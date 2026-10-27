Turtle Beach erweitert sein Controller-Portfolio um zwei neue kabellose PC-Controller. Der Stealth Flip Wireless Controller und der Rematch Wireless PC Controller sind ab sofort weltweit erhältlich. Beide Modelle setzen auf eine Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz und moderne Stick-Technologien, unterscheiden sich aber bei Ausstattung, Bedienkonzept und Preis.

Stealth Flip: Controller mit umklappbaren Touchpads

Der Turtle Beach Stealth Flip Wireless Controller richtet sich an Spieler, die eine vielseitige Steuerung für PC und weitere Geräte suchen. Sein besonderes Merkmal ist das Flip-to-Touchpad-Design: Durch das Umklappen der Analogstick-Module werden zwei kapazitive Touchpads freigelegt. Damit lässt sich innerhalb weniger Sekunden zwischen klassischer Analogstick-Steuerung und Touch-Eingaben wechseln.

Ein spezielles PC-Trackpad ermöglicht zudem die präzise Cursorsteuerung und die Navigation in Windows, ohne zur Maus greifen zu müssen. Für die Steuerung in Spielen kommen AntiDrift-Hall-Effect-Thumbsticks zum Einsatz, die Stick Drift verhindern sollen. Eine kabelgebundene Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz soll schnelle und reaktionsschnelle Eingaben ermöglichen.

Zur weiteren Ausstattung gehören zwei frei belegbare Rücktasten, einstellbare Trigger-Stopps und vier integrierte Profile. Über die PC-Software Swarm II lassen sich unter anderem Tastenbelegungen, Makros und Stick-Kurven anpassen. Die Verbindung erfolgt drahtlos über einen USB-Dongle oder per Bluetooth. Hinzu kommen eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden sowie ein 3,5-mm-Headset-Anschluss mit Audiooptimierung.

Der Stealth Flip Wireless Controller ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,99 Euro erhältlich.

Rematch: TMR-Sticks und Hall-Effect-Trigger

Der Turtle Beach Rematch Wireless PC Controller wurde speziell für kompetitives PC-Gaming entwickelt. Statt Hall-Effect-Thumbsticks setzt das Modell auf TMR-Sensoren. Diese sollen eine präzise Steuerung ermöglichen und gleichzeitig das Risiko von Stick Drift reduzieren. Auch bei den Triggern kommt eine kontaktlose Technik zum Einsatz. Die Hall-Effect-Hair-Trigger verfügen über drei einstellbare Anschläge, sodass sich der Auslöseweg an unterschiedliche Spielgenres und persönliche Vorlieben anpassen lässt.

Der Rematch erreicht eine Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb und im 2,4-GHz-Funkmodus, sofern die Audiofunktion deaktiviert ist. Bei aktiviertem Onboard-Audio sinkt die Abtastrate auf 500 Hz. Die Tri-Mode-Konnektivität umfasst 2,4-GHz-Funk, Kabel und Bluetooth. Laut Hersteller werden Steam Deck und Steam Machine in allen drei Verbindungsmodi unterstützt.

Zwei frei belegbare Aktionstasten auf der Rückseite, drei integrierte Profile und eine anpassbare RGB-Beleuchtung ermöglichen weitere Individualisierungen. Über die Swarm-II-App lassen sich Tastenbelegungen, Beleuchtung und Profile konfigurieren. Integrierte Audiosteuerungen erlauben zudem die Lautstärkeregelung sowie das Stummschalten von Ton und Mikrofon. Ein 3,5-mm-Anschluss steht für kabelgebundene Headsets bereit.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 20 Stunden ohne aktiviertes Onboard-Audio beziehungsweise bis zu zehn Stunden bei eingeschaltetem Audio. Der Rematch Wireless PC Controller ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro erhältlich.

Zwei Controller für unterschiedliche Ansprüche

Mit dem Stealth Flip und dem Rematch deckt Turtle Beach zwei unterschiedliche Anforderungen ab. Der Stealth Flip kombiniert klassische Analogsticks mit umklappbaren Touchpads und richtet sich damit an Spieler, die neben dem Gaming auch die Windows-Navigation direkt über den Controller erledigen möchten.

Der günstigere Rematch konzentriert sich dagegen auf präzise Eingaben beim kompetitiven Spielen. TMR-Thumbsticks, einstellbare Hall-Effect-Trigger und eine hohe Polling-Rate gehören zu seinen zentralen Merkmalen. Beide Controller sind ab sofort erhältlich.