Grafikkartenpreise explodieren: Warum die Radeon RX 9070 XT jetzt die vernünftigere Wahl ist

Wer heute eine neue Grafikkarte kaufen möchte, erlebt eine böse Überraschung. Die NVIDIA GeForce RTX 5080 nähert sich bei vielen Custom-Modellen der 2.000-Euro-Marke oder überschreitet sie bereits. Die RTX 5090 kostet bei deutschen Händlern mindestens mehrere Tausend Euro, einzelne Sondermodelle werden sogar für über 14.000 Euro gelistet. In diesem Marktumfeld rückt AMDs Radeon RX 9070 XT in den Fokus: Sie ist ebenfalls teurer geworden, bietet aber weiterhin ein deutlich günstigeres Gesamtpaket für anspruchsvolle Spieler.

Preischeck: So teuer sind Grafikkarten am 29. Oktober 2026

Ein Blick auf den Preisvergleich Idealo zeigt, wie weit sich die Angebote auseinanderentwickelt haben. Die folgenden Beträge sind gelistete Einstiegspreise ausgewählter Modelle und Momentaufnahmen, keine garantierten Verkaufspreise:

AMD Radeon RX 9070 XT (ASUS): ab 849,90 Euro

AMD Radeon RX 9070 XT (Sapphire): ab 919,00 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: ab 1.329,00 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5080 (Gigabyte): ab 1.799,90 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI): ab 1.899,99 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5080 (ASUS TUF Gaming OC): ab 2.029,00 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5080 (ASUS ROG Astral OC): ab 2.249,00 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5090 (MSI): ab 7.389,98 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5090 (ASUS ROG Astral OC): ab 7.899,00 Euro

NVIDIA GeForce RTX 5090 (ASUS ROG Astral OC White): in einer Idealo-Filteransicht ab 14.329,99 Euro gelistet

Bei der weißen ASUS ROG Astral OC White zeigen verschiedene Idealo-Ansichten allerdings unterschiedliche Angebote, darunter auch einen niedrigeren Einstiegspreis. Die 14.329,99 Euro sind deshalb ausdrücklich ein dokumentiertes Einzelangebot und kein allgemeiner Marktpreis der RTX 5090. Auch bei der RTX 5080 gilt: Über 2.000 Euro kosten bestimmte Ausführungen, nicht zwingend das günstigste Modell.

Warum die Preise so stark steigen

Die angespannte Versorgung mit Speicherkomponenten, hohe Nachfrage und begrenzte Verfügbarkeit setzen den Markt unter Druck. Die Auswirkungen sind nicht nur bei Spitzenmodellen zu sehen. Auch Grafikkarten der Mittelklasse verteuern sich. Für Käufer ist deshalb wichtiger denn je, nicht nur auf die maximale Leistung zu schauen, sondern auf die tatsächlich gebotene Spieleleistung pro Euro.

AMDs Radeon RX 9070 XT basiert auf RDNA 4, besitzt 16 GB GDDR6-Videospeicher und ein 256 Bit breites Speicherinterface. Sie richtet sich an Spieler, die vor allem in WQHD und – abhängig von Titel und Einstellungen – auch in 4K hohe Bildraten erreichen möchten. In klassischer Rastergrafik kann sie mit der RTX 5070 Ti konkurrieren. Das heißt nicht, dass beide Karten in jedem Spiel gleich schnell sind: Die Unterschiede hängen von Auflösung, Grafik-Engine und Einstellungen ab. Angesichts des aktuellen Preisabstands ist die Radeon dennoch besonders interessant. Beim Vergleich der genannten Idealo-Einstiegspreise liegt die RX 9070 XT rund 479 Euro unter der RTX 5070 Ti und rund 950 Euro unter der günstig genannten RTX 5080.

FSR 4: AMD macht beim Upscaling Fortschritte

Ein entscheidender Baustein ist AMD FidelityFX Super Resolution 4. Das KI-gestützte Upscaling verbessert die Rekonstruktion von Bilddetails gegenüber älteren FSR-Ansätzen und kann anspruchsvolle Auflösungen praktikabler machen. Mit der Redstone-Technologiefamilie erweitert AMD seine Grafikfunktionen unter anderem um ML-basierte Frame Generation und weitere Verfahren für die Bildrekonstruktion. Allerdings hängt der Nutzen stark davon ab, ob ein Spiel die jeweilige Funktion unterstützt. Zudem sind generierte Zwischenbilder kein Ersatz für eine ausreichend hohe native Bildrate und geringe Eingabelatenz.

Wo NVIDIA weiterhin vorne liegt

Wer kompromissloses Raytracing und Pathtracing, DLSS 4 oder Multi Frame Generation priorisiert, hat weiterhin gute Gründe, sich für NVIDIA zu entscheiden. Auch die RTX 5090 ist eine deutlich leistungsstärkere Karte als die RX 9070 XT und darf nicht als direkte Leistungskonkurrentin betrachtet werden. Ihr extremer Preis verdeutlicht jedoch, wie teuer das absolute High-End-Segment inzwischen geworden ist. Die RX 9070 XT ist daher keine universell schnellere Grafikkarte, sondern eine vergleichsweise vernünftige Alternative für Käufer, die nicht jeden technologischen Vorteil um jeden Preis benötigen.

AMD punktet beim Preis-Leistungs-Verhältnis

Eine Radeon RX 9070 XT ab rund 850 Euro ist kein Schnäppchen im historischen Vergleich. Doch wenn eine RTX 5070 Ti bereits mehr als 1.300 Euro kostet, RTX-5080-Custom-Modelle über 2.000 Euro liegen und für besondere RTX-5090-Ausführungen sogar fünfstellige Beträge aufgerufen werden, wirkt AMDs Angebot deutlich attraktiver. Für viele Gamer dürfte die RX 9070 XT aktuell die rationalere Wahl sein: 16 GB Speicher, starke Leistung in klassischen Spielen, moderne Upscaling-Technik und ein wesentlich niedrigerer Einstiegspreis. Wer dagegen maximale Raytracing-Leistung und das umfangreichste NVIDIA-Featurepaket sucht, muss weiterhin tiefer in die Tasche greifen.