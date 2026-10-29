Mit dem TCA Sky Yoke erweitert Thrustmaster sein Sortiment an Flugsteuerungen um ein All-in-One-Steuerhorn für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie Mobilgeräte mit iOS und Android. Das neue Eingabegerät kombiniert sieben Achsen mit integrierter Schub- und Rudersteuerung sowie einem Trimmrad. Eine Magnettechnologie soll dabei für präzise und gleichmäßige Eingaben sorgen.

Alle wichtigen Flugsteuerungen in einem Gerät

Das TCA Sky Yoke vereint die grundlegenden Bedienelemente für die Flugsteuerung in einem Gerät. Neben dem Steuerhorn stehen eine integrierte Schub- und Seitenrudersteuerung sowie ein Trimmrad zur Verfügung. Letzteres ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Flugzeugtrimmung, sodass sich die Fluglage stabilisieren lässt, ohne das Steuerhorn dauerhaft in Position halten zu müssen.

Für die Steuerung stehen insgesamt 24 Aktionstasten bereit. Ergänzt werden diese durch einen 8-Wege-Point-of-View-Schalter, einen Ministick und zwei analoge Trigger. Die Anordnung soll einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen, ohne die Hände vom Steuerhorn nehmen zu müssen.

Realistisches Fluggefühl mit 9 cm Steuerweg

Das TCA Sky Yoke orientiert sich bei seiner Bedienung an klassischen Flugzeugsteuerhörnern. Durch Drücken und Ziehen wird die Nickbewegung gesteuert, während Drehbewegungen von bis zu 180 Grad die Steuerung von Kurven ermöglichen. Der Hubbereich der Nickachse beträgt dabei neun Zentimeter.

Für eine gleichmäßige und progressive Steuerung setzt Thrustmaster auf eine Stahlwelle mit selbstzentrierendem Dämpfungsmechanismus. Auf eine zentrale Rastung wird verzichtet, während die Totzone möglichst gering ausfallen soll. Dadurch soll das Steuerhorn sowohl bei kleineren Flugzeugen als auch bei Businessjets und Airlinern eine präzise Kontrolle ermöglichen.

H.E.A.R.T.-Magnettechnologie für präzise Eingaben

Für die Erfassung der Steuerbewegungen kommt Thrustmasters H.E.A.R.T.-Technologie (HallEffect AccuRate Technology) zum Einsatz. Die magnetische Sensorik arbeitet ohne mechanischen Kontakt. Dadurch soll das Risiko von verschleißbedingtem Drift vermieden werden.

Alle sieben Achsen bieten eine Auflösung von 16 Bit. Das soll die Bewegungen des Steuerhorns und die Eingaben der weiteren Bedienelemente präzise erfassen und eine gleichbleibende Steuerung ermöglichen.

Gemeinsam fliegen mit Dual Control

Eine Besonderheit ist die Dual-Control-Funktion. Damit lassen sich zwei TCA-Sky-Yoke-Controller an derselben Xbox oder demselben PC anschließen, um gemeinsam dasselbe Flugzeug zu steuern.

Die Funktion richtet sich unter anderem an Fluglehrer und Schüler, die Flugmanöver gemeinsam üben möchten. Ebenso können Pilot und Copilot die Steuerung während eines Fluges abwechselnd übernehmen. Der Wechsel zwischen den beiden Steuerhörnern erfolgt per Knopfdruck.

Kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2024 und Infinite Flight

Thrustmaster nennt den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie Infinite Flight auf iOS und Android als unterstützte Titel. Bei der Nutzung soll das TCA Sky Yoke automatisch erkannt werden und auf vorkonfigurierte Steuerungen zurückgreifen.

Darüber hinaus ist das Steuerhorn mit dem separat erhältlichen Thrustmaster TFRP-Ruderpedalset kompatibel. Damit lässt sich das Setup um eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit für die Gierbewegung erweitern.

Preis und Verfügbarkeit

Das Thrustmaster TCA Sky Yoke ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 Euro erhältlich. Die Vorbestellungen starteten am 1. Oktober 2026, die Verfügbarkeit wurde für den 28. Oktober 2026 angekündigt.

Mit der Kombination aus Steuerhorn, sieben Achsen, integrierter Schub- und Rudersteuerung sowie der Dual-Control-Funktion richtet sich das Gerät an Flugsimulations-Fans, die eine umfassende Steuerungslösung ohne zusätzliche Bedieneinheiten suchen.