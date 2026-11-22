Wie baut man eigentlich ganz allein, ohne Programmierkenntnisse und neben einem Vollzeitjob als Kassierer ein riesiges Rollenspiel ?

In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Oliver über sein Herzensprojekt I reclaim my Empire – ein Indie-RPG, das mit dem RPG Maker entsteht und in das bereits über 1.100 Stunden Arbeit geflossen sind.

Die Wurzeln des Spiels reichen über zehn Jahre zurück, als Oliver einen bis zu 800 Seiten starken Fantasy-Roman schrieb. Heute erweckt er diese Welt visuell zum Leben: Im Mittelpunkt steht die im Exil lebende Tochter eines gefallenen Kaisers, die zunächst gar nichts von ihrer wahren Herkunft weiß und ihr von Dämonen überranntes Reich zurückerobern muss.

Im Gespräch tauchen wir tief in die faszinierenden Details und Herausforderungen der Solo-Entwicklung ein:

Echte Konsequenzen statt leerer Entscheidungen: Inspiriert von Klassikern wie Baldur’s Gate will Oliver Spielentscheidungen spürbares Gewicht geben. Wer im Konflikt verfeindeter Fraktionen eine Seite auslöscht, verliert dauerhaft treue Begleiter – doch auch ein schwieriger Friedensweg ist möglich.

Immersion bis ins kleinste Detail: Statt eines simplen Tag-Nacht-Wechsels bietet Empire sechs verschiedene Tageszeiten mit eigenen NPC-Routinen. Dazu kommen ein Koch- und Chronistenbuch sowie ein kreatives Magiesystem, bei dem göttliche Element-Splitter in beiden Händen kombiniert werden.

Technik-Grenzen und KI-Realität: Oliver spricht offen darüber, warum er eine coole Animations-Idee wieder verwerfen musste – das Spiel wäre sonst größer als GTA 6 geworden. Zudem diskutieren wir ehrlich über den Einsatz von KI für Charakterbilder und Cinematics, die Kosten dahinter und die Debatte rund um Urheberrecht und kopierte Inhalte.

Leidenschaft statt Profit: Obwohl bereits mehrere hundert Euro in Software, Assets und Tools geflossen sind, plant Oliver, das Spiel kapitelweise komplett kostenlos zu veröffentlichen.

Zwischen den Einblicken in die Spielentwicklung streifen wir außerdem Themen wie FSK-Hürden auf Steam, Community-Support über Patreon und wagen am Ende sogar einen ehrlichen Real-Talk über das Auswandern nach Portugal und die deutsche Bürokratie.

Klingt nach einer wilden Mischung? Klickt jetzt rein, schaut euch das komplette Interview an und begleitet ein echtes Indie-Herzensprojekt von den ersten Ideen bis zu den ersten Cinematics!