Ab dem 19. November 2026 können Dinosaurier- und LEGO-Fans in Oberhausen in die Welt von Jurassic World eintauchen. Mit LEGO Jurassic World: Die Ausstellung kommt eine immersive Erlebniswelt ins OBEX, die mehr als 50 spektakuläre Dinosaurier-Modelle aus über sechs Millionen LEGO Steinen umfasst. Darunter befinden sich mehr als 18 lebensgroße Dinosaurier. Der Vorverkauf startet am 27. Oktober exklusiv über Eventim.

Über 50 Dinosaurier-Modelle aus Millionen LEGO Steinen

Die Ausstellung wurde von Ryan „The Brickman“ McNaught und seinem Team aus mehr als sechs Millionen LEGO Steinen erschaffen. Sie verbindet die Filmwelt von Universal Pictures und Amblin Entertainment mit der Kreativität des LEGO Universums. Nach Stationen in Australien, Brasilien, Spanien, Schweden, Finnland und den USA feiert die Erlebniswelt nun ihre Deutschlandpremiere in Oberhausen.

Auf die Besucher warten detailreiche Dinosaurier-Modelle, aufwendig gestaltete Kulissen und verschiedene interaktive Stationen. Der Rundgang beginnt an einem vier Meter hohen Tor, das den Eingang zur Jurassic World markiert. Von dort geht es auf die Insel Isla Nublar und in das Genlabor, in dem die Dinosaurier erschaffen werden.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Gäste im Bereich der Dino-Babys: Dort steht ein lebensgroßer LEGO Brachiosaurus, der mehr als 1,8 Tonnen wiegt. Im weiteren Verlauf begegnen Besucher unter anderem Pteranodonten, können sich mit dem Thema Fährtenlesen beschäftigen und treffen auf die entflohenen Velociraptoren Blue und Delta. Auch der gigantische Tyrannosaurus rex darf natürlich nicht fehlen.

Ein besonderes Highlight: der Baryonyx

Speziell für die Ausstellung in Oberhausen wird auch ein Baryonyx-Modell präsentiert. Der fleischfressende Dinosaurier lebte vor rund 130 Millionen Jahren und gehört zu den neuesten Modellen der Ausstellung. Er besteht aus insgesamt 102.317 LEGO Steinen und benötigte 790 Stunden für Entwurf und Bau.

Mit einem Gewicht von rund 400 Kilogramm, einer Länge von fast fünf Metern, einer Breite von mehr als 1,5 Metern und einer Höhe von 2,5 Metern dürfte das Modell zu den auffälligsten Exponaten gehören.

Mitmachstationen für LEGO-Fans

Neben den großen Dinosaurier-Modellen setzt die Ausstellung auf zahlreiche interaktive Aktivitäten. Im Erlebnisbereich können Besucher selbst kreativ werden und eigene Bauwerke gestalten. Dafür stehen insgesamt 2,5 Millionen LEGO Steine zum Spielen bereit.

Zu den Mitmachangeboten gehören unter anderem:

Eine eigene Insel gestalten und bauen

LEGO-Paläontologie entdecken

Rätsel-Mosaike zusammensetzen

Eigene hybride Dinosaurier erschaffen

Dino-Fußabdrücke erstellen

Fluchtfahrzeuge konstruieren, um dem T-Rex zu entkommen

Die Kombination aus beeindruckenden Modellen und eigenen Bauprojekten soll die Ausstellung zu einem Erlebnis für LEGO-Fans und Dinosaurierbegeisterte unterschiedlichen Alters machen.

Die Macher freuen sich auf die Deutschlandpremiere

Ryan „The Brickman“ McNaught blickt der Premiere in Oberhausen mit Vorfreude entgegen. Der australische LEGO-Künstler erklärt, dass einige der Modelle zu den komplexesten und anspruchsvollsten gehören, die sein Team bislang gebaut hat. Für ihre Umsetzung seien neue Techniken entwickelt und Tausende Arbeitsstunden investiert worden.

Auch Folkert Koopmans, Geschäftsführer von FKP Scorpio Entertainment und Betreiber des OBEX, freut sich auf den Start der Ausstellung. Er hebt insbesondere die Kombination aus Dinosauriern und LEGO Steinen hervor. Weltweit habe das Erlebnis bereits mehr als 1,2 Millionen Besucher begeistert.

Termine und Tickets für LEGO Jurassic World: Die Ausstellung

LEGO Jurassic World: Die Ausstellung öffnet am Donnerstag, dem 19. November 2026, im OBEX in Oberhausen. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, um 10:00 Uhr exklusiv über Eventim.

Veranstaltet wird die Ausstellung von FKP Scorpio Entertainment in Kooperation mit Brickman®. Das Unternehmen Brickman® wird von Ryan McNaught geleitet, dem einzigen von LEGO zertifizierten Professional der südlichen Hemisphäre und Juror der australischen TV-Show LEGO Masters Australia.