Revell würdigt zwei automobile Klassiker mit exklusiven Jubiläumssets: Die BMW Isetta 250 und der BMW 507 feiern ihren jeweils 70. Geburtstag. Die beiden Modellbausätze lassen zwei sehr unterschiedliche Kapitel der BMW-Geschichte wieder aufleben, vom erschwinglichen Kleinstwagen der Wirtschaftswunderzeit bis zum eleganten Sportwagen mit V8-Motor.

BMW Isetta 250: Ein Symbol des Wirtschaftswunders

Die BMW Isetta 250 kam 1955 auf den Markt und machte individuelle Mobilität für viele Menschen erschwinglicher. Mit ihrer charakteristischen Fronttür und der markanten Panorama-Verglasung entwickelte sich der ungewöhnliche Kleinstwagen zu einem Symbol des deutschen Wirtschaftswunders.

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Revell bringt den Klassiker als Modellbausatz im Maßstab 1:16 zurück. Das Set umfasst mehr als 120 Einzelteile und bildet zahlreiche Details des Originals nach. Dazu gehören eine mehrteilige Motornachbildung und bewegliche Bauteile. Hochwertige Abziehbilder und eine exklusive Jubiläumsverpackung ergänzen den Bausatz.

Ein begleitendes Buch mit historischen Hintergründen soll das Set auch für Sammler interessant machen. Damit verbindet die BMW Isetta 250 – 70th Anniversary Exclusive Edition den klassischen Modellbau mit einem Rückblick auf die Automobilgeschichte der 1950er-Jahre.

Erhältlich ist das Set unter anderem bei Amazon*.

BMW 507: Eleganz und V8-Power im Maßstab 1:24

Nur ein Jahr nach der Isetta präsentierte BMW 1956 mit dem 507 einen Sportwagen, der bis heute als Designikone gilt. Die von Albrecht Graf Goertz entworfene Karosserie, der kraftvolle Achtzylindermotor und die elegante Linienführung machten den Roadster zu einem besonderen Vertreter seiner Zeit.

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Mit dem Modellbausatz BMW 507 – 70 Years of BMW 507 greift Revell diese Geschichte auf. Das Modell im Maßstab 1:24 bietet eine detaillierte Karosserie, einen mehrteiligen V8-Motor und ein authentisch gestaltetes Interieur. Filigrane Chromdetails, originalgetreue Felgen und bewegliche Elemente ergänzen die Nachbildung.

Das Set erscheint in einer exklusiven Geschenkedition. Farben, Pinsel und Klebstoff sind bereits enthalten, sodass das notwendige Basiszubehör für den Modellbau direkt zur Verfügung steht.

Erhältlich ist das Set unter anderem bei Amazon*.

Zwei Jubiläumssets, zwei unterschiedliche Geschichten

Obwohl die BMW Isetta 250 und der BMW 507 nur ein Jahr auseinanderliegen, stehen sie für unterschiedliche Ansätze der Automobilentwicklung. Die Isetta verkörpert den Wunsch nach bezahlbarer Mobilität und den gesellschaftlichen Aufbruch der Nachkriegszeit. Der 507 repräsentiert dagegen Individualität, sportliche Leistung und automobile Eleganz.

Mit den beiden Jubiläumssets macht Revell diese Gegensätze im Modellbau erlebbar. Während die Isetta durch ihre ungewöhnliche Konstruktion und kompakte Form auffällt, setzt der 507 auf die klassische Linienführung eines offenen Sportwagens.

Die beiden Modellbausätze richten sich sowohl an BMW-Fans als auch an Modellbauer und Sammler, die historische Fahrzeuge im Detail nachbilden möchten.