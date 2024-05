Star Citizen: Der Patch 3.23 ist endlich da!

Endlich ist er da! Der lang ersehnte Alpha Patch 3.23. Und auch wenn es durchaus noch ein paar Features auf der Liste gibt, auf die wir doch noch etwas warten müssen, ist dieser Patch vollgepackt mit neuen Inhalten. Hier erfährst du alles was dich im neuen Patch erwartet.

Seit der CitizenCon letztes Jahr sehnten wir uns nach den dort präsentierten Features die uns zum Patch 3.23 versprochen wurden. Jetzt ist es endlich soweit und mit dem neuen Patch steigt auch die Vorfreude auf die Invictus Launch Week die am 17.05. startet. Doch schauen wir uns einmal an, was wir alles bekommen haben bevor wir uns dann anschauen, worauf wir uns noch freuen dürfen.

Flora und Fauna

Der neue Patch trägt den Titel „Adventure Beckons“. Und ja genau das tut dieser Patch. „Das Abenteuer lockt“ und zwar schon mit den ersten beiden Kreaturen, die fortan im Stanton System anzutreffen sind. Die Vogelartigen Maroks sowie die hundeartigen Kopions stellen die ersten Lebewesen außerhalb der Menschen dar und bilden den Vormarsch für die nun weiter wachsende Fauna in Star Citizen. Durch die Population der Kopions, schwingt nun immer auch ein leichter Nervenkitzel mit, wenn wir unser Schiff auf einer Planetenoberfläche verlassen oder eine Höhle erforschen. Denn diese Raubtiere sind nicht zu unterschätzen. Vorbei also die Zeiten, in denen wir völlig sorgenfrei durch dunkle Wälder spazieren konnten.

Verteilerzentren

Doch nicht nur Kreaturen besetzen neuerdings die Planetenoberflächen. Auch die neuen Distribution Center (Verteilerzentren) haben sich auf einigen Planeten in Stanton verbreitet. Diese gigantischen Anlagen bieten neue Missionen und interessante Reiseziele die es zu erkunden gilt. Die von Großunternehmen geführten Verteilerzentren werden auch in Zukunft eine große Rolle spielen, wenn es um das Handlen mit Waren oder zahlreiche andere Aktivitäten im Verse geht. Doch auch nur mit der Aussicht auf die kommenden Missionen, lohnt es sich bereits diese „Kleinstädte“ genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bunte Vielfalt

Die neuen Abenteuer kann man dabei direkt mit seinem völlig neu erstellten Character erleben. Denn im brandneuen Charactercreator den wir bereits hier vorgestellt haben, finden wir unzählige neue Möglichkeiten unser Aussehen zu individualisieren. Das Beste jedoch ist, dass wir diesen Character künftig auch über Wipes hinaus behalten können indem wir ihn einfach speichern und wieder laden können. Durch die unendlichen Möglichkeiten treffen wir also nun auch bei Spielern auf eine bunte Vielfallt an Persönlichkeiten im Verse.

Master Modes

Wem das fliegen im Star Citizen Universum bisher noch zu simpel war, dem dürften die neuen Master Modes gefallen. Mit diesen verändert sich grundlegend die Art und Weise wie wir uns mit unseren Schiffen fortbewegen. Auch wie wir künftig angreifen oder verteidigen ändert sich damit komplett. Wir rücken nun also näher zusammen und erleben hierdurch intensivere Raumschlachten. Es ist eine Umstellung, ich persönlich finde aber, eine gute.

E.V.A. wie ein Superheld

Auch wenn wir unser Schiff verlassen bewegen wir uns nun anders fort. Denn statt aufrecht durch den Raum im E.V.A. zu schweben und regelmäßig das Gesicht zum bremsen beim wiedereinsteigen in unser Schiff zu verwenden, gleiten wir nun wie Superhelden durchs All. Bessere Animationen und ein völlig neues E.V.A. fortbewegeungssystem machen diese Art der fortbewegung einfach grundlegend besser.

Neues UI und endlich eine neue Star Map

Die Art der Interaktion mit unserer Umgebung hat sich im neuen Patch ebenfalls stark verändert. Auch wenn gewisse Schnellaktionen bereits vorhanden waren, wurde dieses System deutlich verbessert und angepasst. Auch das Looten von Kisten und Körpern ist jetzt wesentlich komfortabler gestaltet. Doch auch diese Änderung bedarf gewisser Umstellungen für uns Spieler. Es fühlt sich noch ein wenig ungewohnt an. Doch unter diesen Punkt finden wir außerdem das seit Jahren heiß ersehnte Update der Star Map. Für viele Spieler handelt es sich hierbei vermutlich um die wichtigste Änderung von allen. Denn das navigieren im neuen MobiGlass und der darin enthaltenen Star Map ist endlich so, wie wir es uns immer gewünscht haben. Nicht zu vergessen ist dabei aber auch die brandneue Minimap, die uns jetzt dabei hilft uns in unserer Umgebung zurechtzufinden.

Zusammen mehr Spaß

Der Multiplayerspaß kommt bei diesem Patch aber auch nicht zu kurz. die ersten Tests für das Engineering Gameplay, neue Rennstrecken und Combat Maps warten im Arena Commander darauf getestet zu werden. Vor allem das Engineering Gameplay bietet dabei einen kleinen Einblick in die Zukunft des Multicrew Gameplays an Board größerer Schiffe.

Neuer, schöner, besser…

Optische verbesserungen kommen natürlich auch nicht zu kurz. noch schönere volumetrische Wolken aber auch physikalisiertes Wasser, machen die Welt von Star Citizen noch ein ganzes Stück schöner als sie es ohnehin schon war. Sogenannte God Rays sorgen von nun an zusätzlich für noch atemberaubendere Screenshots. Für mich als Hobby-InGame Fotograf natürlich eine tolle Neuigkeit.

FPS Anpassungen

Zu den FPS Anpassungen über die wir bereits berichteten , wie den Scope Reflektionen und den neuen Scopes gibt es hier bereits ein tolles Video. Das nachladen direkt aus dem Rucksack und die Möglichkeit endlich angefangene Magazine zusammenführen zu können verbessern mit der Alpha 3.23 ungemein das Kampferlebnis in Star Citizen.

Mirai Pulse & Mirai Pulse LX

Zum Release des neuen Patch, gibt es außerdem noch ein neues Hoverbike im Shop. Die Mirai Pulse und Mirai Pulse LX kamen direkt Flight Ready mit in den Patch. Egal ob als schnittiges und sehr kompaktes Mopped oder einfach als LTI-Token für eine CCU-Kette, für rund 28€ gibt es hier eigentlich wenig, was man falsch machen kann.

Wenn du erfahren möchtest, wie du aus diesen Schwebeflitzer mehr rausholen kannst, empfehle ich dir den Youtubekanal von Starcitizen_Proof im Auge zu behalten. Hier gibt es bereits einen ausführlichen CCU-Guide der Gerüchten zufolge noch in dieser Woche eine Neuauflage erhalten soll.

Was fehlt?

Auch wenn man diese Frage gerne mit „nichts“ beantworten möchte, haben es ein paar angekündigte Features doch noch nicht direkt zum Release des Patches ins Spiel geschafft. Wir werden uns beispielsweise noch ein wenig gedulden müssen bevor wir unser bekanntes Inventarsystem durch die neuen Itembanks ersetzt bekommen. Auch die persönlichen Hangars auf die wir uns alle so sehr freuen lassen noch ein wenig auf sich warten. Dennoch gibt es so viele Neuerungen in diesem Patch, das wir CIG für diese Terminverschiebungen eigentlich kaum böse sein dürfen. Denn der Patch 3.23 liefert nicht nur neue Features. sondern läuft auch erstaunlich gut für diese Umstände. Denn auch unter der Haube hat sich mit dem aktivieren des Replication Layer einiges getan. Wir können also allen weiteren Änderungen nur erwartungsvoll entgegenschauen und hoffen, dass es nicht allzu lange dauert bis wir auch diese in die Finger bekommen.

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Cloud Imperium Games, Taavi_Spectre