Petit Planet: HoYoverse bestätigt Release im Dezember und kündigt Nintendo Switch 2-Version an!

Fans gemütlicher Lebenssimulationen dürfen sich auf einen weiteren vielversprechenden Titel freuen. HoYoverse, das Studio hinter Genshin Impact und Honkai: Star Rail, hat den offiziellen Veröffentlichungstermin von Petit Planet bekannt gegeben. Die galaktische Lebenssimulation erscheint bereits am 4. Dezember 2026 für PC, iOS und Android. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Spiel im Laufe des Jahres 2027 auch für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden soll. Die Ankündigung erfolgte während eines speziellen Livestreams, in dem HoYoverse zahlreiche neue Gameplay-Details, Charaktere und Belohnungen zum bevorstehenden Launch vorstellte.

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Animal Crossing trifft auf ein galaktisches Abenteuer

In Petit Planet übernehmen Spieler die Rolle eines sogenannten Planet Tenders und erschaffen ihre ganz persönliche Welt mitten im Sternenmeer. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Sternengeist Oumuamua reisen sie zu ihrem eigenen Planeten, auf dem sie einen Luca-Samen pflanzen. Aus diesem wächst im Laufe der Zeit der Luca Arbor, ein besonderer Baum, der die Landschaft, Jahreszeiten und das Ökosystem des Planeten beeinflusst.

Natürlich müssen Spieler ihr neues Zuhause nicht allein gestalten. Mit dem Planetenkoordinator Mobai und der Sternenmeer-Rennfahrerin Elsasani warten bereits die ersten Nachbarn. Weitere Charaktere ziehen nach und nach hinzu und bringen eigene Geschichten und Persönlichkeiten mit. Neben dem Aufbau des eigenen Planeten stehen auch soziale Aktivitäten und Erkundungstouren im Mittelpunkt. Spieler können Freundschaften schließen, ferne Inseln im Sternenmeer besuchen oder sich auf dem Galactic Bazaar mit anderen treffen. Dort warten unter anderem Minispiele, Auktionen und Möglichkeiten, eigene Kreationen zu präsentieren.

Über 1.000 kostenlose Gegenstände und zahlreiche Launch-Events

Zum Start hat HoYoverse mehrere Aktionen angekündigt. Besonders erfreulich: Mehr als 1.000 Kleidungsstücke und Möbel sollen sich durch reguläres Spielen kostenlos freischalten lassen. Wer sich gemeinsam mit zwei Freunden vorregistriert, erhält im Rahmen des Events „Besties, Made to Match!“ außerdem ein exklusives Kleidungsstück. Bereits seit dem 1. November läuft die Aktion „Launch a Planet“, bei der Interessierte auf einer speziellen Webseite ihren eigenen Planeten gestalten und mit etwas Glück Preise gewinnen können. Zum Release startet zusätzlich ein Kreativwettbewerb, bei dem ausgewählte Fanprojekte mit Geldpreisen, Spielbelohnungen und offiziellem Merchandise ausgezeichnet werden.

Petit Planet erscheint am 4. Dezember, Nintendo Switch 2 folgt 2027

Petit Planet erscheint weltweit am 4. Dezember 2026 für PC, iOS und Android und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Die Nintendo Switch 2-Version soll 2027 folgen, ein genauer Termin steht hierfür allerdings noch nicht fest.* Vorregistrierungen sind bereits über den Apple App Store, Google Play Store und Epic Games Store möglich.

Mit seiner Mischung aus Planetenbau, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und sozialen Aktivitäten dürfte Petit Planet besonders Fans von Animal Crossing und anderen Cozy Games ansprechen. Ob HoYoverse damit den nächsten großen Erfolg landen kann, wird sich schon in wenigen Wochen zeigen.