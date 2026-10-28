Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 offiziell angekündigt

Bandai Namco hat heute den dritten Ableger der Mobile Suit Gundam Battle Operation-Reihe offiziell angekündigt. Wie schon sein Vorgänger wird auch der nächste Serienteil als Free-to-Play-Titel erscheinen. Geplant sind Versionen für PC und PlayStation 5.

Als Söldner haben wir dabei die Möglichkeit, in die Cockpits einiger der ikonischsten Mobile Suits aus dem Gundam-Franchise zu steigen. Im Trailer sind bereits mehrere bekannte Maschinen aus Mobile Suit Gundam 0079 zu sehen. Neben massenproduzierten Mobile Suits wie den GMs und Zakus sind auch Rick Doms, Guncannons und Gelgoogs mit von der Partie. Darüber hinaus dürfen wir mit dem Gundam Ground Type, dem Blue Destiny Unit 1 und dem legendären RX-78-2 Gundam in die Schlacht ziehen.

Welche Einheiten darüber hinaus zum Start Teil des Rosters sein werden, ist bislang nicht bekannt. Neben Mobile Suits aus dem Universal Century sollen allerdings auch Maschinen aus den alternativen Gundam-Universen spielbar sein. Zum Start haben die Entwickler unter anderem Mobile Suits aus Gundam SEED in Aussicht gestellt, da am Ende Trailers ein TMF/A-802 BuCUE zu sehen.

Im Gundam und zu Fuß

Die Gefechte sollen mit bis zu 18 Spielern stattfinden. Dabei bleibt es nicht allein bei den Kämpfen in den Cockpits: Wir können unseren Mobile Suit auch verlassen, um beispielsweise Bomben zu platzieren, Unterstützungsfeuer anzufordern oder strategisch wichtige Ziele einzunehmen.

Zu den größten Neuerungen zählt die im Vergleich zum Vorgänger verbesserte Grafik. Außerdem wird Gundam Battle Operation 3 Crossplay zwischen PC und PS5 unterstützen, sodass Spieler beider Plattformen gemeinsam in die Schlacht ziehen können.

Ein genauer Veröffentlichungstermin steht bislang noch aus.

Neugierig? Dann schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: