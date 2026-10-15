Wargaming läutet die Halloween-Saison 2026 mit zahlreichen Events in seinem Spieleportfolio ein. In World of Tanks, World of Tanks: HEAT, World of Tanks Blitz und World of Tanks Modern Armor warten gruselige Spielmodi, neue Fahrzeuge und exklusive Belohnungen. Auch World of Warships und World of Warships: Legends erhalten thematisch passende Events mit unheimlichen Gegnern und besonderen Herausforderungen.

World of Tanks PC: Zurück nach Mirny-13

Vom 15. Oktober bis zum 2. November kehrt das Halloween-Event im Mirny-13-Universum von World of Tanks zurück. Mit „Babylon – Dark Tower“ erwartet die Spieler ein neues Kapitel, in dem sie sich durch zwölf zunehmend anspruchsvolle Level kämpfen und die Geheimnisse des Dark Tower aufdecken müssen. Dabei treffen sie unter anderem auf den neuen mechanischen Boss Spider.

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Als Belohnungen winken exklusive Inhalte, darunter der Eclipse, ein neuer schwerer Premium-Panzer der Stufe IX. Eine weitere Besonderheit: Wer das Event abschließt, kann erstmals über die zukünftige Entwicklung der Geschichte abstimmen.

World of Tanks: HEAT startet Halloween-Kampagne

Auch World of Tanks: HEAT stimmt auf Halloween ein. Die Kampagne bietet eine düstere Variante einer bekannten Karte, zeitlich begrenzte Missionen und einen Event-Pass mit einzigartigen Belohnungen. Ergänzt wird das Angebot durch einen speziellen Halloween-Shop mit Bundles und einzelnen Gegenständen.

Der Startschuss fällt am 21. Oktober. Weitere Informationen zur Kampagne sollen in Kürze folgen.

World of Tanks Blitz: Total Madness und neue Panzer

In World of Tanks Blitz läuft das Halloween-Event vom 16. bis zum 30. Oktober. Fahrzeuge der Stufen IV bis X können an den Feierlichkeiten teilnehmen. Durch das Verursachen von Schaden in Gefechten verdienen Spieler Belohnungen, darunter Morbid, einen neuen mittleren Panzer der Stufe VII.

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Zusätzlich feiert der Modus „Total Madness“ seine Premiere. Er kombiniert besondere Fähigkeiten mit Schwerkrafteffekten, Eigenschaften von Fahrzeugen der Stufe X und beweglichen Eroberungspunkten. Eine Gothic-Garage, thematische Anpassungsmöglichkeiten und Geschenke ergänzen das Event. Außerdem kehren die bekannten Panzer Dracula, Helsing und Lycan zurück.

World of Tanks Modern Armor: Monsterpanzer im Gefecht

Das Halloween-Event von World of Tanks Modern Armor ist bereits am 13. Oktober gestartet und läuft über drei Wochen. Im Mittelpunkt stehen monsterreiche Gefechte, bei denen Spieler allein durch das Spielen einen Halloween-inspirierten Premium-Panzer der höchsten Stufe verdienen können.

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Darüber hinaus kehrt der Modus „Monster Mash“ zurück. Zwei neue 3D-Heldenkommandanten mit individuellen Sprachausgaben erweitern das Angebot und ermöglichen es, die eigenen Monsterpanzer mit neuen Charakteren ins Gefecht zu führen.

World of Warships: Horror aus der Tiefe

Auch auf hoher See wird es unheimlich. Anfang November startet in World of Warships das neue Event „Horror aus der Tiefe“, das sich über zwei Updates erstreckt. Die Spieler untersuchen einen mysteriösen Kult und bizarre Phänomene im Bermuda-Dreieck.

In Teams aus jeweils sieben Spielern treten sie in Operationen gegen zahlreiche KI-gesteuerte Gegner an. Für abgeschlossene Aufgaben erhalten sie Sterne, die sich gegen thematische Belohnungen und eine spezielle Event-Währung eintauschen lassen. Mit dieser können sie das Leihschiff Expeditioner anpassen. Fünf unterschiedliche Upgrade-Pfade verändern sowohl das Aussehen als auch das Gameplay des Schiffs.

World of Warships: Legends: Kampf gegen den kopflosen Admiral

In World of Warships: Legends läuft das Halloween-Event bereits seit dem 5. Oktober und endet am 2. November. Die Spieler müssen sich dem kopflosen Admiral Ludwig Jackson entgegenstellen und verhindern, dass er die Fragmente seiner verkohlten Seele sammelt.

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Während der Halloween-Aktivitäten lässt sich eine spezielle Event-Währung verdienen. Diese kann gegen Halloween-Kommandanten, Skins, eine neue höherstufige Version der Błyskawica und weitere Belohnungen eingetauscht werden.

Halloween 2026 bei Wargaming: Zahlreiche Events im Überblick

Mit den Halloween-Events 2026 deckt Wargaming zahlreiche Bereiche seines Spieleportfolios ab. Während Panzerfans neue Spielmodi, Monsterfahrzeuge und mächtige Gegner erwarten, setzt World of Warships auf unheimliche Geschichten rund um das Bermuda-Dreieck. Die Events verteilen sich über den gesamten Oktober und reichen bei World of Warships bis in den November hinein.