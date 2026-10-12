He-Man kehrt zurück und muss erneut Eternia vor Skeletor und seinen Schergen retten. Mit He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction erwartet Fans ein actionreiches 2D-Brawler-Abenteuer im Stil der klassischen Zeichentrickserie aus den 1980er-Jahren. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Veröffentlichung ist für den 4. Februar 2027 geplant.

Entwickelt wird das Spiel von Bitmap Bureau, bekannt durch Terminator 2D: NO FATE und Final Vendetta. Gemeinsam mit Mattel, Clear River Games und Limited Run Games bringt das Team die Helden und Schurken von Masters of the Universe in einem neuen Retro-Abenteuer zurück. Das Spiel erscheint digital und physisch für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Retro-Action im Stil der klassischen Zeichentrickserie

Optisch orientiert sich Dragon Pearl of Destruction an der ikonischen Zeichentrickserie aus den 1980er-Jahren. Aufwendige Pixel-Art-Sprites und detailreiche Umgebungen sollen Eternia im authentischen 16-Bit-Stil zum Leben erwecken. Dabei verbindet das Spiel klassische Arcade-Action mit Fantasy-Elementen und spektakulären Kämpfen.

Eternia steht vor seiner dunkelsten Stunde: Skeletor und seine Schurkenarmee bedrohen den Planeten. Nur He-Man, Man-At-Arms, Teela und weitere bekannte Helden können verhindern, dass das Königreich in Dunkelheit versinkt.

Spieler können sich allein ins Abenteuer stürzen oder gemeinsam mit einer zweiten Person kämpfen. Der lokale Koop-Modus für zwei Personen soll dabei an die gemeinsamen Spielrunden klassischer Arcade-Brawler erinnern.

He-Man, Teela und weitere Helden im Kampf gegen Skeletor

Zum spielbaren Heldenaufgebot gehören He-Man, Man-At-Arms und Teela. She-Ra lässt sich im Verlauf weiterer Spieldurchläufe als spielbarer Charakter freischalten. Die Figuren verfügen über unterschiedliche Kampfstile: Während He-Man auf rohe Kraft setzt, zeichnet sich Teela durch agile Angriffe mit ihrem Stab aus.

Auch Battle Cat darf nicht fehlen. He-Mans treuer Begleiter kann im Kampf geritten werden, um Skeletors Schergen mit Klauen und Zähnen das Leben schwer zu machen.

Insgesamt umfasst das Abenteuer 13 actionreiche Level, die durch verschiedene Landschaften und bekannte Schauplätze von Eternia führen. Dazu gehören der Königspalast, der Dschungel und die düsteren Gänge von Snake Mountain.

Bekannte Schurken und finstere Gegner

Natürlich stellt sich He-Man nicht allein einer namenlosen Armee entgegen. Zu den bekannten Widersachern zählen Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man und Trap Jaw. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf weitere Figuren aus dem umfangreichen Masters-of-the-Universe-Universum freuen, darunter die dunkle Zauberin Shokoti und die Schattenbestien.

Mit der Mischung aus bekannten Charakteren, abwechslungsreichen Schauplätzen und klassischer Beat-‚em-up-Action möchte Dragon Pearl of Destruction sowohl langjährige Fans als auch Freunde moderner Retro-Spiele ansprechen.

Standard- und Collector’s Edition angekündigt

Neben der digitalen Version erscheinen auch physische Editionen. Clear River Games bietet die reguläre Handelsversion an, während Limited Run Games zusätzlich eine exklusive Standard Edition mit Slipcover und eine Collector’s Edition veröffentlicht.

Standard Edition

Die physische Standard Edition enthält:

Spiel in einer physischen Verpackung mit Cover-Artwork von Freddie Williams II

Spielmedium für die jeweilige Plattform

Gedrucktes Booklet

Veredeltes Slipcover mit Folienprägung und Reliefdetails

Die Edition erscheint zu einem Preis von 29,99 € für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X.

Collector’s Edition

Für Sammler bietet Limited Run Games eine umfangreichere Collector’s Edition an. Diese enthält sämtliche Bestandteile der Standard Edition und ergänzt sie um zahlreiche Sammlerstücke:

Collector’s Box von CultureFly

Lunchbox-Verpackung im Stil der 1980er-Jahre

SteelCase für das Spiel

Epoxidharz-Ansteckpins mit Pixel-Art-Figuren aus dem Spiel

Replik des He-Man-Kraftschwerts mit passendem Ständer

Acryl-Aufsteller mit He-Man auf Battle Cat

Mini-Comic mit zwölf Seiten von Dark Horse Comics

Als besonderen Bonus erhalten die ersten Käufer der Collector’s Edition, solange der Vorrat reicht, zusätzlich eine Masters of the Universe Origins He-Man Actionfigur mit einer Größe von 5,5 Zoll. Die Collector’s Edition erscheint zu einem UVP von 110,95 €.

Vorbestellungen ab sofort möglich

Die Vorbestellungen für He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction sind ab sofort geöffnet. Die exklusiven Editionen von Limited Run Games können bis zum 22. November 2026 um 23:59 Uhr US-Ostküstenzeit vorbestellt werden. Das entspricht dem 23. November um 04:59 Uhr UTC.

Die reguläre physische Version soll außerdem bei teilnehmenden Spielehändlern erhältlich sein. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden sich bei Clear River Games und Limited Run Games.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction im Überblick

Information Details Titel He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction Entwickler Bitmap Bureau Partner Mattel, Clear River Games, Limited Run Games Genre Retro-2D-Brawler Release 4. Februar 2027 Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S Spielmodi Einzelspieler und lokaler Koop für zwei Personen Umfang 13 Level Standard Edition 29,99 Euro UVP Collector’s Edition 110,95 Euro laut Ankündigung

Mit Dragon Pearl of Destruction kehrt Masters of the Universe in einem klassischen Action-Abenteuer zurück. Pixel-Art, bekannte Figuren, lokale Koop-Kämpfe und umfangreiche Sammlereditionen sollen sowohl Retro-Fans als auch Sammler ansprechen. Bis zum Release am 4. Februar 2027 bleibt noch Zeit, sich eine der physischen Editionen zu sichern.