Es gibt aufregende Neuigkeiten in Helldivers 2! Neuer „Polar Patriot“ Warbond in Helldivers 2 angekündigt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Thema des Warbonds Winter und Schnee. Denn mit diesem Warbond kommen natürlich auch neue Spielzeuge und Ausrüstungsmöglichkeiten daher.

Helldivers 2: Polar Patriot Warbond

Neue Rüstungen

Zuallererst sind da drei neue Rüstungen, die wir freischalten können. Der CW-36 Winter Warrior ist perfekt für schneebedeckte Umgebungen und ermöglicht es, sich nahtlos in die Umgebung einzufügen. Der CW-22 Kodiak wurde von patriotischen Freiwilligen im Rahmen des Testprogramms für die Förderung der Bürger von Superar gründlich getestet und bietet verstärkten Schutz. Schließlich haben wir den CW-4 Arctic Ranger, der über einen Utility-Gürtel mit praktischen Taschen verfügt. Sein passiver Boost ist Scout, was darauf hinweisen könnte, dass dies die leichtere Rüstung unter den Neuen ist.

Neue Primärwaffen

Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch drei neue Primärwaffen im Warbond. Die AR-61 Tenderizer ist ein Hochleistungsgewehr mit beeindruckender Stoppwirkung, jedoch begrenzter Magazingröße. Das SMG-72 Pummeler bietet eine langsamere Feuerrate als andere Maschinenpistolen, aber seine Erschütterungsgeschosse lassen deine Feinde benommen und verwirrt zurück. Schließlich haben wir die PLAS-101 Purifier, eine energiebasierte Waffe, deren Schaden mit der Länge des Abzugsdrucks zunimmt.

Neue Utilities

Aber damit nicht genug. Wir bekommen zusätzlich zu den neuen Primärwaffen auch noch eine neue Pistole und eine neue Granate. Die P-113 Verdict sieht einer Desert Eagle nicht unähnlich und verschießt das größte Geschoss aller Pistolen seiner Art. Die G-13 Incendiary Impact Granate detoniert beim Aufprall und entzündet den Bereich mit weißem Phosphor.

Aber das Highlight könnte ein neuer Booster sein: Motivational Shocks. Dieser könnte ein wahrer Gamechanger sein, da er Spieler nach einem verlangsamenden Angriff wieder in Action bringt. Endlich könnten wir diesem frustrierenden Verlangsamen entkommen und wieder voll durchstarten.

Wir können es kaum erwarten, den Polar Patriot Warbond ab dem 9. Mai zu erkunden. Achja, neue Capes gubt es auch noch zu entdecken!

Quelle: Arrowhead Studio