Blaze Entertainment hat den Verkaufsstart der Evercade Nexus bekannt gegeben. Der neue Retro-Handheld ist ab sofort bei Amazon und weiteren Evercade-Händlern in Europa erhältlich. Zum Lieferumfang gehört direkt ein Spielmodul mit den beiden 64-Bit-Klassikern Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie von RARE. Wie bei der Marke gewohnt, setzt auch die Nexus auf physische Spielmodule statt auf reine Downloads.

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Größtes Display der Evercade-Geschichte

Die Evercade Nexus verfügt über ein 5,89 Zoll großes Display und damit über den bislang größten Bildschirm innerhalb der Evercade-Produktfamilie. Die Spitzenhelligkeit liegt laut Hersteller bei über 500 Nits. Das größere Gehäuse bietet zudem Platz für zwei Analogsticks, wodurch sich auch 32- und 64-Bit-Spiele komfortabler steuern lassen sollen.

Trotz der größeren Abmessungen soll der Handheld leicht und unterwegs angenehm zu bedienen sein. Optisch setzt Blaze Entertainment auf ein schwarzes Gehäuse mit einem beleuchteten, anpassbaren RGB-Logo.

Physische Spielmodule bleiben das Herzstück

Im Mittelpunkt der Evercade Nexus steht weiterhin der Steckplatz für physische Spielmodule. Die Konsole soll eine hochwertige Emulation von Spielen aus mehr als fünf Jahrzehnten Videospielgeschichte ermöglichen. Die Bibliothek umfasst inzwischen über 80 Module mit mehr als 700 Spielen.

Zu den vertretenen Publishern gehören unter anderem ACTIVISION, TAITO und RARE. Auch bekannte Spielereihen wie TOMB RAIDER, DUKE NUKEM, LEGACY OF KAIN und DOOM sind Teil des Evercade-Universums. Neben den Spielen selbst gehören farbige Handbücher zum Konzept der physischen Veröffentlichungen. Downloads oder Wartezeiten entfallen dadurch.

EverSync ermöglicht lokalen Multiplayer ohne Internet

Eine der wichtigsten Neuerungen ist EverSync. Die Funktion ermöglicht lokales Multiplayer-Gaming zwischen zwei Evercade-Nexus-Konsolen. Dabei wird eine direkte drahtlose Verbindung zwischen den Geräten aufgebaut, sodass beide Spieler dasselbe Spiel gleichzeitig auf ihrem eigenen Bildschirm erleben können.

Besonders interessant: Für die gemeinsame Partie wird nur ein einziges Spielmodul benötigt. Der zweite Spieler muss das entsprechende Modul also nicht selbst besitzen. Eine WLAN- oder Internetverbindung ist für die Nutzung ebenfalls nicht erforderlich.

Bekannte Evercade-Funktionen kehren zurück

Neben den Neuerungen übernimmt die Nexus zahlreiche Funktionen früherer Evercade-Geräte. Dazu gehört unter anderem der TATE-Modus, mit dem sich der Bildschirm für vertikal ausgerichtete Arcade-Spiele drehen lässt.

Auch die anpassbare Benutzeroberfläche ist wieder mit dabei. Sie bietet unter anderem Optionen für das Bildschirmverhältnis und Scanlines. Die Evercade-Bibliothek dient weiterhin zur Verwaltung der eigenen Spielmodule. Drahtlose Updates versorgen die Konsole zudem mit Aktualisierungen und zusätzlichen Inhalten wie dem „Indie Heroes Game of the Month“.

Abgerundet wird die Ausstattung durch einen USB-C-Ladeanschluss, ein D-Pad und eine reaktionsschnelle Steuerung.

Lieferumfang, Zubehör und Preis

Das Evercade-Nexus-Paket enthält neben der Konsole ein Banjo-Kazooie-Doppelpack-Modul mit Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Ebenfalls enthalten sind ein USB-C-auf-USB-A-Ladekabel und eine Kurzanleitung.

Die Konsole ist ab sofort unter anderem bei Amazon* und Funstock sowie bei weiteren Evercade-Händlern in Europa erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.

Zusätzlich bietet Blaze Entertainment separates Zubehör an. Dazu gehören eine EVA-Hartschalen-Tragetasche mit Platz für sechs Spielmodule sowie ein Displayschutz-Set.