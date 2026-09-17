Weihnachten steht vor der Tür und Revell präsentiert eine Auswahl an Geschenkideen für Bastler, Modellbauer und Fans verschiedener Themenwelten. Das Angebot reicht von unkomplizierten Bausätzen ohne Klebstoff und Farben bis hin zu anspruchsvollen Projekten für erfahrene Modellbauer. Motorsport, klassische Automobile, Musik, Film, Klemmbausteine und dekorative Modelle gehören dabei ebenso zum Sortiment wie ferngesteuerte Spielzeuge.

Weihnachtsgeschenkideen von Revell im Überblick

McLaren MCL39 Click System für Motorsportfans

Mit dem McLaren MCL39 Click System bringt Revell ein Formel-1-Modell für Motorsportfans und Einsteiger ins Sortiment. Der 160-teilige Bausatz im Maßstab 1:20 lässt sich dank des Click Systems ohne Klebstoff und zusätzliche Farben zusammenbauen. Das bereits mehrfarbig gestaltete Modell kann mit Stickern und Decals wahlweise im Look von Lando Norris oder Oscar Piastri gestaltet werden. Für die Präsentation kann der fertige McLaren optional an einer Wandhalterung befestigt werden.

Der Bausatz richtet sich laut Revell an Motorsportfans ab zehn Jahren. Für das kommende Jahr ist außerdem der Red Bull Racing RB21 angekündigt.

BMW 507 für Fans klassischer Automobile

Der BMW 507 – 70 Years of BMW 507 richtet sich an Liebhaber klassischer Automobile und erfahrene Modellbauer. Der legendäre Roadster wird im Maßstab 1:24 aus 148 Teilen aufgebaut.

Das Geschenk-Set enthält bereits Basisfarben, Klebstoff und einen Pinsel. Mit Level 4 ist der Bausatz als anspruchsvolleres Modellprojekt ausgelegt und soll gleichzeitig als fertiges Modell einen Platz in der Sammlung oder Vitrine finden.

Iron Maiden Spitfire „Aces High“

Musik und Modellbau verbindet das Iron Maiden Spitfire MK.II „Aces High“ Brick System. Mehr als 2.800 Klemmbausteine werden zu einer Spitfire im Maßstab 1:18 zusammengesetzt.

Als besonderes Detail gehört eine speziell gestaltete Eddie-Pilotenfigur zum Set. Der anspruchsvolle Bausatz richtet sich an Iron-Maiden- und Heavy-Metal-Fans sowie erfahrene Klemmbaustein-Bauer ab 18 Jahren.

Maverick’s F-14A Tomcat aus Top Gun

Mit dem Maverick’s F-14A Tomcat „Top Gun“ Brick System holt Revell ein bekanntes Flugzeug aus der Filmwelt ins heimische Regal. Das Set besteht aus 2.687 Teilen und entsteht im Maßstab 1:32.

Mit einer Spannweite von mehr als 60 Zentimetern fällt das fertige Modell entsprechend groß aus. Schwenkbare Flügel sowie ein ein- und ausfahrbares Fahrwerk ergänzen das Modell um bewegliche Elemente.

Tiny Adventures Book Nooks für Star Wars und Harry Potter

Mit den Tiny Adventures Book Nooks verwandelt Revell bekannte Filmwelten in kleine Dioramen für das Bücherregal. Die Modelle werden aus bedruckten Holzteilen über ein Stecksystem zusammengesetzt und verfügen über integrierte LEDs zur Beleuchtung.

Das Star Wars „Battle of Endor“ Book Nook greift eine Szene aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ auf. Für Harry-Potter-Fans stehen mit Hogwarts Castle und Hogwarts Express zwei weitere Varianten zur Verfügung.

Die Book Nooks richten sich an Film- und Popkulturfans, Bücherliebhaber und kreative Bastler ab 14 Jahren. Nach dem Aufbau dienen die Dioramen als beleuchtete Dekoration für das Bücherregal.

Revell Flowers: Weihnachtsstern mit Leuchteffekt

Mit dem Weihnachtsstern „Poinsettia“ erweitert Revell die Flowers-Reihe um ein saisonales Modell. Aus präzise gefertigten Holzelementen entsteht ein dekorativer Blumenstrauß, der mit einem integrierten Leuchteffekt für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgt.

Der Weihnachtsstern ergänzt die bestehenden Designs Blossom Festival, Dream of Roses und Flower Garden. Die Modelle richten sich insbesondere an Interior-Fans und kreative Erwachsene und benötigen im Gegensatz zu echten Blumen kein Wasser.

RC Flying Unicorn für kleine Einhorn-Fans

Für jüngere Fans bietet Revell mit dem RC Flying Unicorn ein ferngesteuertes Einhorn. Start und Landung erfolgen per Knopfdruck, während ein intelligenter Höhensensor für einen stabilen Flug sorgen soll.

LED-Effekte und drei Geschwindigkeitsstufen sorgen für zusätzliche Abwechslung. Ein zuschaltbarer Hindernissensor erkennt Hindernisse und ermöglicht eine automatische Ausweichfunktion.

Geschenkideen für unterschiedliche Interessen

Das Weihnachtsangebot von Revell deckt damit verschiedene Altersgruppen und Interessen ab. Während das McLaren MCL39 Click System einen unkomplizierten Einstieg in den Modellbau ermöglicht, richten sich Modelle wie die Iron Maiden Spitfire oder die F-14A Tomcat an erfahrene Klemmbaustein-Fans. Mit den Book Nooks und Revell Flowers stehen zudem dekorative Projekte für das Bücherregal oder die Wohnung zur Auswahl.

Für Kinder bietet das RC Flying Unicorn eine Alternative zu klassischen Bausätzen. Damit reicht die Auswahl von Motorsport und klassischen Fahrzeugen über Film- und Musikwelten bis hin zu kreativer Dekoration und ferngesteuertem Spielzeug.