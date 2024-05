NEWS aus Mittelerde: Es geht weiter! Neue Herr der Ringe-Filme und dann gleich zwei Stück. Warner Bros. CEO, David Zaslav verkündete dies auf der Quartalskonferenz von Warner Bros. Discovery am vergangenen Donnerstag.

Entwicklungen in Mittelerde

Das Projekt für neue Herr der Ringe-Filme befindet sich laut Zaslav „derzeit in den frühen Phasen der Drehbuchentwicklung“. Voraussichtlich sollen diese 2026 veröffentlicht werden. Auch sollen diese „neue Handlungsstränge erkunden[…], die noch nicht erzählt wurden“.

„Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ ist der Arbeitstitel des ersten Films, von New Line Cinema und Warner Bros. Pictures. Sowohl Philippa Boyens und auch Fran Walsh, Peter Jacksons langjährige Schreibpartner, schreiben das Drehbuch. Andy Serkis wird nicht nur in der Hauptrolle zu sehen sein, sondern führt auch die Regie. „Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Kollegen Andy Serkis zurück nach Mittelerde zu reisen, der noch eine Rechnung mit diesem Stinker – Gollum – offen hat!“, erklären Jackson, Boyens und Walsh.

Der Deal umfasst zwei Neue Herr der Ringe-Filme

„Herr der Ringe ist eine der erfolgreichsten und angesehensten Franchises in der Geschichte und bietet eine bedeutende Chance für unser Kinogeschäft“, sagte Zaslav. Im Februar 2023 verkündete Warner Bros., dass die neuen Studioleiter Mike De Luca und Pam Abdy einen Vertrag zur Produktion von Filmen der beliebten J.R.R. Tolkien-Büchern unterzeichnet haben. Die Projekte werden unter dem WB-Label New Line Cinema entwickelt. Freemode, eine Abteilung der Embracer Group, hat die adaptiven Rechte für die Bücher „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ über Middle-Earth Enterprises erworben.

Aber vorher:

2024 Animationsfilm „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“

Am 13. Dezember kommt ein eigenständiger animierter Film aus Mittelerde zu uns: „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“. Unter der Regie von Kenji Kamiyama wird dieser von Warner Bros. veröffentlicht. Die Handlung des Films spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von „Der Hobbit“.

Quelle: hollywoodreporter | variety