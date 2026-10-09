HoYoverse hat Version 3.3 von Zenless Zone Zero angekündigt. Das Update mit dem Titel „Reise zum Himmel“ erscheint am 21. Oktober 2026 und bringt mit Phoenix und Severian zwei neue Rang-S-Agenten ins Spiel. Außerdem erwartet Proxys ein neues Mecha-Kampfsystem, eine Fortsetzung der Haupthandlung rund um die Himmelsinsel Roscaelifer sowie zahlreiche Events und Verbesserungen.

Im Mittelpunkt der neuen Version steht eine verdeckte Mission, bei der die Geheimnisse hinter den Karmakernen der drei Morgenrots aufgedeckt werden sollen. Dafür müssen alte Rivalen zusammenarbeiten und in das Herz von High Ambitions Corp. eindringen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Story rund um die Himmelsinsel Roscaelifer

In Version 3.3 erreicht der Konflikt um die Himmelsinsel Roscaelifer einen neuen Höhepunkt. Der Verkehr zur Insel Booastrum wird vollständig abgeriegelt. Der einzige Weg zurück führt über den besetzten Lufthafen auf der Quietude-Insel.

Die Situation zwingt Richterin Phoenix und Kommissar Severian dazu, ihre Differenzen vorerst beiseitezulegen. Ob die beiden tatsächlich zusammenarbeiten können, bleibt abzuwarten. Auch der Proxy begibt sich gemeinsam mit Lindverne auf die Insel, um der Wahrheit hinter den drei Morgenrots und ihren Karmakernen näherzukommen.

Phoenix und Severian verstärken das Agenten-Aufgebot

Mit Version 3.3 feiern zwei neue Rang-S-Agenten ihren Einstand. Den Anfang macht Phoenix in der ersten Hälfte des Updates. In der zweiten Hälfte folgt Severian. Beide bringen eigene Fähigkeiten und neue Möglichkeiten für die Zusammenstellung der Teams mit.

Phoenix: Die Kämpferin mit der Kraft der Wiedergeburt

Phoenix ist eine Rang-S-Feuer-Anomalie-Agentin und die Zweite in der Befehlskette der Überwachungsbehörde „Krampus“. Dank ihrer besonderen Konstitution ist sie nur schwer zu besiegen. Je heftiger sich ihre Gegner wehren, desto stärker wird ihr Kampfgeist.

Ihre Kernfähigkeit „Nirwana“ kann Gegner im Anomalie-Zustand versengen. Nachfolgender Anomalie-Schaden kann dadurch einen kritischen Treffer auslösen. Selbst ein eigentlich tödlicher Treffer bedeutet für Phoenix nicht zwangsläufig das Ende des Kampfes: Mit „Wiedergeburt“ kann sie sich direkt vor Ort mit voller Gesundheit wiederbeleben und unmittelbar weiterkämpfen.

Phoenix erscheint in der ersten Hälfte von Version 3.3. Gleichzeitig wird der Rang-S-W-Motor „Feder der Wiedergeburt“ verfügbar sein.

Severian: Mit Windkraft und Gegenangriff

Severian ist ein Rang-S-Wind-Attacke-Agent und Seniorkommissar der Sicherheitsbehörde von New Eridu. Um die seiner Ansicht nach wahre Ordnung aufrechtzuerhalten, schreckt er auch vor Gewalt nicht zurück.

Seine Kernfähigkeit „Endloser Wind“ ermöglicht es ihm, eingehenden Angriffen automatisch auszuweichen und den gewonnenen Schwung für Gegenangriffe zu nutzen. Erfolgreiche Ausweichmanöver und Treffer mit bestimmten Fähigkeiten erzeugen Energie, mit der Severian anschließend besonders kraftvolle, aufeinanderfolgende Hiebe entfesseln kann.

Severian erscheint in der zweiten Hälfte des Updates gemeinsam mit dem Rang-S-W-Motor „Eiserne Kerkerhaft“.

Rückkehr bekannter Agenten und neue Outfits

Neben den beiden Neuzugängen kehren auch bekannte Figuren zurück. In der ersten Hälfte von Version 3.3 erhalten Spieler erneut die Möglichkeit, die Rang-S-Agentin Velina sowie den W-Motor „Joyau Doré“ zu erhalten. In der zweiten Hälfte folgen Norma und der W-Motor „Leitendes Helferlein“.

Auch bei den Outfits gibt es Nachschub. Für Phoenix erscheinen zwei neue Outfits, die als Paket mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 30 Prozent angeboten werden. Severians Alltagsuniform „Ehrwürdige Unfehlbarkeit“ wird verfügbar, sobald seine Signalsuche in der zweiten Hälfte startet.

Darüber hinaus ergänzen neue Profilbilder, dynamische Hintergrundbilder und Vertrauensereignisse für beide Agenten das Update. Ein neues Seitenleisten-Thema und ein Anhänger können außerdem über die Ridu-Fonds im Spiel eingesammelt werden.

Mecha-Kämpfe bringen einen neuen Kampfstil

Eine der größten Neuerungen von Version 3.3 ist das Mecha-Kampf-Gameplay. Im Verlauf der Handlung setzt Lindverne ihre Karmakern-Kraft „Schöpfungsrekonstruierung“ ein, um mehrere Kampfmecha von High Ambitions Corp. zu erschaffen. Diese können von den Proxys gesteuert werden. Die Mecha verfügen über Nahkampf- und Fernkampfmodi, zwischen denen frei gewechselt werden kann. Verstärkte Spezialangriffe und erfolgreiche Ausweichmanöver ermöglichen zudem den Einsatz eines besonders mächtigen Laserangriffs.

Auch die Umgebung wird stärker in die Kämpfe eingebunden. Sprengstoffe lassen sich gezielt zur Explosion bringen, während schwere Objekte mit kräftigen Schlägen auf Gegner geschleudert werden können. Dadurch sollen sowohl Kämpfe als auch Rätsel abwechslungsreicher und flüssiger ablaufen.

Das neue Mecha-Gameplay ist nicht auf die Haupthandlung beschränkt, sondern soll auch in zukünftigen Versionen verfügbar bleiben.

1 von 4

Neue Herausforderungen im „Enigma des Irrgartens“

Auch der permanente Modus „Enigma des Irrgartens“, der Höhlenerkundung, Kämpfe und Extraktion miteinander verbindet, erhält neue Inhalte. Das saisonale Update trägt den Titel „Sonderbare Prüfung“.

Ein Teufelsboo-Ausbilder namens Lehrer Teufel stellt den Proxys eine dreirundige Herausforderung, bei der sich der Schwierigkeitsgrad schrittweise steigert. Als Belohnung winken Kerzenkerne, die sich verkaufen lassen. Wer den besten Preis erzielen möchte, sollte die Angebote in den Läden von Freunden oder Mitgliedern der eigenen Außenpostengruppe vergleichen.

Events und zusätzliche Belohnungen

Mit Version 3.3 starten mehrere neue Aktionen. Bei der „Nacht der übernatürlichen Trickserei“ schließen sich Geschäfte am Lumina-Platz zusammen. Gleichzeitig veröffentlicht der HIA-Club das neue VR-Spiel „Spukhausgeschichten“. In der Aktion können Proxys Trickmobile verschiedener Stile fahren und ungebetene Gäste aus einem Spukhaus vertreiben. Zu den Belohnungen gehören ein Outfit der „Angels of Delusion“, ein neuer Rang-A-W-Motor und zusätzliches Proxy-Zubehör.

Bei „Cyber-Wunderheiler im Dienst!“ müssen außer Kontrolle geratene Bangboos repariert werden, nachdem sie versehentlich „toxische“ Chips zu sich genommen haben. Die Aktion „Spuren der humpelnden Krähe“ führt die Proxys auf die Spur des Täters, der Crowe angegriffen hat. In „Reparatur! Treibende Kunst“ gilt es hingegen, im Meer verlorene Gemäldefragmente wieder zusammenzusetzen.

Auch die bekannten Aktionen mit doppelter Beute für „Gebietspatrouille“ und „Kampfsimulation“ kehren zurück.

Neue Hilfen für Teamzusammenstellungen

HoYoverse nimmt mit Version 3.3 außerdem mehrere Verbesserungen an den Spielsystemen vor. Fairy erhält eine neue Truppenempfehlungsfunktion, die auf Grundlage der vorhandenen Agenten passende Teamzusammenstellungen, Strategien und kurze Anleitungen vorschlägt. Empfohlene Teams lassen sich direkt mit einem Klick übernehmen. Für einige Agenten kommen außerdem spezielle Tutorial-Videos hinzu, die den Einstieg erleichtern und dabei helfen sollen, ihre Fähigkeiten besser zu verstehen.

In bestimmten permanenten Kampfmodi liefert das System während der Teamzusammenstellung zusätzliche Hinweise. Dabei werden unter anderem die Anzahl der eingesetzten Teammitglieder, der jeweilige Verbesserungsfortschritt und die Teamsynergie berücksichtigt. Passende Anleitungen können direkt aus der Empfehlung heraus aufgerufen werden. Auch die Beförderung des Inter-Knot-Ansehens wird übersichtlicher. Abhängig von der aktuellen Stufe und dem Fortschritt erhalten Spieler Hinweise oder Erinnerungen zu möglichen Beförderungen.

Wer an der Eintragungsaktion zur neuen Version teilnimmt, kann außerdem insgesamt zehn verschlüsselte Masterkassetten und zehn Boopons erhalten.

Zenless Zone Zero Version 3.3 erscheint am 21. Oktober

Zenless Zone Zero Version 3.3 „Reise zum Himmel“ erscheint am 21. Oktober 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android. Zeitgleich wird das Spiel auch auf Steam veröffentlicht.

Zusätzlich werden mehrere Agenten und Bangboos auf Discord verfügbar sein. Wer sein Konto ab dem 21. Oktober verknüpft, kann seine Spielaktivität mit dem eigenen Discord-Profil synchronisieren.

Die Altersfreigabe liegt laut PEGI bei zwölf Jahren und laut ESRB bei 13 Jahren. Darüber hinaus ist die Kollaborationsvorschau zu Zenless Zone Zero × Honkai: Star Rail bereits online.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Zenless Zone Zero.