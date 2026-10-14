Helldivers 2 wird zum Scharfschützen-Paradies: Neuer Warbond bringt Stealth, Tarnanzüge und mächtige Waffen

In Helldivers 2 ist normalerweise wenig Platz für Zurückhaltung. Explodierende Gegner, gewaltige Luftschläge und jede Menge chaotische Gefechte gehören schließlich zum Alltag der Verteidiger von Über-Erde. Doch mit dem nächsten Premium Warbond möchte Entwickler Arrowhead Game Studios offenbar eine etwas andere Herangehensweise fördern. Statt möglichst viel Feuerkraft auf engstem Raum zu entfesseln, stehen diesmal Präzision, Tarnung und tödliche Angriffe aus großer Entfernung im Mittelpunkt. Der neue Premium Warbond trägt den Namen Scope of Authority und erscheint bereits am 20. Oktober 2026. Spieler dürfen sich auf mehrere neue Waffen, spezielle Tarnrüstungen, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und kosmetische Belohnungen freuen. Besonders interessant sind dabei die neuen Möglichkeiten, Gegner aus sicherer Entfernung auszuschalten und sich möglichst unbemerkt durch feindliches Gebiet zu bewegen.

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Vier neue Waffen für präzise und tödliche Einsätze

Das Herzstück von Scope of Authority bilden vier neue Schusswaffen, die unterschiedliche Spielstile unterstützen sollen. Besonders auffällig ist das R-40 Sightliner, ein klassisches Repetier-Scharfschützengewehr, das Stabilität, Präzision und hohe Durchschlagskraft miteinander verbinden soll. Die Waffe verschießt panzerbrechende Munition und richtet sich damit vor allem an Spieler, die einzelne Ziele gezielt aus großer Entfernung ausschalten möchten. Gerade gegen schwer gepanzerte Gegner könnte sich das Sightliner als interessante Alternative zu den bisherigen Präzisionswaffen erweisen.

Wer es etwas kompakter bevorzugt, bekommt mit der P-44 Mist eine neue Maschinenpistole. Diese dürfte insbesondere dann hilfreich sein, wenn Gegner die eigene Position entdecken und plötzlich aus nächster Nähe angreifen. Deutlich schwerer fällt dagegen das AMW-20 Apex aus. Das Anti-Materiel-Gewehr wird über einen Rucksack mit Munition versorgt und soll selbst stark gepanzerte Ziele durchdringen können. Damit könnte die Waffe eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung besonders widerstandsfähiger Feinde übernehmen. Abgerundet wird die Auswahl durch das LAS-44 Nova, ein neues Energiegewehr, das zusätzliche Möglichkeiten für Spieler bietet, die lieber auf Energiewaffen setzen.

Tarnanzüge bringen neue Stealth-Möglichkeiten

Neben den Waffen stehen zwei neue Rüstungssets im Mittelpunkt des Warbonds. Beide orientieren sich optisch an militärischer Tarnkleidung und sollen insbesondere vorsichtige Spieler unterstützen. Die leichte SS-33 Mimetic Marshal erinnert mit ihrer Gestaltung an einen klassischen Ghillie-Anzug, wie er von Scharfschützen zur Tarnung in natürlicher Umgebung verwendet wird. Die mittlere SS-15 Focal Point setzt ebenfalls auf integrierte Tarnung, bietet aber eine andere Rüstungsklasse.

Besonders spannend ist die gemeinsame passive Fähigkeit Stationary Shroud. Diese reduziert das Schwanken der Waffe und verringert gleichzeitig die Entfernung, aus der Gegner einen geduckten Helldiver entdecken können. Zusätzlich ahmt die Tarnung die umliegende Vegetation nach. Damit eröffnet Arrowhead neue taktische Möglichkeiten. Wer sich vorsichtig positioniert und die Umgebung geschickt nutzt, könnte Gegner künftig aus größerer Entfernung bekämpfen, ohne sofort die Aufmerksamkeit sämtlicher Feinde auf sich zu ziehen. Gerade in Kombination mit dem R-40 Sightliner oder dem AMW-20 Apex dürften die neuen Rüstungen für interessante Ausrüstungskombinationen sorgen.

G-11 Caltrops machen den Rückzug gefährlich

Eine weitere Neuerung ist der Wurfgegenstand G-11 Caltrops. Dabei handelt es sich um eine Annäherungswaffe, die bei Kontakt beziehungsweise ausreichender Nähe eines Gegners ausgelöst wird. Damit lässt sich die eigene Position zusätzlich absichern. Besonders beim Verteidigen strategisch wichtiger Punkte oder beim Rückzug könnten die Caltrops nützlich sein, um herannahende Gegner aufzuhalten.

Das passt hervorragend zur grundsätzlichen Ausrichtung des neuen Warbonds. Statt sich ausschließlich auf direkte Feuergefechte zu verlassen, sollen Spieler ihre Umgebung stärker kontrollieren und Angriffe besser vorbereiten können. Ob diese Herangehensweise im hektischen Alltag von Helldivers 2 tatsächlich immer funktioniert, bleibt natürlich abzuwarten. Schließlich haben die Gegner von Über-Erde die unangenehme Angewohnheit, selbst den sorgfältigsten Plan innerhalb weniger Sekunden zunichtezumachen.

Scope of Authority erscheint am 20. Oktober

Mit dem neuen Premium Warbond setzt Arrowhead die regelmäßige Erweiterung von Helldivers 2 fort. Besonders interessant ist diesmal allerdings die klare thematische Ausrichtung. Während viele bisherige Ausrüstungspakete vor allem neue Möglichkeiten für möglichst spektakuläre Gefechte eröffneten, konzentriert sich Scope of Authority stärker auf kontrollierte Angriffe, Tarnung und den Kampf aus großer Entfernung. Die Kombination aus panzerbrechenden Scharfschützengewehren, neuen Tarnrüstungen und der passiven Fähigkeit Stationary Shroud könnte insbesondere Spielern gefallen, die ihre Einsätze lieber strategisch angehen. Ob daraus tatsächlich ein völlig neuer Spielstil entsteht oder die gewohnte Helldivers-Action am Ende doch wieder im völligen Chaos versinkt, wird sich schon bald zeigen.

Helldivers 2: Scope of Authority erscheint am 20. Oktober 2026. Dann können sich die Verteidiger von Über-Erde erstmals mit den neuen Präzisionswaffen und Tarnanzügen ausrüsten. Denn Demokratie lässt sich offenbar nicht nur mit orbitalen Luftschlägen verbreiten, sondern gelegentlich auch mit einem gut platzierten Schuss aus mehreren hundert Metern Entfernung.