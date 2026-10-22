Das Ende einer RPG-Legende: BioWare wird geschlossen und Mass Effect 5 ist offiziell eingestellt

Es ist eine Nachricht, die für zahlreiche Rollenspielfans einem Albtraum gleichkommen dürfte. BioWare, eines der einflussreichsten Entwicklerstudios der Videospielgeschichte, wird nach mehr als 30 Jahren geschlossen. Gleichzeitig hat Electronic Arts bestätigt, dass die Entwicklung des nächsten Mass Effect eingestellt wurde. Damit endet nicht nur die Geschichte eines legendären Studios, sondern vorerst auch die Hoffnung auf eine Fortsetzung einer der beliebtesten Science-Fiction-Rollenspielreihen überhaupt. Die Entscheidung ist Teil einer umfangreichen Umstrukturierung bei Electronic Arts, die nach der Übernahme durch ein Investorenkonsortium unter Führung des saudi-arabischen Staatsfonds PIF erfolgt. Insgesamt sollen rund 400 Arbeitsplätze gestrichen werden. Die Nachricht kommt nur wenige Jahre nach den schwierigen Veröffentlichungen von Anthem und Dragon Age: The Veilguard und markiert einen historischen Einschnitt für die gesamte Spielebranche.

BioWare bestätigt die Schließung nach über 30 Jahren

Am 21. Oktober 2026 veröffentlichte BioWare eine emotionale Abschiedsbotschaft auf seinen offiziellen Kanälen. Darin bestätigte das Unternehmen, dass das Studio geschlossen und die Arbeit am nächsten Mass Effect beendet wird. In seiner Erklärung blickt BioWare auf mehr als drei Jahrzehnte voller gemeinsamer Abenteuer zurück. Dabei erinnert das Studio an seine bekanntesten Marken, darunter Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age und Mass Effect.

Besonders deutlich wird dabei, welchen Stellenwert die Spiele für ihre Entwickler und die Community besitzen. BioWare betont, dass die erschaffenen Welten durch die Spieler, ihre Entscheidungen und ihre Verbundenheit mit den Charakteren weit über gewöhnliche Unterhaltungsprodukte hinausgewachsen seien. Gleichzeitig richtet das Unternehmen seinen Blick auf die betroffenen Mitarbeiter. Die Unterstützung der Entwickler während der bevorstehenden Übergangsphase stehe nun im Mittelpunkt. Damit endet die Geschichte eines Studios, das das westliche Rollenspielgenre über Jahrzehnte entscheidend geprägt hat.

Mass Effect 5 wird nicht mehr erscheinen

Für viele Fans dürfte die Einstellung des nächsten Mass Effect die schmerzhafteste Nachricht sein. Bereits im Dezember 2020 hatte BioWare mit einem ersten Teaser die Rückkehr in das beliebte Science-Fiction-Universum angekündigt. Das Video zeigte unter anderem die Asari Liara T’Soni und sorgte damit für zahlreiche Spekulationen über die Fortsetzung der ursprünglichen Trilogie. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte das Studio immer wieder kleinere Hinweise und Konzeptzeichnungen, insbesondere rund um den jährlichen N7 Day am 7. November.

Konkrete Spielszenen oder ein Veröffentlichungstermin blieben allerdings aus. Wie Electronic Arts nun bestätigt, befand sich das Projekt weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase und wurde zuletzt nur noch von einem kleinen Team betreut. Mit der Schließung von BioWare wird diese Entwicklung vollständig eingestellt. Ein Mass Effect 5, wie es bislang geplant war, wird damit nicht mehr erscheinen. Ob Electronic Arts die Marke irgendwann an ein anderes Entwicklerstudio übergeben könnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Rechte an Mass Effect verschwinden durch die Schließung von BioWare jedenfalls nicht automatisch. Für Fans bleibt dennoch eine große Enttäuschung. Schließlich sollte der neue Teil die traditionsreiche Reihe nach Mass Effect: Andromeda wieder zu alter Stärke führen.

Von Knights of the Old Republic bis Mass Effect: Eine einzigartige Erfolgsgeschichte

BioWare wurde 1995 im kanadischen Edmonton gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten Namen im Rollenspielgenre. Bereits mit Baldur’s Gate aus dem Jahr 1998 setzte das Studio neue Maßstäbe für erzählerisch anspruchsvolle Computerrollenspiele. Die Kombination aus einer umfangreichen Fantasywelt, komplexen Charakteren und weitreichenden Entscheidungen beeinflusste zahlreiche spätere Produktionen. Mit Star Wars: Knights of the Old Republic gelang BioWare 2003 schließlich einer seiner größten Erfolge. Das Rollenspiel entführte Spieler rund 4.000 Jahre vor die Ereignisse der klassischen Star-Wars-Filme und erzählte eine Geschichte, die bis heute zu den beliebtesten Abenteuern der gesamten Marke gehört.

Besonders die Figuren Darth Revan und Bastila Shan sowie die moralischen Entscheidungen zwischen heller und dunkler Seite der Macht machten Knights of the Old Republic zu einem Meilenstein. 2007 folgte mit Mass Effect der Auftakt einer neuen Science-Fiction-Saga. Commander Shepard, die Normandy und eine Galaxis voller faszinierender Spezies entwickelten sich schnell zu festen Größen der Videospielkultur. Mit Mass Effect 2 erreichte die Reihe für viele Fans ihren kreativen Höhepunkt. Die intensive Charakterentwicklung, die Loyalitätsmissionen und die legendäre Selbstmordmission gehören bis heute zu den eindrucksvollsten Momenten des Genres. Parallel dazu etablierte BioWare mit Dragon Age eine weitere erfolgreiche Rollenspielmarke, die 2009 mit Dragon Age: Origins ihren Anfang nahm.

EA streicht rund 400 Stellen nach milliardenschwerer Übernahme

Die Schließung von BioWare ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung von Electronic Arts. Nach Informationen von Bloomberg plant der Publisher den Abbau von ungefähr 400 Arbeitsplätzen. Das entspricht rund drei Prozent der gesamten Belegschaft. Etwa 50 dieser Stellen sollen auf BioWare entfallen. Die Umstrukturierung erfolgt nur wenige Monate nach der Übernahme von EA durch ein Investorenkonsortium unter Führung des saudi-arabischen Public Investment Fund. An der Transaktion im Wert von rund 55 Milliarden US-Dollar waren außerdem Silver Lake und Affinity Partners beteiligt.

Electronic Arts begründet seine Entscheidungen mit veränderten Marktbedingungen und dem Ziel, Investitionen stärker auf ausgewählte große Marken und Projekte zu konzentrieren. Dabei soll insbesondere das Portfolio an aufwendigen Action-Adventures gestrafft werden. Künftig möchte EA weniger solcher Großproduktionen gleichzeitig entwickeln. Die Übernahme und die anschließende Umstrukturierung stehen zeitlich in engem Zusammenhang. Inwieweit die neuen Eigentümer die konkrete Entscheidung zur Schließung von BioWare beeinflusst haben, lässt sich aus den öffentlichen Erklärungen allerdings nicht eindeutig ableiten.

Mit BioWare verliert die Spielebranche einen ihrer wichtigsten Geschichtenerzähler

Die Schließung von BioWare ist weit mehr als das Ende eines einzelnen Entwicklerstudios. Über Jahrzehnte stand der Name für Rollenspiele, in denen Charaktere, Beziehungen und die Konsequenzen eigener Entscheidungen eine zentrale Rolle spielten. Ob die Freundschaften an Bord der Normandy, die moralischen Konflikte in Knights of the Old Republic oder die politischen Intrigen von Dragon Age: BioWare verstand es, virtuelle Welten zu erschaffen, die Spielern lange im Gedächtnis blieben.

Besonders Mass Effect zeigte eindrucksvoll, wie emotional ein Science-Fiction-Rollenspiel sein kann, wenn seine Figuren nicht bloß Begleiter, sondern ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Geschichte sind. Dass die Reihe nun ausgerechnet während der Entwicklung ihres nächsten großen Kapitels gestoppt wird, macht die Nachricht umso bitterer. Für die betroffenen Entwickler beginnt eine ungewisse Zeit. Für die Fans bleibt die Erinnerung an zahlreiche außergewöhnliche Abenteuer, die das Rollenspielgenre nachhaltig geprägt haben.