusätzliche FEP-Folie für die Harzwanne und eine dreimonatige CHITUBOX Pro VIP-Mitgliedschaft. Aktuell ist der 3D-Drucker im internationalen Store von Creality zu einem Preis von 459 US-Dollar im Angebot erhältlich, eine Verfügbarkeit im deutschen Store folgt bald. Voraussichtlich ab Ende Mai wird der Drucker hierzulande vorbestellbar sein.

Weitere Details finden sich bei Creality.