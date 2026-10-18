VALORANT: Neuer Agent Hush vorgestellt – Telekinese trifft auf tödliche Präzision

Still und heimlich? Von wegen!

Riot Games hat im Rahmen des großen Finales der VALORANT Champions 2026 in Shanghai einen brandneuen Agenten enthüllt. Ihr Name ist Hush und sie dürfte mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten ordentlich Bewegung ins Spiel bringen.

Die neue Duellantin stammt aus Guangdong in China und setzt auf eine Mischung aus Telekinese, Mobilität und Gravitationsmanipulation. Besonders interessant: Hush kann offenbar nicht nur Gegner aus ihrer Position bringen, sondern sogar Waffen und den Spike aus der Entfernung aufheben.

Bereits am 27. Oktober 2026 soll sie in Amerika erscheinen, während sich Spieler in Europa und den übrigen Regionen voraussichtlich bis zum 28. Oktober gedulden müssen.

Hush: Eine Duellantin, die die Schwerkraft herausfordert

Mit Hush erweitert Riot Games das Agentenaufgebot von VALORANT auf insgesamt 30 spielbare Charaktere. Obwohl sie intern als Agent 31 geführt wird, fehlt Agent 8 weiterhin im Spiel. Hush ist außerdem die neunte Duellantin und nach Sage und Iso bereits der dritte Agent aus China.

Im offiziellen Cinematic-Trailer mit dem Titel RISE AND FALL zeigt Hush bereits eindrucksvoll, was sie auf dem Kasten hat. In einem Restaurant legt sie sich mit mehreren Gegnern an, schnappt sich kurzerhand eine Ghost und nutzt ihre telekinetischen Kräfte, um die Situation zu ihren Gunsten zu wenden.

Begleitet wird das Ganze vom Song It’s You der Künstlerin Karencici. Besonders auffällig ist dabei nicht nur Hushs Kampfstil, sondern auch ihr Design: Lange weiße Haare mit pink-violetten Akzenten, leuchtende Augen und schwebende geometrische Elemente verleihen ihr einen futuristischen Look.

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Diese Fähigkeiten bringt Hush mit

*Hinweis: Mittlerweile wurden die Fähigkeiten von Hush auch durch Valorant selbst bestätigt.

Während Riot Games bislang vor allem den Cinematic-Trailer veröffentlicht hat*, sind mittlerweile auch Gameplay-Aufnahmen und konkrete Informationen zu Hushs Fähigkeiten aufgetaucht. Den bisherigen Informationen zufolge verfügt Hush über vier aktive Fähigkeiten sowie eine zusätzliche passive Mechanik.

New Duelist Agent HUSH Abilities // #VALORANT https://t.co/2ohREZrH9G — VALORANT Leaks & News (@VALORANTLeaksEN) October 18, 2026

Telekinese (Passiv)

Hush kann offenbar Waffen und sogar den Spike aus größerer Entfernung aufheben, ohne direkt neben ihnen stehen zu müssen. Auch bestimmte Schalter lassen sich mithilfe ihrer telekinetischen Kräfte aus der Distanz bedienen. Gerade beim Zurückerobern eines Spike-Plants könnte das interessante Möglichkeiten eröffnen.

Flow (C)

Mit Flow erschafft Hush einen Ankerpunkt, zu dem sie sich nach einer kurzen Verzögerung bewegt. Befindet sie sich währenddessen in der Luft, kann sie für einen Moment schweben. Die Fähigkeit könnte damit nicht nur schnelle Positionswechsel ermöglichen, sondern auch für überraschende Angriffe genutzt werden.

Flashbulb (Q)

Natürlich darf auch eine Blendgranate nicht fehlen. Hush kann Flashbulb entweder direkt werfen oder zunächst vorbereiten und anschließend in Richtung ihres Fadenkreuzes lenken. Die Granate explodiert beim Kontakt mit einer Oberfläche oder nach einer kurzen Verzögerung und blendet getroffene Spieler.

Displacement (E)

Mit ihrer Signaturfähigkeit kann Hush ein Projektil werfen, das Gegner bei der Explosion zu seinem Mittelpunkt zieht. Kollidieren diese dabei mit einer Wand oder einem anderen Spieler, werden sie zusätzlich benommen. Besonders interessant ist, dass sich die Fähigkeit nach jeweils zwei Eliminierungen wieder aufladen soll.

Suspension (X – Ultimate)

Bei ihrer Ultimate wird es schließlich richtig chaotisch. Hush erschafft eine steuerbare Kugel, die sie mithilfe ihres Fadenkreuzes bewegen kann. Sobald sie die Fähigkeit erneut aktiviert, entsteht ein Gravitationsfeld, das sämtliche Spieler innerhalb des Wirkungsbereichs in die Luft hebt.

Damit könnte Hush nicht nur Gegner aus ihrer Deckung zwingen, sondern auch ganze Positionen aufbrechen. Gerade in Kombination mit anderen Agentenfähigkeiten dürfte das für einige ziemlich unangenehme Situationen sorgen.

Ein neuer Spielplatz für kreative Taktiken?

Besonders Hushs passive Telekinese könnte für einige interessante Spielzüge sorgen. So wäre es beispielsweise denkbar, einen gefallenen Spike aus einer gefährlichen Position zurückzuholen, ohne sich selbst direkt in Gefahr zu begeben. Auch die Möglichkeit, Schalter aus der Distanz zu bedienen, könnte auf Maps wie Ascent oder Lotus neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

In Kombination mit ihrer Mobilität und den Fähigkeiten zur Kontrolle gegnerischer Positionen bringt Hush damit einige interessante Mechaniken mit, die sowohl im normalen Matchmaking als auch auf professionellem Niveau für Überraschungen sorgen könnten. Wie sich das Ganze tatsächlich spielt, dürfte sich allerdings erst nach ihrem Release zeigen.

Wann erscheint Hush in VALORANT?

Lange müssen sich Spieler nicht mehr gedulden. Hush soll bereits am 28. Oktober 2026 in Europa verfügbar sein und damit im Rahmen von Season 2026, Akt VI, das Agentenaufgebot erweitern. Riot Games hat den Release für Akt VI bestätigt.

Wie bei bisherigen Agenten soll Hush über ein Rekrutierungsevent freigeschaltet werden können. Dafür werden laut aktuellen Berichten 200.000 Erfahrungspunkte benötigt. Nach dem Event soll sie regulär für 10.000 Kingdom Credits oder alternativ für 1.000 VALORANT Points erhältlich sein. Auch über einen verknüpften Xbox Game Pass soll sie spielbar sein.

Ein neuer Albtraum für die gegnerische Defensive?

Mit Hush bekommt VALORANT eine Duellantin, die sich deutlich von vielen ihrer bisherigen Kollegen unterscheidet. Statt ausschließlich auf Geschwindigkeit oder direkte Feuerkraft zu setzen, scheint sie vor allem davon zu profitieren, ihre Gegner aus dem Konzept zu bringen und die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Besonders ihre passive Telekinese und die Möglichkeit, Gegner gezielt aus Positionen zu ziehen, könnten interessante neue Spielzüge ermöglichen. Wie stark Hush tatsächlich sein wird und ob sie sich langfristig in der Meta etablieren kann, dürfte sich allerdings erst nach ihrem Release zeigen.

Eines ist jedenfalls sicher: Wer bisher dachte, dass in VALORANT wenigstens die Schwerkraft auf seiner Seite steht, könnte mit Hush bald eines Besseren belehrt werden.