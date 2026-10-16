ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit dem ROG Xbox Ally X20 einen neuen Gaming-Handheld auf den Markt, der das 20-jährige Jubiläum der Marke aufgreift. Das Gerät kombiniert ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse mit goldenen Akzenten, ein OLED-Display und den AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Neben dem Handheld ist auch ein umfangreiches Bundle mit der ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming-AR-Brille erhältlich.

ROG Xbox Ally X20: OLED-Display und leistungsstarke Hardware

Das Design des ROG Xbox Ally X20 erinnert mit seinem transparenten schwarzen Gehäuse und den goldfarbenen Akzenten an klassische Gaming-Hardware. Im Inneren arbeitet der AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Für die Darstellung sorgt ein 7,4 Zoll großes ROG Nebula HDR OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Hinzu kommen 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große M.2-SSD.

Auch bei der Bedienung setzt ASUS auf eine umfangreiche Ausstattung. Dazu gehören TMR-Joysticks in voller Größe, Impulstrigger, HD-Haptik und zwei frei belegbare Rücktasten. Der 80-Wh-Akku soll mobiles Spielen ermöglichen. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz.

Technische Daten des ROG Xbox Ally X20

Eigenschaft Spezifikation Betriebssystem Windows 11 Home Prozessor AMD Ryzen AI Z2 Extreme Display 7,4 Zoll ROG Nebula HDR OLED Auflösung Full HD (1.920 × 1.080 Pixel), 16:9 Bildwiederholrate 120 Hz Helligkeit 600 Nits, bis zu 1.400 Nits Spitzenhelligkeit HDR VESA DisplayHDR True Black 1400, Dolby Vision Variable Bildwiederholrate AMD FreeSync Premium Pro, VRR von 30 bis 120 Hz Display-Schutz Corning Gorilla Glass Victus mit Corning DXC Antireflexionsbeschichtung Arbeitsspeicher 24 GB LPDDR5X-8000 Speicher 1 TB M.2-2280-SSD WLAN Wi-Fi 6E (2 × 2) Bluetooth Bluetooth 5.4 Anschlüsse 1 × USB4 mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0, Thunderbolt-4-kompatibel; 1 × USB-C 3.2 Gen 2 mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0; 1 × microSD-Express-Kartenleser; 1 × 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse Akku 80 Wh Steuerung Xbox-inspirierte Ergonomie, Impulstrigger, transformierendes D-Pad, zwei TMR-Joysticks in voller Größe, HD-Haptik, 6-Achsen-IMU Zusätzliche Tasten Zwei frei belegbare Rücktasten, Xbox-Taste mit LED, View-, Menü-, Command-Center- und Aktionstaste Abmessungen 300 × 121,1 × 51,3 mm Gewicht 756 g

ROG XREAL R1 Edition 20: Gaming auf dem virtuellen Großbildschirm

Passend zum Handheld erscheint die ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming-AR-Brille. Sie lässt sich über USB-C mit dem ROG Xbox Ally X20 verbinden und projiziert einen virtuellen Bildschirm, der laut Hersteller einer Diagonale von 171 Zoll aus vier Metern Entfernung entspricht.

Die Brille verfügt über ein Sony-Micro-OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz. Das Sichtfeld beträgt 57 Grad. Native 3DoF-Verfolgung ermöglicht es, den virtuellen Bildschirm an Kopfbewegungen anzupassen oder ihn über den Anchor Mode an einer festen Position zu verankern. Für den Klang sorgt eine Audiolösung von Bose.

Technische Daten der ROG XREAL R1 Edition 20

Eigenschaft Spezifikation Display Sony-Micro-OLED, 0,55 Zoll Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel Bildwiederholrate Bis zu 240 Hz bei aktivierter erhöhter Bildrate Sichtfeld 57 Grad Motion-to-Photon-Latenz 3 ms Maximale Helligkeit 700 Nits bei aktivierter erhöhter Helligkeit Farbraum 106 % sRGB Bewegungsverfolgung Native 3DoF, 6DoF wird unterstützt Linsentransparenz Dreistufig einstellbar IPD-Anpassung Digitale Anpassung verfügbar Audio Sound von Bose Gewicht 91 g

Jubiläums-Bundle mit umfangreichem Zubehör

Neben dem einzelnen Handheld bietet ASUS ein Bundle an, das sich insbesondere an Sammler richtet. Es umfasst den ROG Xbox Ally X20, die ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming-AR-Brille sowie eine exklusive dbrand-Killswitch-Hülle mit integriertem Ständer und gold-schwarzen Jubiläumsakzenten.

Ebenfalls enthalten sind eine individuelle Designfolie mit Schaltkreis-Motiv, ROG-Joystick-Abdeckungen, ein maßgefertigtes Pelican-Protector-Case und ein 68-Watt-Netzteil. Damit soll das Bundle eine mobile Gaming-Ausstattung bieten, die sowohl beim Transport als auch beim Spielen auf das Jubiläumsdesign abgestimmt ist.

Preise und Verfügbarkeit

Der ROG Xbox Ally X20 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.399 Euro erhältlich. Das Bundle inklusive ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming-AR-Brille und Zubehör kostet 2.599 Euro. Die AR-Brille wird auch separat angeboten und startet bei 799,90 Euro.

Die bisherigen Modelle ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bleiben ebenfalls im Sortiment. Sie sind weiterhin zu ihren ursprünglichen UVPs von 599 Euro beziehungsweise 999 Euro erhältlich.