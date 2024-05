Die Wireless Gaming Produktlinie von Rapoo

Rapoo, bislang vor allem bekannt für Wireless Peripherie im Bereich produktiver Anwendungen, steigt nun in den Markt des Wireless Gaming ein. Das innovative Line-up für 2024 beinhaltet gleich sieben neue Wireless-Gaming-Mäuse, ein Wireless-Headset und zwei Wireless-Tastaturen. Die Mäuse bieten eine Polling Rate von bis zu 8.000 Hz. Grundprinzip der Produktpalette ist „All Models – Same Specs – Different Shapes“ verbunden mit einer einheitlichen Preisgestaltung.

Alle Gaming Mäuse von Rapoo verfügen standardmäßig über einen 2,4 GHz Wireless Modus mit einer Wireless Polling Rate von 4.000 Hz. Schließt man die Mäuse kabelgebunden an, verdoppelt sich die Polling Rate sogar auf 8.000 Hz. Über ein Firmware-Update ist es allerdings möglich, auch im Wireless-Betrieb eine Polling Rate von 8.000 Hz zu erreichen und das ganz ohne neue Hardware. Für eine präzise Erfassung der Bewegungen sorgt der PAW 3398 Sensor mit einer Auflösung von bis zu 26.000 DPI. Die Bewegungen der Maus erfasst dieser mit 650 IPS und Beschleunigungen bis hin zu 50G. Der Akku der Mäuse ermöglicht eine Einsatzdauer von bis zu 160 Stunden. Die Produktnamen der Mäuse lauten:

VT0PRO

VT0Mini

VT9PRO

VT2PRO

V200PRO

V30PRO

V20PRO

Das VH800 Headset erscheint in zwei Farben und kann wie 2,4 GHz Wireless Modus angebunden werden oder aber über Bluetooth 5.2. Es ist mit nur 340 g sehr leicht und verfügt über ein Noise-Canceling Mikrofon und 40 mm große Graphen-Treiber. Es erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden.

Auch die Tastaturen V500PRO 2.4 und V500PRO 2.4 TKL bieten einen 2,4 GHz Wireless-Modus, man kann sie aber auch, genau wie die Mäuse, kabelgebunden betrieben. Sie setzen auf braune Switches und verfügen über Doubleshot Tastenkappen. Natürlich bieten die Tastaturen auch ein Full Anti-Ghosting. Die Akkulaufzeit erreicht hier bis zu 120 Stunden.

Die Preisstruktur von Rapoo ist sehr einfach gehalten. So verfügen alle Mäuse über einen einheitlichen Preis von 89 €, das Headset kostet 79 € und die Tastaturen liegen beide bei 59 €. Zur Markteinführung ist Rapoo eine enge Partnerschaft mit MediaMarkt und Saturn eingegangen. Hier werden die Produkte von Rapoo auf separat eingerichteten Regalflächen präsentiert.