Mit Future Stars Team 2 startet die nächste Runde der Nachwuchstalente in EA SPORTS FC 27. Das neue Team ist ab sofort in Football Ultimate Team verfügbar und rückt vielversprechende Spielerinnen und Spieler in den Mittelpunkt, die den Fußball der Zukunft prägen könnten. Angeführt wird die Auswahl von Gisele Thompson von Angel City FC. Darüber hinaus warten neue Squad Building Challenges, Aufgaben und weitere Möglichkeiten, eigene Nachwuchsstars zu entwickeln.

Gisele Thompson führt Future Stars Team 2 an

Im Mittelpunkt des zweiten Future-Stars-Teams steht Gisele Thompson, Rechtsverteidigerin bei Angel City FC. Gemeinsam mit ihrer Schwester Alyssa gehört sie zu den vielversprechenden Nachwuchsspielerinnen der USA. Die beiden schrieben bereits Geschichte, als sie an Giseles erstem Tor in der National Women’s Soccer League beteiligt waren. Zudem gewann Gisele bei ihrem ersten Turnier mit der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft einen Titel.

Mit ihrer Aufnahme in Future Stars schreibt die Familie ein weiteres Kapitel: Nachdem Alyssa bereits in EA SPORTS FC 26 als Future Star vertreten war, gehört nun auch Gisele zur Auswahl. Damit sind die Schwestern das erste Geschwisterpaar, das Teil der Future-Stars-Reihe ist.

„Es ist wirklich aufregend, als EA SPORTS FC Future Star der Class of ’27 ausgezeichnet zu werden, und ich finde es toll, dass das mittlerweile fast schon eine Familientradition geworden ist!“, erklärt Gisele Thompson. Sie freue sich darüber, diese Erlebnisse und Meilensteine mit ihrer Schwester teilen zu können.

Diese Spieler sind in Future Stars Team 2 enthalten

Neben Gisele Thompson umfasst das neue Team zahlreiche weitere Nachwuchstalente aus verschiedenen Ligen und Ländern. Mit dabei sind unter anderem Dro Fernández von Paris Saint-Germain, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart und Kobbie Mainoo von Manchester United.

Die vollständige Auswahl der Future-Stars-Profi-Items umfasst:

Rayan Simplício Rocha – AFC Bournemouth, Premier League

Marc Pubill – Atlético de Madrid, Primera División

Paris Brunner – AS Monaco, Ligue 1

Kobbie Mainoo – Manchester United, Premier League

Franco Mastantuono – Fiorentina, Serie A

Nathaniel Brown – Bayern München, Bundesliga

Gisele Thompson – Angel City FC, NWSL

Kerim Alajbegović – Juventus, Serie A

Nicolò Tresoldi – Club Brugge, Pro League

Alex Scott – AFC Bournemouth, Premier League

Merveille Kanjinga – Paris Saint-Germain, Women’s League

Peio Canales – Athletic Club de Bilbao, Primera División

Dro Fernández – Paris Saint-Germain, Ligue 1

Jorrel Hato – Chelsea, Premier League

Finn Jeltsch – VfB Stuttgart, Bundesliga

Die Profi-Items können während des Aktionszeitraums aus Packs in Football Ultimate Team gezogen werden.

Neue SBCs und Aufgaben zum Start der zweiten Woche

Parallel zur Veröffentlichung von Future Stars Team 2 startet die zweite Woche des Events. Spieler dürfen sich auf neue Squad Building Challenges (SBCs) und Aufgaben freuen, über die sich unter anderem weitere Future-Stars-Profi-Items freischalten lassen.

Darüber hinaus bleibt die Future Stars Academy Evolution verfügbar. Mit dieser Funktion können Spieler eigene Nachwuchsstars entwickeln. Dafür werden Profis ausgewählt, die die vorgegebene Altersgrenze erfüllen, und durch aufeinander aufbauende Evolutions individuell verbessert.

Mit Future Stars Team 2 setzt EA SPORTS FC 27 die Reihe rund um die nächste Generation des Fußballs fort und bietet Spielern neue Möglichkeiten, ihr Ultimate-Team-Aufgebot zu erweitern.