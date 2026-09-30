Die beiden Kult-Drachen Bub und Bob sind zurück: Clear River Games und TAITO CORPORATION haben Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! Nintendo Switch 2 Edition + Stardrop Mountain angekündigt. Die neue Version bringt das bekannte Action-Puzzle-Spiel mit exklusiven Funktionen auf Nintendos aktuelle Konsole und erweitert das Abenteuer gleichzeitig um die neue Stardrop Mountain-Erweiterung.

Die Geschichte der Reihe reicht bis ins Jahr 1986 zurück. Damals eroberten Bub und Bob erstmals die Spielhallen und mussten sich mit ihren Blasen durch zahlreiche Level kämpfen. Auch in der aktuellen Version steht das klassische Spielprinzip wieder im Mittelpunkt.

Bubble Bobble für bis zu vier Spieler

In Bubble Bobble 4 Friends treten Bub und Bob nicht mehr alleine an. Die beiden Drachen werden von Peb und Pab unterstützt, sodass das Abenteuer gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern bestritten werden kann.

Alleine oder im lokalen Couch-Koop geht es durch insgesamt 200 Level. Ziel ist es, den bösen Magier Bonner und seine Handlanger zu besiegen. Die namensgebenden Blasen dienen dabei nicht nur dazu, Gegner einzufangen. Sie können auch genutzt werden, um höhere Plattformen zu erreichen und sich durch die einzelnen Abschnitte zu bewegen.

The Baron is Back!

Die Grundlage bildet Bubble Bobble 4 Friends, das ursprünglich 2019 erschienen ist. Die Erweiterung The Baron is Back! ergänzt das Spiel um zusätzliche Level und bringt mit Baron von Blubba einen bekannten Gegner aus dem ursprünglichen Arcade-Spiel zurück.

Damit verbindet die Neuauflage moderne Inhalte mit einem Charakter, der Fans des Arcade-Klassikers von 1986 noch bekannt sein dürfte.

Stardrop Mountain erweitert das Abenteuer

Die Nintendo-Switch-2-Version erhält mit Stardrop Mountain eine weitere umfangreiche Erweiterung. Die neuen Level führen die Spieler in die namensgebende Bergwelt und setzen dabei weiterhin auf das klassische Bubble Bobble-Gameplay.

Als neuer Gegenspieler wartet Invaduh darauf, den Fortschritt der Spieler zu verhindern. Die neuen Abschnitte sollen dabei erneut unterschiedliche Strategien erfordern. Luftströmungen und die Gestaltung der Level müssen geschickt genutzt werden, um die einzelnen Bereiche zu durchqueren.

Blasen, E-X-T-E-N-D und neue Fähigkeiten

Das klassische Spielprinzip bleibt auch in der neuen Version erhalten. Gegner werden mit Blasen eingefangen und anschließend besiegt. Gleichzeitig lassen sich die Blasen nutzen, um höher gelegene Plattformen zu erreichen.

Auch die bekannten E-X-T-E-N-D-Blasen kehren zurück. In den normalen Spielabschnitten können sie gesammelt werden, um Fähigkeiten zu aktivieren und zu verbessern. Beim Spielen der Inhalte aus The Baron is Back! und Stardrop Mountain werden die gesammelten Blasen hingegen mit zusätzlichen Leben belohnt.

Da sich die Level voneinander unterscheiden, müssen Spieler ihre Vorgehensweise immer wieder anpassen und die vorhandenen Mechaniken geschickt miteinander kombinieren.

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Der Arcade-Klassiker von 1986 ist ebenfalls enthalten

Ein besonderes Extra wartet auf Fans des Originals: Das originale Bubble Bobble aus dem Jahr 1986 ist vollständig enthalten. Damit können Spieler den Arcade-Klassiker inklusive seines ikonischen Soundtracks direkt auf der Nintendo Switch 2 erleben.

Neue Switch-2-Funktionen

Technisch nutzt die neue Version die Möglichkeiten der Nintendo Switch 2. Das Spiel wird in einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln dargestellt. Eine besondere Neuerung ist die Camera Play-Funktion. Dabei können Spieler ein Foto von sich und ihren Freunden aufnehmen und anschließend in die Spielwelt integrieren. Die eigenen Bilder erscheinen dabei innerhalb der Blasen, die anschließend durch die Level fliegen.

Damit verbindet die Switch-2-Version das klassische Gameplay mit einer zusätzlichen Funktion, die speziell auf gemeinsames Spielen ausgelegt ist.

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! – Inhalte im Überblick

Inhalt Details Spiel Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! Plattform Nintendo Switch 2 Erweiterung Stardrop Mountain Spieler 1 bis 4 Spieler Level 200 Level Zusätzlicher Inhalt The Baron is Back! und Stardrop Mountain Neuer Gegner Invaduh Original Bubble Bobble (1986) vollständig enthalten Auflösung 1920 × 1080 Pixel Switch-2-Feature Camera Play mit eigenen Fotos in den Blasen Veröffentlichung Digital für Nintendo Switch 2 geplant

Ein Klassiker mit neuem Abenteuer

Mit Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! Nintendo Switch 2 Edition + Stardrop Mountain verbinden Clear River Games und TAITO das bekannte Spielprinzip der Reihe mit zusätzlichen Inhalten und Funktionen für Nintendos aktuelle Hardware. Neben dem ursprünglichen Bubble Bobble von 1986 sind die Inhalte von The Baron is Back! und die neue Stardrop Mountain-Erweiterung enthalten. Durch den lokalen Koop für bis zu vier Spieler soll das Abenteuer zudem gemeinsam mit Freunden und Familie spielbar sein.

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! Nintendo Switch 2 Edition + Stardrop Mountain soll digital für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.