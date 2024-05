„Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ – Neues Leben für einen Klassiker

Hallo, ich bin Katharina, Baujahr 1988 und komme aus Graz, Österreich. Ich bin gerade in der Gründungsphase meines Unternehmens, ich biete Social Media Management an und arbeite nach dem Prinzip des Mindful Social Media Marketings. Videospiele waren Teil meiner Kindheit und die Begeisterung dafür ist bis heute geblieben. Am liebsten sind mir die Legend-of-Zelda-Games, es dürfen aber auch gerne Assassins Creed, Witcher oder Point-and-Click-Adventures a la Sherlock Holmes sein.