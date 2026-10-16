Mit Prospera wollen Active Fungus Studios und Publisher Toplitz Productions das Städtebau-Genre um eine immersive Spielerfahrung erweitern. Ein erster Entwickler-Blog gibt nun Einblicke in die Design-Philosophie und die Spielmechaniken des Titels. Der Early Access ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

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Ein Städtebau-Spiel aus der Ego-Perspektive

Prospera setzt auf eine Mischung aus klassischem Städtebau und einer direkten Perspektive auf das Geschehen. Statt der üblichen isometrischen Draufsicht erleben Spieler ihre Stadt aus der Ego- oder Schulterperspektive. Dadurch sollen sie stärker in das tägliche Leben ihrer Bewohner eintauchen können.

Das Setting orientiert sich an der viktorianischen Ära. Ikonische Häuserfronten mit Geschäften und Wohngebäuden säumen belebte Boulevards, während die Bewohner ihrem Alltag nachgehen und ihre Bedürfnisse erfüllen müssen. Neben grundlegender Versorgung mit Lebensmitteln spielen dabei auch Luxusgüter und Unterhaltung eine Rolle.

Dampfmaschinen, Warenverkehr und eine offene Welt

Auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist ein wichtiger Bestandteil von Prospera. Fabriken werden von Dampfmaschinen angetrieben, während ein Schienennetz die weitläufige Spielwelt miteinander verbindet. Über die Eisenbahn lassen sich Rohstoffe und Waren transportieren, wodurch die Infrastruktur eine wichtige Rolle beim Aufbau und Wachstum der eigenen Stadt einnimmt.

Mit diesen Elementen möchte das Entwicklerteam die Grenzen des klassischen Städtebau-Genres erweitern und die strategische Planung mit einer immersiven Spielerfahrung verbinden.

Erster Devlog gibt Einblicke in die Entwicklung

Die erste Episode einer geplanten Devlog-Reihe beleuchtet die Motivation des Entwicklerteams, den Städtebau in neue Bereiche zu führen. Außerdem bietet das Video einen Überblick über die grundlegenden Spielmechaniken.

Die kommenden Beiträge sollen weitere Einblicke hinter die Kulissen liefern und auch bislang unveröffentlichtes Material zeigen. Dabei geht es unter anderem um kreative Entwicklungsprozesse, Spielmechaniken und die Design-Philosophie hinter Prospera.

Early Access für 2027 geplant

Prospera entsteht bei Active Fungus Studios und wird von Toplitz Productions veröffentlicht. Der Early-Access-Start ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Das Spiel soll für PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen.