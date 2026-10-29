Mit interaktiven Spielzeugtieren möchte ZURU Pets Alive in der Weihnachtszeit für leuchtende Kinderaugen sorgen. Die neuen Mommy & Baby Surprise-Sets überraschen mit mehreren Tierbabys, die ihren Müttern anschließend durch das Kinderzimmer folgen. Ergänzt wird das Sortiment durch das Booty Shaking Capybara, das mit Musik und lustigen Tanzbewegungen für Unterhaltung sorgt.

Mommy Elephant & Baby Surprise: Eine Elefantenfamilie zum Entdecken

Bei Pets Alive Mommy Elephant & Baby Surprise (UVP: 39,99 Euro) steht der Überraschungseffekt im Mittelpunkt. Erst beim Auspacken zeigt sich, ob zwei, drei oder sogar vier kleine Elefantenbabys zur Familie gehören.

Sind die Jungtiere erst einmal entdeckt, können sie sich über eine magnetische Verbindung an ihre Mutter anschließen und ihr in einer kleinen Parade folgen. Die batteriebetriebene Elefantenmama bewegt sich durch das Kinderzimmer und gibt dabei Geräusche von sich. So können Kinder ihre eigene Elefantenherde auf Entdeckungstour schicken und immer neue Abenteuer gestalten.

Das Set wurde als eines der Smyths Toys Top Toys 2026 ausgezeichnet und ist exklusiv bei Smyths Toys erhältlich.

Mommy Capybara & Baby Surprise: Nachwuchs beim Wasserschwein

Auch bei Pets Alive Mommy Capybara & Baby Surprise (UVP: 29,99 Euro) wartet tierischer Nachwuchs darauf, entdeckt zu werden. Das aus den sozialen Medien bekannte Wasserschwein bringt zwei, drei oder sogar vier kleine Capybaras mit, die zunächst in einer mitgelieferten Badewanne versteckt sind.

Nach dem Auspacken folgen die Jungtiere ihrer Mutter mithilfe einer magnetischen Verbindung auf Schritt und Tritt. Die batteriebetriebene Capybara-Mama watschelt mit natürlichen Bewegungen durch das Zimmer und gibt Geräusche von sich. Ihr weich gestaltetes, realistisches Fell soll für eine besonders lebensechte Optik sorgen.

Zum Zubehör gehören außerdem eine Badewanne und eine magnetische Quietscheente, die sich auf dem Kopf der Capybara-Mama befestigen lässt. Damit können Kinder eigene Badeszenen und weitere Spielsituationen gestalten.

Das Set ist bei Smyths Toys, Amazon* und Thalia erhältlich.

Booty Shaking Capybara: Ein Kuscheltier mit Rhythmusgefühl

Mit dem Pets Alive Booty Shaking Capybara (UVP: 29,99 Euro) bringt ZURU ein interaktives Plüschtier auf den Markt, das Musik und Bewegung miteinander verbindet. Auf Knopfdruck tanzt das Capybara zu drei verschiedenen Songs, dreht und wendet sich im Takt und schwingt dabei seinen Po.

Optisch setzt das Spielzeug auf superweiches, goldenes Fell, verträumte Augen und eine charakteristische Orange auf dem Kopf. Neben seinen Tanzeinlagen soll das flauschige Tier auch zum Kuscheln einladen.

Das Booty Shaking Capybara ist für Kinder ab 18 Monaten geeignet. Aktuell kann es bei Smyths Toys oder Amazon* vorbestellt werden, die Verfügbarkeit wird für Ende November erwartet.

Drei tierische Geschenkideen zu Weihnachten

Mit den drei Spielzeugen richtet sich ZURU Pets Alive an kleine Tierfans, die interaktive Figuren und Überraschungsspielzeug mögen. Während die Mommy & Baby Surprise-Sets das Entdecken und Begleiten mehrerer Tierbabys in den Mittelpunkt stellen, kombiniert das Booty Shaking Capybara Musik, Bewegung und Kuschelspaß.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 39,99 Euro für Mommy Elephant & Baby Surprise sowie jeweils 29,99 Euro für Mommy Capybara & Baby Surprise und Booty Shaking Capybara.