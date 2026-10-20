League of Legends: K/DA entfacht mit FIRESTARTER ein Feuerwerk

Seit gestern Abend läuft der Song bei mir in Dauerschleife: FIRESTARTER von Riot Games‘ virtueller K-Pop-Gruppe K/DA. Doch wie es scheint, bin ich nicht die Einzige, die einen Narren an der Performance von Akali, Ahri, Kai’Sa und Evelynn gefressen hat. Nach fast sechs Jahren musikalischer Funkstille meldet sich die wohl bekannteste Girlgroup aus dem League of Legends-Universum zurück. Und dieses Comeback hat es ordentlich in sich!

Von POP/STARS zu FIRESTARTER: Eine Erfolgsgeschichte

Als K/DA 2018 mit POP/STARS erstmals die Bühne der League of Legends World Championship betrat, dürfte wohl kaum jemand mit diesem Erfolg gerechnet haben. Die vier virtuellen Künstlerinnen entwickelten sich schnell zu einem internationalen Phänomen, das weit über die Gaming-Community hinaus für Begeisterung sorgte.

Allein das Debüt-Musikvideo verzeichnet mittlerweile über 669 Millionen Aufrufe auf YouTube. Auch MORE aus dem Jahr 2020 konnte mit über 248 Millionen Views einen gewaltigen Erfolg feiern. Weitere Songs wie THE BADDEST, VILLAIN und I’LL SHOW YOU machten spätestens mit der EP ALL OUT deutlich, dass Riot Games mit K/DA weit mehr als nur eine einmalige Marketingaktion geschaffen hatte.

Anschließend wurde es allerdings still um die Gruppe. Fast sechs Jahre lang gab es keine neue Musik. Bis zum 19. Oktober 2026.

Mit FIRESTARTER melden sich die vier Champions nun endlich zurück – und liefern musikalisch genau das, was sich zahlreiche Fans seit Jahren gewünscht haben.

Bekannte Stimmen, neue Gesichter hinter den Kulissen

Auch bei FIRESTARTER setzt Riot Games wieder auf eine Mischung internationaler Künstlerinnen. Zwei der ursprünglichen Stimmen feiern dabei ihr Comeback, während die anderen beiden Mitglieder eine neue musikalische Besetzung erhalten.

Ahri – MIYEON: Die südkoreanische Sängerin der K-Pop-Gruppe i-dle übernimmt erneut die Stimme der neunschwänzigen Füchsin.

Akali – SOYEON: Ebenfalls Mitglied von i-dle und seit POP/STARS als Rapperin von K/DA bekannt.

Evelynn – Sophie Powers: Die kanadische Sängerin übernimmt die Rolle, die unter anderem von Madison Beer und Kim Petras gesungen wurde.

Kai’Sa – Mimi Webb: Die britische Popsängerin tritt in die Fußstapfen früherer Künstlerinnen wie Jaira Burns und Wolftyla.

Besonders spannend ist, dass K/DA trotz der teilweise neuen Stimmen ihren charakteristischen Sound bewahrt. Ahri und Akali sorgen weiterhin für den hohen Wiedererkennungswert, während Evelynn und Kai’Sa neue musikalische Akzente setzen.

Millionen Aufrufe in wenigen Stunden: Wie erfolgreich ist FIRESTARTER?

Dass K/DA auch nach sechs Jahren noch eine gewaltige Fangemeinde besitzt, zeigt ein Blick auf YouTube. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden sammelte FIRESTARTER mehr als 7,2 Millionen Aufrufe und rund 445.000 Likes. Am 20. Oktober liegt das Musikvideo mittlerweile bei über 10 Millionen Views.

Zum Vergleich: Der erst kürzlich veröffentlichte Worlds-Song KNOW MY NAME von True Damage, der am 8. Oktober erschien, verzeichnet inzwischen rund 39 Millionen Aufrufe. Der im September veröffentlichte HEARTSTEEL-Song LIVE MY LIFE steht dagegen bei etwa 3,9 Millionen Views. FIRESTARTER hat damit bereits nach kürzester Zeit einen weiteren aktuellen Musikrelease aus dem League of Legends-Universum überholt.

Auch außerhalb der Gaming-Welt können sich die Zahlen sehen lassen. MEOVVs GO HARD erreichte am Tag nach seiner Veröffentlichung im Oktober rund 5,9 Millionen Aufrufe. Die K-Pop-Gruppe NCT WISH kam mit I SPY innerhalb von etwa zwei Tagen auf rund 6,4 Millionen Views. FIRESTARTER bewegt sich damit durchaus auf Augenhöhe mit erfolgreichen aktuellen K-Pop-Veröffentlichungen.

Von den absoluten Rekorden ist K/DA allerdings noch weit entfernt: BTS erreichten mit Butter unglaubliche 108,2 Millionen Aufrufe am ersten Tag, BLACKPINK mit Pink Venom rund 90,4 Millionen. Auch wenn sich die Aufrufzahlen unterschiedlicher Veröffentlichungsjahre nur eingeschränkt miteinander vergleichen lassen, verdeutlichen sie die Dimensionen der weltweit größten K-Pop-Erfolge.

Und dennoch: Für eine virtuelle Band, die fast sechs Jahre lang keine neuen Songs veröffentlicht hat, ist FIRESTARTER ein ziemlich beeindruckendes Comeback.

Ein musikalischer Banger mit der Handschrift von Arcane

Musikalisch knüpft FIRESTARTER an die größten Stärken seiner Vorgänger an, ohne dabei wie eine bloße Kopie zu wirken. Während POP/STARS vor allem durch seinen eingängigen K-Pop-Sound begeisterte und MORE mit einer selbstbewussten, fast luxuriösen Inszenierung glänzte, setzt FIRESTARTER auf druckvolle Beats, mitreißende Rap-Passagen und einen Refrain, der sich ziemlich schnell im Kopf festsetzt.

Insbesondere Akalis Rap-Part sticht erneut hervor. SOYEON beweist einmal mehr, warum sie seit dem Debüt zu den prägendsten Stimmen von K/DA gehört. Zusammen mit den neuen Künstlerinnen entsteht ein Song, der sich einerseits vertraut anfühlt, andererseits aber frischen Wind in die Gruppe bringt.

Auch visuell liefert Riot Games ordentlich ab. Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit Fortiche, dem französischen Animationsstudio hinter der gefeierten Netflix-Serie Arcane. Das Studio war übrigens schon 2018 für das ikonische POP/STARS-Musikvideo verantwortlich.

Dynamische Kamerafahrten, detailreiche Animationen und eine aufwendige Choreografie von Sean Bankhead sorgen dafür, dass sich FIRESTARTER beinahe wie ein eigener kleiner Animationsfilm anfühlt. Und ganz nebenbei: Wie gut sehen die vier bitte in ihren neuen Outfits aus?

Neue K/DA-Skins für League of Legends und Wild Rift

Ein musikalisches Comeback wäre natürlich nicht vollständig ohne passende neue Outfits. Für die PC-Version von League of Legends hat Riot Games gleich mehrere K/DA-Skins angekündigt, die mit Patch 26.22 am 4. November 2026 erscheinen sollen.

Ahri und Kai’Sa erhalten jeweils einen epischen FIRESTARTER-Skin, während Evelynn mit einem legendären Outfit bedacht wird. Akali bekommt dagegen eine mythische Variante. Zusätzlich erscheint mit K/DA Hitmaker Evelynn eine zweite, besonders exklusive Version.

Die beiden mythischen Varianten sollen über das Sanctum-System erhältlich sein. Damit könnten sie deutlich teurer werden als die regulär angebotenen Skins.

Auch League of Legends: Wild Rift soll neue K/DA-Outfits erhalten. Die bisher kursierenden Informationen deuten allerdings auf eine andere Verteilung der Seltenheitsstufen hin. Unter anderem ist von einem besonders hochwertigen Ahri-Skin, einer legendären Akali-Variante sowie einem Prestige-Skin für Evelynn die Rede. Die vollständigen Seltenheitsstufen, Preise und Veröffentlichungstermine für Wild Rift sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abschließend bestätigt.

FIRESTARTER ist erst der Anfang: Weitere Songs folgen!

Wer befürchtet hat, dass FIRESTARTER nach sechs Jahren Wartezeit nur ein einmaliges Comeback sein könnte, darf sich freuen. Bereits am 21. Oktober soll die neue FIRESTARTER-EP erscheinen. Riot Games hat die kommende Veröffentlichung über seinen offiziellen Musikkanal beworben.

Neben dem bereits veröffentlichten Titelsong sind drei weitere Stücke angekündigt:

WATCH ME – mit Sophie Powers und Mimi Webb

NEVER GOING BACK – mit MIYEON und SOYEON

GIRLS (w/ DJ Sona) – mit Sophie Powers, Sorana und Royal & the Serpent

Besonders interessant dürfte dabei die Beteiligung von DJ Sona sein, die als weiterer musikalischer Champion aus dem League of Legends-Universum ihren Auftritt bekommt.

Damit ist FIRESTARTER also nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen musikalischen Kapitels für K/DA. Und wer weiß? Vielleicht müssen wir auf den nächsten großen Auftritt diesmal nicht wieder sechs Jahre warten.

Für mich steht jedenfalls schon jetzt fest: FIRESTARTER ist ein absoluter Banger und wird so schnell nicht mehr aus meiner Playlist verschwinden!