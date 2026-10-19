HeroQuest: Digital Edition – Kult Brettspiel erscheint 2027 auf Steam

Mit HeroQuest: Digital Edition bekommt das gleichnamige Brettspiel von Stephen Baker eine Videospieladaption. Das Entwicklerstudio Nomad Games verwandelt das an Pen & Paper angelehnte HeroQuest in ein rundenbasiertes Abenteuer für bis zu vier Personen.

Wie schon in der Brettspielvorlage aus dem Jahr 1989 können Spieler in die Rollen eines Barbaren, Zwergs, Elfen oder Zauberers schlüpfen und gemeinsam Verliese erkunden. Ein fünfter Spieler übernimmt hingegen die Rolle des bösen Hexenmeisters Zargon und kontrolliert die Fallen und Monster, die in den Dungeons auf die wackeren Helden warten.

Anders als bei der Brettspielvorlage ist für die Digital Edition allerdings keine vollständige Gruppe notwendig. Das Abenteuer lässt sich auch allein bestreiten. In diesem Fall soll ein einzelner Spieler die Kontrolle über alle vier Helden übernehmen, während Zargon von einem NPC gesteuert wird.

Die Kämpfe laufen, wie im Original, rundenbasiert ab und werden maßgeblich durch Würfelwürfe entschieden. Doch neben einer Portion Würfelglück ist auch gutes Zusammenspiel gefragt, um die gefährlichen Dungeons zu überstehen. Schließlich verfügt jeder der vier Helden über individuelle Stärken und Schwächen.

Ergänzt werden soll das klassische Gameplay durch einen Quest-Editor, mit dem sich eigene Abenteuer erstellen und über die integrierte Plattform mod.io mit anderen Spielern teilen lassen sollen. Wie umfangreich die Möglichkeiten des Editors ausfallen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Feature verspricht jedoch auch nach Ende des offiziellen Abenteuers jede Menge Wiederspielwert.

Ein konkretes Release-Datum für HeroQuest: Digital Edition gibt es bislang nicht. Interessierte können das Spiel aber bereits jetzt auf Steam auf ihre Wunschliste setzen. Außerdem kann man sich auf der offiziellen Website des Publishers Balor Games für einen Playtest anmelden.

Neugierig geworden? Dann schaut euch hier den Ankündigungstrailer an: