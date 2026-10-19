Der schwedische Brettspielverlag FryxGames feiert auf der SPIEL Essen 2026 gleich zwei Jubiläen: Das Strategiespiel Terraforming Mars wird zehn Jahre alt, während der Verlag selbst auf 15 Jahre zurückblickt. Vom 22. bis 25. Oktober präsentiert das Unternehmen am Stand 3F111 neben exklusiven Merchandise-Artikeln auch Neuigkeiten aus dem Terraforming-Mars-Universum.

Zehn Jahre Terraforming Mars

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 hat sich Terraforming Mars zu einer bekannten Marke im Bereich der modernen Strategiespiele entwickelt. Das Spiel verbindet Science-Fiction mit strategischem Engine-Building und dem langfristigen Aufbau eines bewohnbaren Mars. Im Mittelpunkt steht der Wettstreit konkurrierender Konzerne, die den roten Planeten durch verschiedene Projekte für die Besiedlung vorbereiten.

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre wurde das Universum um mehrere Titel und Erweiterungen ergänzt. Dazu zählen unter anderem Terraforming Mars: Ares Expedition und Terraforming Mars: The Dice Game. Auch die visuelle Gestaltung der Reihe hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Künstler Isaac Fryxelius arbeitet laut Verlag seit rund zwölf Jahren an Illustrationen für die Spiele und Erweiterungen.

Das Jubiläum bietet FryxGames die Gelegenheit, auf die Entwicklung der Reihe zurückzublicken und zugleich einen Ausblick auf kommende Projekte zu geben.

Limitierte Merchandise-Artikel zur SPIEL Essen

Passend zu den beiden Jubiläen bringt FryxGames eine Auswahl an Merchandise-Artikeln mit nach Essen. Die Produkte sind am Stand 3F111 erhältlich, allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

Zum angekündigten Sortiment gehören:

Terraforming-Mars-Hoodies mit Markenlogo auf der Vorderseite und einem Mars-Motiv auf dem Rücken

Schwarze Baseballcaps mit dem Terraforming-Mars-Logo

Orangefarbene Trinkflaschen mit Spielmotiv

Kugelschreiber mit Branding des Verlags und der Spielereihe

Große Mauspads mit Panoramamotiven aus den Erweiterungen Colonies, Prelude, Venus Next sowie Hellas & Elysium

Interessierte Besucher sollten den Stand bei Bedarf frühzeitig aufsuchen. Ausgewählte Merchandise-Artikel können außerdem nach vorheriger Genehmigung und je nach Verfügbarkeit für journalistische Berichterstattung, Fotos, Videos oder andere redaktionelle Beiträge bereitgestellt werden.

The Legacy of Mars erweitert das Universum

Ein weiteres Highlight ist The Legacy of Mars, ein kommendes Kampagnenspiel im Terraforming-Mars-Universum. Das Projekt konnte bei seiner jüngsten Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound insgesamt 3.626.219 US-Dollar von 13.463 Unterstützern einsammeln. Die Vorproduktion läuft bereits, während erste Komponenten aus der Fertigung eintreffen und geprüft werden.

Spieler sollen künftig nicht mehr nur einen einzelnen Planeten terraformen. Stattdessen können sie ihre Konzerne bei der Umgestaltung weiterer Planeten im Sonnensystem begleiten. Gleichzeitig entwickeln sich die Unternehmen über eine umfangreiche Kampagne hinweg weiter.

Zu den neu vorgestellten Spielelementen gehören blaue Ereigniskarten, die langfristige Projekte darstellen. Diese erfordern kontinuierliche Investitionen und strategische Planung. So können beispielsweise Lieferungen von der Erde eintreffen, während Spieler über mehrere Spielzüge hinweg Fortschrittsressourcen in ein Projekt investieren. Nach Abschluss wird die Karte umgedreht und dem Ereigniskartenstapel hinzugefügt.

Auch die Ozeane erhalten eine neue Funktion: Zu Beginn liegen sie in Form von Gletschern vor, die zunächst geschmolzen werden müssen, um Pflanzenboni zu ermöglichen. Darüber hinaus wird Bevölkerung als neue Ressource eingeführt. Das Platzieren von Bevölkerung bringt zusätzliche Boni und erweitert die strategischen Möglichkeiten beim Ausbau der Planetenoberfläche.

Mit neuen Mechaniken, einem größeren Schauplatz und zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten soll The Legacy of Mars das Terraforming-Mars-Universum um eine umfangreiche Kampagnenerfahrung erweitern.

FryxGames auf der SPIEL Essen 2026

Die SPIEL Essen findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 statt. Besucher können das Team von FryxGames am Stand 3F111 treffen und sich über aktuelle Spiele, kommende Veröffentlichungen und die Jubiläumsprodukte informieren.

Der Verlag lädt außerdem Journalisten, Blogger, Videoproduzenten, Podcaster, Reviewer und Influencer dazu ein, Gespräche und Interviews zu vereinbaren, kommende Veröffentlichungen kennenzulernen und Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen zu besprechen.