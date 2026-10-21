Mit dem InfinaKore Telecaster Edition Multi-Platform Edition stellt Drakong einen modularen Gitarren-Controller für Rhythmusspiele vor. Das Modell bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und setzt als weltweit erster Gitarren-Controller mit Fret-Tapping auf ein zusätzliches Steuerungssystem. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Als Bonus erhalten Käufer passende Kailh-Choc-Switches mit taktilem Klick sowie eine Strum-Bar in Form eines Gitarrenplektrums.

Modularer Controller mit Fret-Tapping

Der Drakong InfinaKore Telecaster Edition wurde für Rhythmusspiele entwickelt und soll mit seinem modularen Aufbau zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Neben der klassischen Tastenbedienung setzt der Controller auf Fret-Tapping als zusätzliches Steuerungssystem. Dadurch soll eine neue Art der Eingabe beim Spielen von Rhythmusspielen möglich werden.

Kailh-Choc-Switches für schnelles Spielen

Zum Vorbesteller-Bonus gehören klickende Kailh-Choc-Switches mit flachem Profil. Diese sollen durch ihren kurzen Tastenweg und die geringe Bauhöhe besonders schnelle Eingaben ermöglichen. Die Tasten registrieren Eingaben mit minimalen Fingerbewegungen und eignen sich damit insbesondere für schnelle Soli und längere Spielsessions.

Die Switches sollen zudem ein Verklemmen bei schnellen Tastenfolgen verhindern. Dank der geringeren Betätigungskraft werden die Finger bei längeren Sessions weniger beansprucht. Da die Schalter hot-swappable sind, lassen sie sich bei Bedarf austauschen. Ein passender Switch-Puller gehört ebenfalls zum Bonuspaket.

Strum-Bar mit Gitarrenplektrum-Feedback

Ein weiterer Bestandteil des Vorbesteller-Bonus ist eine Strum-Bar in Form eines Gitarrenplektrums. Sie soll das taktile Feedback eines echten Plektrums beim Anschlagen einer Gitarrensaite nachbilden und dadurch ein realistischeres Spielgefühl vermitteln.

Preis und Verfügbarkeit

Der Drakong InfinaKore Telecaster Edition Multi-Platform Edition kann ab sofort vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129,99 Euro. Die Auslieferung ist laut Hersteller für kurz vor dem Start eines neuen großen Rhythmusspiel-Angebots in der kommenden Weihnachtssaison geplant.

Vorbestellungen sind über die offizielle Produktseite von Drakong möglich: Drakong InfinaKore Telecaster Edition.