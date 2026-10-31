Expansion von Konsolenkost

Die Expansion der gemeinsamen Store-Kette von Figuya und Konsolenkost geht in die nächste Runde: Nur knapp anderthalb Jahre nach der Eröffnung ihrer ersten gemeinsamen Filiale in der Augsburger City-Galerie im Mai 2025 feiert das Unternehmen nun die Eröffnung seines achten Standorts. Am 30. und 31. Oktober 2026 öffnet Figuya X Konsolenkost in Rosenheim seine Pforten. Dabei setzt das Unternehmen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, auf eine Premiere: Erstmals wird ein Store-in-Store-Konzept gemeinsam mit einem Partner unter einem Dach realisiert. Die neue Anlaufstelle für Nerd-Kultur befindet sich im Aicherpark Outlet in der Kolbermoorer Straße 20, einem Einkaufszentrum, das Besuchern Parkplätze direkt vor der Tür bietet. Partner für dieses Projekt ist das Rosenheimer Fachgeschäft BB-Spiele, das bereits seit 2014 eine feste Institution für Trading Card Games, Brettspiele und Tabletop darstellt. Auf einer gemeinsamen Gesamtfläche von rund 500 Quadratmetern bündeln die Unternehmen ihre Sortimente. Während BB-Spiele neben Brettspielen und Tabletop-Spielen wie Warhammer auch Sammelkartenspiele wie Magic: The Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Lorcana und Star Wars: Unlimited anbietet, ergänzt Figuya X Konsolenkost das Angebot im vorderen Bereich um Manga, Anime-Figuren sowie Gaming- und Gundam-Modellbausätze. Das Zentrum der Begegnung bleibt die etwa 155 Quadratmeter große Spielfläche von BB-Spiele, die für regelmäßige Turniere, Ligen und Spieleabende genutzt wird. Hinter dem Konzept stehen erfahrene Gründer: Sebastian Kost startete Konsolenkost vor 20 Jahren in Berlin als Onlinehändler für Videospiele, während die Berliner Figuya GmbH von Dr. Jessica Janus und Tobias Praetsch vor rund 15 Jahren gegründet wurde und sich auf japanisches Merchandise spezialisiert hat. Ein zentrales Element des neuen Stores ist der direkte Ankauf vor Ort. Kunden können alte Videospiele, Konsolen und Anime-Figuren mitbringen, die direkt geprüft und gegen Bargeld oder Gutscheine eingetauscht werden. Angenommen werden unter anderem seltene Sammlerstücke, Collector’s Editions, Heimkonsolen wie das Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, PlayStation 1 und 2 sowie das Mega Drive, aber auch Handhelds vom Game Boy bis zur PlayStation Vita. Die gebrauchten Artikel werden dabei nicht nur angekauft, sondern gereinigt, geprüft und bei Bedarf repariert, um den Spieleklassikern ein zweites Leben zu schenken. BB-Spiele übernimmt parallel den Ankauf von Sammelkarten. Die Vorfreude auf die neue Community-Fläche ist groß. „Wir sind seit 2005 mit Retro-Spielen unterwegs und freuen uns riesig auf Rosenheim“, erklärt Sebastian Kost, und fordert die Kunden auf: „Wer zu Hause noch einen Game Boy im Schrank hat, sollte ihn mitbringen“. Auch Dr. Jessica Janus blickt erwartungsvoll auf die Eröffnung: „In Rosenheim zeigen wir, wie gut Anime-Fans und Retro-Sammler zusammenpassen. Wir freuen uns auf viele Kostüme und Anime-Fans im Cosplay“. Für das Eröffnungswochenende, das am Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 20 Uhr stattfindet, ist ein umfangreiches Programm geplant: Lucky Bags: An beiden Tagen erhalten die jeweils ersten 250 Käufer als Willkommensgeschenk eine kostenlose Lucky Bag. Stargäste: Am Samstag stehen zwischen 9 und 17 Uhr Daniel Schlauch und Hubertus von Lerchenfeld, die bekannten deutschen Synchronstimmen von Ruffy und Sanji aus der Anime-Serie „One Piece“, für eine Autogrammstunde bereit. Halloween-Aktion: Wer am Samstag passend zu Halloween im Kostüm erscheint und den Account des Stores in einer Instagram-Story markiert, profitiert von einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent.