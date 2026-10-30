Capybaras haben sich längst zu echten Publikumslieblingen entwickelt. Mit ihrem gemütlichen Erscheinungsbild und ihrem entspannten Wesen eignen sich die südamerikanischen Nagetiere offenbar hervorragend als Vorlage für niedliche Spielzeuge. ZURU greift diesen Trend mit der Pets Alive-Reihe auf und schickt mit Mommy Cappy & Baby Surprise eine interaktive Capybara-Mama samt Nachwuchs ins Kinderzimmer. Neben einem flauschigen Plüschtier warten eine Badewanne, eine magnetische Quietscheente und zwei bis vier Überraschungsbabys darauf, entdeckt zu werden. Wir haben uns angeschaut, wie viel Spielspaß in dem Set steckt und ob es sich auch als Weihnachtsgeschenk eignet.

Vielen Dank an ZURU für die Bereitstellung des Testmusters.

Ein Capybara in der Badewanne

Das Set ZURU Pets Alive Mommy Cappy & Baby Surprise verbindet ein interaktives Plüschtier mit einem kleinen Überraschungsspiel. Im Mittelpunkt steht Mommy Cappy, ein flauschiges Capybara, das sich eigenständig fortbewegen und dabei fröhliche Melodien sowie verschiedene Geräusche von sich geben kann. Begleitet wird sie von ihrem Nachwuchs, der sich zunächst in einer kleinen Badewanne versteckt.

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Beim Auspacken wartet direkt die erste Überraschung: Wie viele Baby-Capybaras sich in der Badewanne befinden, ist nicht vorgegeben. Je nach Set können es zwei bis vier Stück sein. In unserem Exemplar waren es zwei Babys. Ergänzt wird das Set durch eine kleine gelbe Quietscheente, die dank eines Magneten auf dem Kopf von Mommy Cappy befestigt werden kann.

Die eigentliche Besonderheit liegt in der Interaktion zwischen den einzelnen Figuren. Mommy Cappy bewegt sich nicht einfach nur auf Knopfdruck, sondern reagiert auf Berührungen. Ihre Babys können magnetisch an ihr befestigt werden und folgen ihr anschließend bei ihren Ausflügen durch das Kinderzimmer.

Technische Daten und Lieferumfang

Merkmal Angabe Hersteller ZURU Produktreihe Pets Alive Modell Mommy Cappy & Baby Surprise Tierart Capybara Altersempfehlung Ab 2 Jahren Funktionen Bewegung, Musik und Geräusche, Berührungssensor, Magnetverbindungen Lieferumfang 1 Mommy Cappy, 2 bis 4 Baby-Capybaras, 1 Badewanne, 1 Quietscheente Stromversorgung 3 × AAA-Batterien Batterien enthalten Nein UVP 24,99 Euro Aktueller Verkaufspreis Ab ca. 19 Euro

Über ZURU Toys:

2003 gründete der Neuseeländer Nick Mowbray in Hongkong mit seinem Bruder den Spielzeughersteller Guru, zwei Jahre später entstand durch den Einstieg der Schwester schließlich ZURU. Die ersten internationalen Erfolge brachte schließlich Bunch O Balloons ein, worauf weitere erfolgreiche Produktlinien, wie X-Shot, X-Shot Water, Rainbocorn, Pets Alive und viele weitere folgten. Im Laufe der Zeit rückten Faktoren, wie Recycling und Weiterverwendbarkeit immer mehr in den Vordergrund.

Mit Mommy Cappy wird das Sortiment um ein weiteres tierisches Mitglied ergänzt, das vor allem jüngere Kinder ansprechen dürfte.

Design und Verarbeitung

Schon die Verpackung macht deutlich, an welche Zielgruppe sich Mommy Cappy richtet. Knalliges Pink, leuchtendes Gelb und große, verspielte Schriftzüge sorgen für einen auffälligen Auftritt. Durch das transparente Sichtfenster lässt sich das Capybara bereits vor dem Auspacken betrachten. Auch die übrigen Seiten der Verpackung zeigen die verschiedenen Spielfunktionen und vermitteln einen Eindruck davon, was die Kinder erwartet. Der Inhalt ist sicher verpackt und kommt ordentlich präsentiert beim Auspacken zum Vorschein.

Mommy Cappy selbst ist niedlich und recht naturgetreu gestaltet. Das braune Plüschfell fühlt sich angenehm weich an und lädt direkt zum Streicheln und Kuscheln ein. Die charakteristische Körperform eines Capybaras wurde gut getroffen. Lediglich die etwas überzeichnete Schnauze und die großen Augen sorgen für den typischen Spielzeugcharakter.

Die Baby-Capybaras bestehen dagegen aus Kunststoff. Sie sind klein, handlich und passen optisch gut zur Mama. Auch die gelbe Quietscheente fügt sich passend in das Gesamtbild ein. Die Badewanne ist ebenfalls aus Kunststoff gefertigt und besitzt eine auffällige Gestaltung mit pinkfarbenen Füßen und einer blauen, blubberartig strukturierten Oberfläche.

Insgesamt wirkt das Set kindgerecht gestaltet. Die unterschiedlichen Materialien sorgen für Abwechslung und machen die verschiedenen Figuren auch haptisch interessant.

Spielspaß und Funktionen

Bevor Mommy Cappy loslegen kann, werden zunächst drei AAA-Batterien benötigt. Diese gehören leider nicht zum Lieferumfang und müssen separat besorgt werden. Der Einschalter befindet sich an der Unterseite des Plüschtiers. Nach dem Einschalten befindet sich Mommy Cappy zunächst in einer Art Ruhezustand. Erst durch ein Streicheln über den Rücken wird sie aktiviert.

Daraufhin setzt sich das Capybara in Bewegung. Dabei wackelt es gleichmäßig von links nach rechts und bewegt sich durch den Raum. Währenddessen gibt Mommy Cappy fröhliche Melodien und verschiedene Geräusche von sich. Besonders gelungen ist die Kombination aus dem wiederkehrenden Lied und zusätzlichen zufälligen Lauten. Dadurch entsteht nicht der Eindruck einer ständig gleichen Dauerschleife. Die Geräuschkulisse bleibt abwechslungsreich und sorgt für gute Laune. Auch die Lautstärke ist angenehm gewählt und nicht aufdringlich.

Wird Mommy Cappy erneut am Rücken berührt, bleibt sie wieder stehen. Die Bedienung ist damit bewusst einfach gehalten und kommt ohne komplizierte Knöpfe oder Einstellungen aus.

Ein besonderes Highlight ist die magnetische Verbindung zwischen den einzelnen Figuren. Die kleine gelbe Quietscheente haftet magnetisch auf dem Kopf der Mama. Auch die Baby-Capybaras können magnetisch an Mommy Cappy angekoppelt werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, reagiert die Mama mit freudigen Geräuschen. Anschließend fahren die Kleinen ihrer Mutter hinterher und bilden eine niedliche kleine Karawane.

Die magnetische Verbindung funktioniert zuverlässig. Lediglich bei sehr schnellen Richtungswechseln kann es passieren, dass eines der Babys den Kontakt verliert. Bei normalen Bewegungen bleiben die Kleinen jedoch sicher an ihrer Mama und folgen ihr problemlos.

Auch der Untergrund spielt eine Rolle. Auf Laminat und glatten Teppichen bewegt sich Mommy Cappy gut vorwärts. Auf sehr flauschigen Teppichen kommt sie dagegen schnell an ihre Grenzen und bleibt stehen. Hier reicht die Kraft des Antriebs nicht aus, um sich durch den hohen Flor zu bewegen.

Der Überraschungseffekt rund um die Baby-Capybaras ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Spielkonzepts. Die kleinen Figuren verstecken sich zunächst in der Badewanne und werden erst beim Auspacken entdeckt. Dass die Anzahl zwischen zwei und vier Babys variiert, macht das Ganze zusätzlich spannend. Auch nach dem ersten Auspacken lädt das Zusammenspiel aus Mama, Nachwuchs und Quietscheente immer wieder zu neuen Spielrunden ein.

Fazit

ZURU Pets Alive Mommy Cappy & Baby Surprise ist ein niedliches interaktives Spielzeug, das vor allem bei jüngeren Kindern für Begeisterung sorgen dürfte. Das flauschige Capybara sieht nicht nur putzig aus, sondern überrascht auch mit seinen Bewegungen, dem fröhlichen Lied und den abwechslungsreichen Geräuschen. Besonders die magnetischen Funktionen sorgen für zusätzlichen Spielspaß, wenn die kleinen Baby-Capybaras ihrer Mama hinterherfahren.

Der Überraschungseffekt beim Entdecken der Babys ist ein gelungener Einstieg und motiviert dazu, sich auch nach dem ersten Auspacken weiter mit dem Set zu beschäftigen. Die einfache Bedienung kommt der jungen Zielgruppe entgegen. Kleinere Einschränkungen gibt es lediglich bei der Beweglichkeit auf sehr flauschigen Teppichen und bei schnellen Richtungswechseln, bei denen die Babys gelegentlich den magnetischen Kontakt verlieren können.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro und einem aktuellen Verkaufspreis von teilweise unter 20 Euro bietet das Set ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich ist es im Spielwarenhandel und auch bei Amazon*. Dafür gibt es ein interaktives Plüschtier, mehrere kleine Figuren und eine passende Badewanne. Einziger kleiner Wermutstropfen: Die drei benötigten AAA-Batterien müssen zusätzlich gekauft werden.

Gerade mit Blick auf die Weihnachtszeit ist Mommy Cappy & Baby Surprise ein schöner Geschenktipp. Die farbenfrohe Verpackung, das kuschelige Capybara und die kleinen Überraschungen machen das Set zu einem Geschenk, das beim Auspacken und anschließend beim Spielen Freude bereiten dürfte. Mommy Cappy ist ein kleiner Freudenspender, der mit seinem fröhlichen Lied schnell gute Laune verbreitet.

Das Pets Alive Mommy Cappy & Baby Surprise wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.