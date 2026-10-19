Die LEGO Harry Potter Collection ist ab sofort für die Nintendo Switch 2 verfügbar. Warner Bros. Games, TT Games und The LEGO Group veröffentlichen damit eine Sammlung, die beide LEGO-Harry-Potter-Spiele und sämtliche zuvor erschienenen Zusatzinhalte umfasst. Zum Preis von 49,99 Euro können Fans die gesamte Geschichte rund um Harry Potter in LEGO-Manier erleben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zwei Spiele in einer magischen Sammlung

Die Collection vereint LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7. Zusammen decken die beiden Spiele alle acht Filme der beliebten Fantasy-Reihe ab. Entwickelt wurde die Sammlung von TT Games, während Warner Bros. Games als Publisher fungiert. Double Eleven und Cast Iron Games haben die Umsetzung für die Nintendo Switch 2 übernommen.

In den Spielen erkunden Fans Hogwarts und weitere bekannte Schauplätze, lösen Rätsel, entdecken Geheimnisse und lernen neue Zaubersprüche. Auch das Brauen von Zaubertränken gehört zum Spielgeschehen. Die Geschichte wird dabei mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor erzählt und führt schließlich zum entscheidenden Kampf zwischen Harry Potter und Lord Voldemort.

Die Jahre 1–4 und 5–7 im Überblick

LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 begleitet Harry durch seine ersten vier Schuljahre in Hogwarts. Die Handlung orientiert sich an den Filmen Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Askaban sowie Harry Potter und der Feuerkelch.

LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7 setzt die Geschichte mit den letzten vier Filmen fort. Dazu gehören Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz sowie beide Teile von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Im Mittelpunkt stehen Harrys letzte Jahre in Hogwarts und die finale Auseinandersetzung mit Voldemort.

Alle Zusatzinhalte sind enthalten

Neben den beiden Hauptspielen umfasst die Collection sämtliche zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte. Dazu zählen ein Charakterpaket mit zusätzlichen Figuren aus der Zaubererwelt und ein Zauberspruchpaket.

Das Charakterpaket enthält unter anderem Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Auch alternative Versionen bekannter Figuren wie Harry beim Weihnachtsball, Luna mit Löwenkopf und Hermine im rosa Kleid sind enthalten. Das Zauberspruchpaket ergänzt die Sammlung um die Sprüche Cantis, Densaugeo, Entiflors, Melofors und Tentaclifors.

Preis und Verfügbarkeit

Die LEGO Harry Potter Collection ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich. Neben der digitalen Version wird auch eine physische Edition angeboten, die beide Spiele auf einer Software-Schlüssel-Karte enthält. Der Preis liegt bei 49,99 Euro.