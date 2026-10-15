GTA 6: Neuer Trailer bringt überraschende Details zu Jason

Rockstar Games heizt die Vorfreude nun mit einem brandneuen GTA Trailer weiter an, der nicht nur spektakuläre Eindrücke aus dem kommenden Open-World-Blockbuster liefert, sondern auch einige interessante Hinweise auf die Vergangenheit eines der beiden Hauptcharaktere bereithält.

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Rockstar zeigt weitere Details zu GTA

Neben den neuen Hinweisen zur Geschichte dürfen sich Fans auch über einige kleinere Entdeckungen freuen. So bestätigt der Trailer offenbar die Rückkehr der Schlagringe, die bereits in früheren GTA-Ablegern als Nahkampfwaffe eingesetzt werden konnten. Damit erweitert Rockstar das bekannte Waffenarsenal um einen weiteren Klassiker. Ob sich das Nahkampfsystem darüber hinaus grundlegend verändert hat, lässt sich anhand der kurzen Ausschnitte allerdings noch nicht beurteilen. Für Gesprächsstoff dürfte außerdem eine freizügige Duschszene sorgen. Sie unterstreicht einmal mehr, dass Rockstar auch beim neuesten Serienteil nicht auf den gewohnt provokanten Stil verzichten möchte. Insgesamt vermittelt das neue Videomaterial einen weiteren Eindruck davon, wie detailreich die Spielwelt und ihre Charaktere inszeniert werden sollen.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine PC-Version wurde bislang nicht für diesen Veröffentlichungstermin angekündigt.