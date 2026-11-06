World of Warships wird zum Horror-Spiel: Kosmischer Schrecken und neue Kriegsschiffe im November

Wargaming hat die November-Updates für World of Warships und World of Warships: Legends vorgestellt. Während die PC-Version mit dem neuen Event „Schrecken aus der Tiefe“ auf kosmischen Horror und mysteriöse Kulte setzt, dürfen sich Spieler von Legends auf sechs neue Black-Friday-Schiffe und eine umfangreiche Kampagne freuen. Zusätzlich halten neue europäische Kreuzer Einzug in die Seeschlachten.

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Schrecken aus der Tiefe bringt kosmischen Horror aufs Meer

Im Mittelpunkt des PC-Updates steht das zeitlich begrenzte PvE-Event „Schrecken aus der Tiefe“, das bis zum 16. Dezember 2026 läuft. Darin untersuchen Teams aus sieben Spielern ungewöhnliche Vorkommnisse auf hoher See und geraten dabei an einen geheimnisvollen Kult. In speziellen Operationen treten die Spieler gegen computergesteuerte Gegner an. Während der ersten vier Wochen werden neue Missionen eingeführt, bevor anschließend eine zufällige Rotation mit zusätzlichen Gameplay-Variationen beginnt.

Für abgeschlossene Aufgaben gibt es Sterne, die gegen thematisch passende Belohnungen eingetauscht werden können. Außerdem lässt sich das Event-Leihschiff Expeditioner an unterschiedliche Spielstile anpassen. Parallel dazu starten sieben neue europäische Kreuzer in den Early Access. Die Schiffslinie reicht vom polnischen Kreuzer Dragon auf Stufe IV bis zur schwedischen Vanadis auf Stufe X. Charakteristisch sind ihre schnellen Langstreckentorpedos und die hohe Feuerkraft der Hauptgeschütze. Der Early Access läuft bis zum 13. Januar 2027. Über den Black-Friday-Event-Pass können Spieler bereits drei Kreuzer niedriger Stufen sowie drei permanente Tarnungen mit mythologischen Motiven freischalten.

World of Warships: Legends erhält sechs Black-Friday-Schiffe

Auch in World of Warships: Legends gibt es im November zahlreiche Neuheiten. Insgesamt sechs Black-Friday-Schiffe erweitern das Angebot, darunter der panamerikanische Premium-Kreuzer Almirante Grau B und das amerikanische Premium-Schlachtschiff Rhode Island B. Beide gehören zur Stufe VII. Zusätzlich kehren in speziellen Black-Friday-Kisten verschiedene Gegenstände aus früheren Aktionen zurück. Mit „Cold Rain, Gray Steel“ startet außerdem eine neue Kampagne mit 100 Meilensteinen. Wer diese mit aktiver Admiralitätsunterstützung abschließt, erhält den japanischen Zerstörer Shigure. Das Schiff kombiniert gute Tarnwerte mit leistungsfähiger Artillerie und schnellen Torpedos.

Die Kampagne läuft noch bis zum 7. Dezember 2026. Abgerundet wird das Update durch den neuen sowjetischen Kommandanten Zinovy Rozhestvenskiy. Dieser lässt sich über eine besondere Mission freischalten und verfügt unter anderem über die legendäre Fähigkeit „Unbreakable“, die den erlittenen Schaden reduzieren und verbündete Schiffe vor bestimmten Schäden schützen kann. Mit den November-Updates verbindet Wargaming somit ungewöhnliche Horror-Atmosphäre mit neuen Schiffen und zahlreichen zeitlich begrenzten Belohnungen.