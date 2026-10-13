PXN präsentiert auf der SimRacing Expo Frankfurt 2026 sein aktuelles Hardware-Line-up für Rennsimulationen. Vom 16. bis zum 18. Oktober können Besucher in Halle 12 am Stand EF1 erstmals in Europa die neue S16 Direct-Drive-Wheelbase ausprobieren. Darüber hinaus bringt der Hersteller weitere Wheelbases, Lenkräder und Pedale mit. Auch Hardware für Flugsimulationen wird ausgestellt.

PXN S16: Neue Direct-Drive-Wheelbase zum Ausprobieren

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die neue PXN S16 Direct-Drive-Wheelbase. Sie liefert ein konstantes Drehmoment von 16 Nm und setzt auf einen Dual-Core-Prozessor, einen magnetischen 24-Bit-Encoder sowie einen Drehmomentsensor für präzises Force Feedback.

Zusammen mit dem 300 mm großen GT ONE und den Vector-X-Wettkampfpedalen bildet die S16 ein spielbares SimRacing-Setup. Das GT ONE bietet 78 Eingangssignale, vier Schaltwippen aus Carbonfaser und eine Telemetriebeleuchtung. Die Vector-X-Pedale verfügen über eine Dual-Sensor-Technologie, eine Eingangsauflösung von 24 Bit und einen einstellbaren Bremsbereich von bis zu 200 kg.

Besucher können die neue Hardware vor Ort ausprobieren und sich selbst einen Eindruck von PXNs aktuellem Spitzenmodell verschaffen.

VD6 Bundle und S23 Direct Drive

Neben der S16 steht auch das PXN VD6 Bundle für Hands-on-Sessions bereit. Das Komplettpaket aus Lenkrad, Wheelbase und Pedalen richtet sich an Einsteiger ins Direct-Drive-Racing. Es bietet 6 Nm konstantes und bis zu 7 Nm maximales Drehmoment.

Wer mehr Leistung sucht, kann sich die S23 Direct-Drive-Wheelbase ansehen. Sie liefert 23 Nm konstantes Drehmoment und kombiniert einen Dual-Core-Prozessor mit einem magnetischen 24-Bit-Encoder sowie einer echten Drehmomenterfassung. Allerdings wird die S23 in Frankfurt lediglich als Vorschau gezeigt und steht möglicherweise nicht zum Ausprobieren bereit.

Neue Formula-Lenkräder und Hardware für Truck-Simulationen

Auch bei den Lenkrädern hat PXN Neuheiten im Gepäck. Das Spitzenmodell FC 285 (W FC) setzt auf ein Gehäuse und eine rückseitige Abdeckung aus geschmiedeter Carbonfaser. Hinzu kommen ein verstellbares Hall-Effekt-Schaltwippensystem aus Carbonfaser, eine magnetische Quick-Connect-Datenschnittstelle sowie ein anpassbarer 4,3-Zoll-Touchscreen. Daumen-Encoder und RGB-Beleuchtung ergänzen die Ausstattung.

Das FS 290 (W FS) ist ein 290 mm großes Formula-Lenkrad mit einem Rahmen aus Aluminiumlegierung und einem Gesamtgewicht von 1.600 g. Es bietet 82 individuell konfigurierbare Eingaben, sechs Schaltwippen und einen anpassbaren 4,3-Zoll-Touchscreen. Dieser unterstützt eine drahtlose IoT-Anzeige und Telemetriedaten. Drehzahl-LEDs und Flaggenanzeigen ergänzen das Dashboard.

Für Fans von Truck-Simulationen zeigt PXN außerdem das 400 mm große W TS. Das Lenkrad im klassischen Scania-Stil richtet sich insbesondere an Spieler von Euro Truck Simulator und American Truck Simulator. Wie die S23 werden auch das FC 285 und das W TS vor Ort lediglich als Vorschau präsentiert. Ob sie ausprobiert werden können, ist nicht garantiert.

NAVOS: Hardware für Flugsimulationen

Abseits des Rennsports zeigt PXN außerdem sein erweitertes NAVOS-Sortiment. Dazu gehören ein modulares Yoke System für die zivile Luftfahrt sowie das Combat HOTAS System.

Unterstützt werden die Produkte durch die PXN-NEXUS-Software, über die sich Profile, Tastenbelegungen und Reaktionskurven konfigurieren lassen. Da die SimRacing Expo ihren Schwerpunkt auf Rennsimulationen legt, werden die NAVOS-Produkte ausschließlich ausgestellt und können nicht getestet werden.

10 Prozent Rabatt im offiziellen PXN-Store

PXN nutzt die SimRacing Expo Frankfurt 2026 auch für eine Rabattaktion. Während der Veranstaltung erhalten Kunden 10 Prozent Rabatt auf alle Produkte im offiziellen PXN-Store.

Besucher und Medienvertreter finden PXN vom 16. bis zum 18. Oktober 2026 in Halle 12 am Stand EF1 der Messe Frankfurt. Journalisten können sich für persönliche Termine oder Vorführungen der Rennsimulations-Hardware vorab an das Presseteam wenden.