Game2Gether goes Polaris Convention 2026 – Unser Fazit zur Messe

Vom neunten bis elften Oktober 2026 zog die POLARIS Convention erneut unzählige Content Creator, Influencer, Indie-Entwickler, Cosplayer und natürlich ihre Communities nach Hamburg. Mit rund 55.000 Besuchern stellte die POLARIS dabei einen neuen Besucherrekord auf. Auch wir von Game2Gether waren live vor Ort und möchten eine Woche später zurückblicken und unsere Highlights mit euch teilen.

Wachstum und Vielfalt

Zum neuen Besucherrekord sagte Marc Kirchmann, Project Director der POLARIS: „55.000 Menschen an drei Tagen – das ist schon eine Hausnummer. Dass die POLARIS für viele längst ein fester Treffpunkt ist, freut uns mindestens genauso.“ Im Vergleich zum Vorjahr haben die Veranstalter von Super Crowd die Ausstellerfläche außerdem noch einmal vergrößert.

Über 450 Aussteller waren am Convention-Wochenende vertreten. Neben Händlern und großen Games-Publishern wie Nintendo fanden sich auch zahlreiche kreative Künstler in den Hallen ein, um ihre Werke zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten.

Ein echtes Highlight unter den Ausstellern waren die Teilnehmer des diesjährigen Indie Arena Booth. Insgesamt 34 Studios präsentierten ihre Spiele und glänzten dabei mit einer großen Vielfalt. Da wäre etwa Media Circus von Papercoda Games UG, in dem ihr als Eichhörnchen eure eigene Zeitung auf die Beine stellt, oder Adorable Adventures von PQube, in dem ihr in die Rolle eines niedlichen Wildschwein-Frischlings schlüpft, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Ein echter Hingucker war auch Horses of Hoofprint Bay. In dieser 2D-Simulation kümmert ihr euch um eure Pferde und unternehmt mit ihnen Ausritte. Dafür hatten sich die Entwickler von Thogli Studios GbR etwas Besonderes überlegt: einen Controller-Sattel. Auf dem hölzernen Bock erfolgte die Steuerung direkt über Zügel und Steigbügel.

Shows und Cyberpunk

Doch auch abseits der Stände und Spiele wurde den Besuchern in diesem Jahr wieder einiges geboten. Auf den drei Bühnen erwartete sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben interaktiven Shows wie den Anime-Quizzen auf der Neo Taki Stage gab es auf der großen Bühne Auftritte bekannter Content Creator. Dazu gehörten etwa „Alles Mögliche Fights“ mit den RocketBeans oder die congstar-Show „This is our World“ mit Baso, JenNyan, KaddiTV, Bonjwa Leon und Papo.

Das wohl spannendste Highlight durften einige glückliche Besucher am Freitagabend erleben. In Kooperation mit CD Projekt Red zeigte man auf der POLARIS exklusiv die erste Folge der zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners 2. Begleitet wurde die Premiere von einer Talkrunde, bei der unter anderem Björn Schalla zu Gast war, die deutsche Stimme von V. Um Zugang zur Premiere zu erhalten, mussten sich Interessierte der diesjährigen QR-Code-Jagd in der POLARIS-App anschließen.

Wer stattdessen auf der Suche nach tiefgehenden Gesprächen war, wurde auf der Content Creation Stage fündig. Hier gab es unter anderem ein Panel, das sich mit den Unterschieden zwischen der Arbeit von Influencern und Journalisten sowie den Auswirkungen auf Medienhäuser beschäftigte. Ein weiteres Panel widmete sich hingegen positiven Geschichten aus der Games-Branche.

Natürlich durfte auch der Cosplay Contest in diesem Jahr nicht fehlen. Die Teilnehmer stellten sich den kritischen Augen der Jury, bestehend aus Farbenfuchs, Anaelic, Blink und Lara Wegenaer, und wurden in verschiedenen Kategorien bewertet. Am Ende konnte sich trashqueencosplay mit ihrem Fire-Lady-Azula-Cosplay durchsetzen.

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Ergänzt wurde das Programm durch verschiedene Workshops, bei denen die Besucher erste Erfahrungen mit Cosplay oder Tabletop-Spielen sammeln konnten.

In der Meet & Greet Area hatten Besucher hingegen die Gelegenheit, ihre Lieblings-Creator persönlich zu treffen. Mit dabei waren unter anderem Trymacs, Katazuri, Vik/iBlali, Razzortainment und CrispyRob.

Die POLARIS-App: Challenges und haufenweise Loot

Wie bereits erwähnt, bot auch in diesem Jahr die POLARIS-App ein besonderes Begleitangebot. Neben wichtigen Informationen zu Gästen und Programm konnten sich Besucher einer besonderen Challenge mit Aussicht auf jede Menge Loot stellen.

Das Prinzip war simpel: Jeder Besucher erstellte einen eigenen Avatar und zog los, um die über 100 versteckten QR-Codes zu entdecken und zu scannen. Jeder gescannte Code brachte wertvolle Erfahrungspunkte und sorgte für Levelaufstiege.

Daneben zielte die Herausforderung auch darauf ab, den Community-Gedanken der Messe zu unterstreichen. Denn die App ermöglichte es, Freunde hinzuzufügen und dadurch weitere Erfahrungspunkte zu sammeln. Wer also besonders kontaktfreudig war, konnte sich über einen zusätzlichen XP-Schub freuen.

Auch wir haben diese Funktion in diesem Jahr erneut genutzt und dadurch einige nette Gespräche mit anderen Messebesuchern führen. Bestimmte Level-Meilensteine konnten anschließend gegen Belohnungen eingetauscht werden. Darunter befanden sich neben dem Premieren-Ticket Game-Codes, Holy-Pakete, TCG-Booster oder ein Freiticket für das Samurai Museum Berlin.

Auch der alljährliche Wettbewerb um die größten Preise wurde in diesem Jahr etwas aufgebrochen. In den vergangenen Jahren konnten sich die Bestplatzierten am letzten Messetag auf Gaming-PCs und andere große Preise freuen. Diesmal gab es bereits an jedem Tag kleinere Verlosungen, bei denen man unter anderem eine Switch 2 gewinnen konnte. Wer teilnehmen wollte, musste ein bestimmtes Level erreichen und sich dafür ein Tombola-Los abholen.

Ausblick auf 2027

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr richtet sich der Blick bereits auf die nächste POLARIS Convention. Auch im kommenden Jahr soll die Veranstaltung wieder nach Hamburg zurückkehren. Die Polaris Convention kehrt auch im kommenden Jahr zurück und findet vom 8. bis 10. Oktober 2027 in Hamburg statt.

Uns hat der Besuch auf der POLARIS sehr gefallen. Wir können die Convention jedem ans Herz legen, der sich entweder für Content Creation und die deutsche Streaming- und YouTube-Landschaft oder für Gaming, Anime und kreative Köpfe interessiert. Die Mischung aus spielbaren Indie-Titeln, abwechslungsreichem Bühnenprogramm und der Möglichkeit, mit anderen Fans und Creatorn ins Gespräch zu kommen, macht die Veranstaltung zu einem spannenden Treffpunkt für die Community. Auch können wir an dieser Stelle ein Lob an den Veranstalter Super Crowd aussprechen, die sich bemühen die Convention-Erfahrung in jedem Jahr für ihre Besucher ein kleines bisschen besser zu machen.

Neugierig was die Polaris Convention noch zu bieten hat? Dann schaut euch hier das Aftermovie aus 2025 an: