Nach einer längeren Zeit der Ungewissheit gibt es endlich gute Nachrichten für Fans hochwertiger Klemmbaustein-Sportwagen. CaDA hat offiziell bestätigt, dass der Mercedes-AMG ONE in einer neuen roten Farbvariante (C61506W) am 7. Dezember 2026 erscheinen wird. Damit erhält eines der bekanntesten Modelle der CaDA Master Series eine optisch besonders auffällige Alternative zur bisherigen grauen Ausführung. Das im Maßstab 1:8 gehaltene Hypercar richtet sich diesmal insbesondere an Sammler und Liebhaber anspruchsvoller Technikmodelle. Anders als die ursprüngliche Variante soll die Neuauflage ohne Motorisierung ausgeliefert werden und sich stärker auf ihre Qualitäten als Ausstellungsmodell konzentrieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

CaDA Mercedes-AMG ONE C61506W erscheint nach langer Ungewissheit

Die Geschichte des roten Mercedes-AMG ONE verlief bislang alles andere als geradlinig. Bereits Anfang 2026 präsentierte CaDA das Modell auf der Nürnberger Spielwarenmesse und führte es anschließend im eigenen Produktkatalog. Aufgrund noch nicht abgeschlossener Lizenzvereinbarungen geriet die geplante Veröffentlichung allerdings ins Stocken. Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, als würde das Modell überhaupt nicht mehr auf den Markt kommen.

Erst im Oktober tauchte der rote Mercedes-AMG ONE auf der China Toy Expo in Shanghai erneut auf. Wenig später veröffentlichte CaDA einen kurzen Teaser, der die Rückkehr des Projekts offiziell bestätigte. Nun steht endlich auch der konkrete Veröffentlichungstermin fest. Am 7. Dezember 2026 um 12 Uhr deutscher Zeit soll der Verkaufsstart im offiziellen CaDA-Onlineshop erfolgen.

Ein weiteres Highlight für die CaDA Master Series

Mit dem roten Mercedes-AMG ONE erweitert CaDA sein ohnehin beeindruckendes Angebot an lizenzierten Fahrzeugmodellen. Gerade mit dem Mercedes-AMG GT3 und dem Audi RS6 Avant hat der Hersteller zuletzt gezeigt, wie detailreich und technisch anspruchsvoll moderne Klemmbaustein-Fahrzeuge ausfallen können. Die neue Variante des AMG ONE dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die bislang aufgrund der Motorisierung oder der grauen Farbgebung auf das ursprüngliche Modell verzichtet haben. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob CaDA durch den Verzicht auf die elektronischen Komponenten einen attraktiveren Verkaufspreis realisieren kann.

Ein offizieller Preis für den deutschen Markt wurde bislang nicht bekannt gegeben. Auch wann das Modell bei hiesigen Fachhändlern erhältlich sein wird, bleibt zunächst offen. Fest steht jedoch, dass der rote Mercedes-AMG ONE am 7. Dezember 2026 seine offizielle Premiere feiern wird. Nach der zwischenzeitlich drohenden Einstellung des Projekts dürfte allein diese Nachricht zahlreiche Klemmbausteinfans erfreuen.